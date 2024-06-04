Что такое мнемоническое правило и как оно улучшает память?

Мнемонические правила — это приемы запоминания информации, основанные на построении ассоциаций.
Мнемонические техники облегчают ежедневные задачи (запомнить телефон или адрес), профессиональную жизнь, помогают тренировать память. Полезны для профилактики и борьбы с когнитивными нарушениями в работе мозга вроде рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.
«У всех людей базово феноменальная память, просто они ее не развивают, их этому в детстве не учат. Но изначально мы все так мыслим: в детстве палка превращалась в автомат, листик — в валюту, щепка — в ножик. Мы мыслим образами — 80% информации, которую мы помним, хранится в таком виде. Ведь мы воспринимаем информацию преимущественно через визуальный канал, так как наш зрительный нерв в 2,5 раза больше, чем слуховой», — комментирует журналу «Сириус» профессиональный мнемотехник Константин Дудин.
Мнемонические правила опираются на ассоциативную память человека. Мозгу проще запомнить информацию, если вы присвоите ей какой-то определенный яркий или знакомый образ. Например, чтобы выучить последовательность планет Солнечной системы, можно запомнить считалочку, в которой каждое слово связано с конкретным небесным телом: «Мы Все Знаем: Мама Юли Села Утром На Пилюли», — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Плохо запоминаете имена новых знакомых? Примените прием «ассоциации». При знакомстве с человеком мысленно свяжите его имя с известным тезкой. Например, представляются: «Александр». Проговорите про себя: «Пушкин». Встретившись следующий раз вы вспомните и фамилию поэта, и имя нового знакомого.
«Надежный способ улучшить свою память — это освоить мнемотехнику. Мнемотехника — это техники и приемы, позволяющие запомнить любой вид информации всего с одного-двух повторений: тексты, числа, даты, номера, таблицы, лица, имена, информацию о людях, различные термины и новые иностранные слова и фразы. Мнемотехника использует визуальные образы, а их различные схемы соединений — это те самые техники и приемы. Любую информацию вы переводите в визуальные образы, соединяете их между собой и у вас получается мысленный конспект, по которому вы можете буквально считать всю запомненную информацию. Поэтому мнемотехнику еще называют мысленным письмом», — объясняет kp.ru тренер по мнемотехнике и скорочтению Ирина Бояринова.
Эксперт выделяет три ключевых правила запоминания:
1. Запоминаются визуальные образы.
2. Память любит эмоции.
3. Новая информация лучше запоминается, если связывается с уже знакомой.
Таким образом, мнемотехника — это система, состоящая из техник и приемов запоминания. У детей ее использование развивает воображение, креативность и скорость мышления. Взрослым помогает тренировать память и бороться с возрастные изменениями мозга.