Что такое нейробика и как она помогает отсрочить старость?
Специалисты считают, что помочь мозгу работать лучше может изменение привычной рутины.
Специалисты считают, что помочь мозгу работать лучше может изменение привычной рутины.
Пожилых людей считают наиболее подверженным риску возникновения нарушений высших когнитивных функций мозга. Когнитивные способности человека включают в себя шесть основных функций: мышление, речь, внимание, память, ориентация в пространстве, определение времени и местоположения, целенаправленная двигательная активность. В процессе старения умственные способности человека почти не уменьшаются, однако скорость когнитивной обработки информации замедляется, и становится сложнее запоминать необходимые данные.
По статистике, приведенной специалистами по геронтологии и психологии, от 3% до 20% пожилых людей старше 65 лет сталкиваются с серьезными когнитивными нарушениями в виде деменции. Симптомы старческой деменции включают ухудшение памяти, потерю интереса к жизни и неряшливый внешний вид. Одним из эффективных способов отдалить эти симптомы старости называют нейробику.
Что такое нейробика?
Нейробика — это комплекс упражнений и методов, разработанных для стимуляции мозговой активности и улучшения когнитивных функций. Основная идея заключается в том, что умственная активность и физическая активность могут улучшить работу мозга, способствуя формированию новых связей между нейронами. Упражнения могут включать в себя различные виды памятных игр, головоломок, задач на логику, а также физические упражнения, которые требуют координации и концентрации внимания. Нейробика может помочь улучшить память, внимание, скорость мышления и другие когнитивные функции. Многие люди используют ее как способ поддержания здоровья мозга и профилактики возрастного ухудшения когнитивных функций.
В качестве простейших упражнений для мозговой тренировки предлагают вносить изменения в рутину. Например, заниматься привычными делами с закрытыми глазами или писать не ведущей рукой. Заставит мозг образовывать новые связи может даже изменение привычного маршрута или долгое молчание.