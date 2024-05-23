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Что такое нумерация вагонов в поезде с головы и с хвоста?

На вокзале мы вслушиваемся в объявление диктора — нумерация вагонов с головы или хвоста? Чтобы не путаться при посадке на поезд, разберемся с особенностями формирования составов.

Источник: РИА "Новости"

Неопытные путешественники часто не могут сориентироваться — в какую сторону идти в поисках нужного вагона. Путаница возникает от того, что нумерация вагонов может начинаться то с головы, то с хвоста состава.

Как нумеруются вагоны?

На российских железнодорожных путях вагоны нумеруются по порядку.

Длина состава от головы до хвоста зависит от типа поезда. В РДЖ поясняют, что пассажирские поезда делятся на дальние и пригородные в зависимости от расстояния следования и условий проезда. Пассажирские скорые дальнего следования чаще ограничиваются примерно 15 единицами.

Стандартным считается отсчет вагонов поезда со стороны его головы. «Головой» называют локомотив. С хвоста вагоны нумеруют, когда поезд выполняет рейс в обратном направлении или движется на сторонней линии, где нет возможности его развернуть на путях или сформировать заново.

Как найти нужный вагон в поезде?

Определить нумерацию частей поезда заранее нельзя. Откуда считать нужный вагон — с головы или с хвоста — не указывают на сайте перевозчика и не пишут в бумажных билетах.

Опытные путешественники советуют:

— Спросите в кассах или в справочной вокзала. Примерно за 20 минут до подачи состава сотрудникам известно как именно пронумерован поезд, с головы или хвоста.

— Слушайте объявления по громкоговорителю о предстоящем прибытии рейса. Как правило, пассажиров стараются предупредить заранее.

— Уточните у проводников, если поезд уже прибыл. Они помогут разобраться, в какой стороне поезда находится нужный вам вагон.