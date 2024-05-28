Что такое Клубничная Луна и когда ее можно увидеть в 2024 году

О происхождение такого романтического названия существует две версии. Фазам спутника Земли всегда придавали особое значение. Тщательно за этим следили индейцы Северной Америки. Они и дали название каждому полнолунию года. В июне сразу после выхода небесного тела из данного положения начинался сбор клубники. В честь ягоды древние астрологи и назвали данное событие, рассказала Пятому каналу астролог Алина Кузьмийчук.