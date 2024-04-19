Что такое метод Хоопонопоно?

История метода Хоопонопоно берет свое начало из «полинезийского треугольника», в частности с Гавайских островов. Это духовная практика, которую тихоокеанский народ передает потомкам из поколения в поколение. В основе метода — прощение ближнего, любовь, изучение собственного внутреннего мира и умение исправлять ошибки. Полинезийцы считают, что человек может сам повлиять на реальность, нужно лишь осознать ответственность за свои мысли и действия и принять, что все в мире взаимосвязано.