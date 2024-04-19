Что такое метод Хоопонопоно?

История метода Хоопонопоно берет свое начало из «полинезийского треугольника», в частности с Гавайских островов. Это духовная практика, которую тихоокеанский народ передает потомкам из поколения в поколение. В основе метода — прощение ближнего, любовь, изучение собственного внутреннего мира и умение исправлять ошибки. Полинезийцы считают, что человек может сам повлиять на реальность, нужно лишь осознать ответственность за свои мысли и действия и принять, что все в мире взаимосвязано.
В чем суть метода Хоопонопоно?
Основная идея метода заключается в том, что человек несет ответственность за все, что происходит в его жизни, и что нужно прощать себя и других за прошлые ошибки и негативные события. Негативные мысли, по мнению гавайцев, порождают болезни и несчастье — восстановить гармонию и благополучие можно только с помощью прощения.
Полинезийская техника представляет собой совместные собрания, церемонии с музыкой и застольями. В конце мероприятия все, кто испытывает негатив друг к другу, должны примириться.
Как применять метод Хоопонопоно в современных реалиях?
Метод заключается в повторении четырех фраз: «Я люблю тебя», «Я благодарю тебя», «Прости меня», «Мне очень жаль». Неважно, в каком порядке человек будет это делать или на каком языке. Главное — делать это от сердца и вкладывать всю свою энергию. Коуч Мария Самарина советует повторять их от двух до 20 минут в день и представлять образ ситуации или человека, на которые направлены эти слова.
Как пишет интернет-издание Psychologies, по смыслу практики, каждая человеческая мысль может повлиять на реальность, поэтому нужно работать с самим собой, со своим отношением к миру и людям, снимать негативные установки с себя и других.
Бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский рассказал порталу «Чемпионат.com», что развивать позитивное мышление по гавайскому методу можно, не только проговаривая «мантры», но и медитируя, визуализируя положительные образы, используя аффирмации — позитивные утверждения или убеждения, которые повторяются с целью изменить мышление, повысить самооценку и привлечь положительные изменения в жизнь.
Как метод Хоопонопоно влияет на жизнь?
Внедрение этого метода в жизнь позволяет снизить стресс и улучшить отношения с членами социума — практикующий человек учится принимать себя и окружающих, исключает гнетущие обиды и чувство вины.