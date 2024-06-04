Что такое мнемоническое правило и как оно улучшает память?

«У всех людей базово феноменальная память, просто они ее не развивают, их этому в детстве не учат. Но изначально мы все так мыслим: в детстве палка превращалась в автомат, листик — в валюту, щепка — в ножик. Мы мыслим образами — 80% информации, которую мы помним, хранится в таком виде. Ведь мы воспринимаем информацию преимущественно через визуальный канал, так как наш зрительный нерв в 2,5 раза больше, чем слуховой», — комментирует журналу «Сириус» профессиональный мнемотехник Константин Дудин.