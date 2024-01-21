Что такое нейробика и как она помогает отсрочить старость?

Пожилых людей считают наиболее подверженным риску возникновения нарушений высших когнитивных функций мозга. Когнитивные способности человека включают в себя шесть основных функций: мышление, речь, внимание, память, ориентация в пространстве, определение времени и местоположения, целенаправленная двигательная активность. В процессе старения умственные способности человека почти не уменьшаются, однако скорость когнитивной обработки информации замедляется, и становится сложнее запоминать необходимые данные.

По статистике, приведенной специалистами по геронтологии и психологии, от 3% до 20% пожилых людей старше 65 лет сталкиваются с серьезными когнитивными нарушениями в виде деменции. Симптомы старческой деменции включают ухудшение памяти, потерю интереса к жизни и неряшливый внешний вид. Одним из эффективных способов отдалить эти симптомы старости называют нейробику.

Что такое нейробика?

Нейробика — это комплекс упражнений и методов, разработанных для стимуляции мозговой активности и улучшения когнитивных функций. Основная идея заключается в том, что умственная активность и физическая активность могут улучшить работу мозга, способствуя формированию новых связей между нейронами. Упражнения могут включать в себя различные виды памятных игр, головоломок, задач на логику, а также физические упражнения, которые требуют координации и концентрации внимания. Нейробика может помочь улучшить память, внимание, скорость мышления и другие когнитивные функции. Многие люди используют ее как способ поддержания здоровья мозга и профилактики возрастного ухудшения когнитивных функций.