Что такое Клубничная Луна и когда ее можно увидеть в 2024 году

В июне ожидается самое красочное полнолуние года, названное Клубничной Луной. Естественный спутник Земли достигнет своей полной фазы 22 июня в 04:08 по московскому времени.
Это произойдет через два дня после летнего солнцестояния 20 июня (23:50), знаменующего собой начало астрономического лета в Северном полушарии. Почему первое летнее полнолуние называют Клубничным — в материале aif.ru.
Что такое Клубничная Луна?
О происхождение такого романтического названия существует две версии. Фазам спутника Земли всегда придавали особое значение. Тщательно за этим следили индейцы Северной Америки. Они и дали название каждому полнолунию года. В июне сразу после выхода небесного тела из данного положения начинался сбор клубники. В честь ягоды древние астрологи и назвали данное событие, рассказала Пятому каналу астролог Алина Кузьмийчук.
По другой версии, первое летнее полнолуние получило свое название из-за красноватого оттенка Луны. Спутник в этот период занимает такое положение на небосводе, что Солнце подсвечивает его с особого ракурса, из-за чего появляется «клубничный» цвет.
Как будут меняться фазы Луны в июне 2024 года?
- 6 июня, 15:38 — новолуние
- 14 июня, 08:18 — первая четверть
- 22 июня, 04:08 — полнолуние, Клубничная Луна
- 29 июня, 00:53 — последняя четверть
Время везде указано московское.
Как еще называют июньское полнолуние?
Хотя чаще всего полную Луну в июне называют Клубничной, в Европе ее звали Розовой или Медовой. В Китае ее именуют Луной Лотоса, в южном полушарии — Дубовой или Холодной.
В Шри-Ланке национальный праздник Посон Поя приурочен к июньскому полнолунию. В этот день жители Шри-Ланки отмечают появление буддизма на острове.
Индийский праздник Ват Пурнима также отмечается во время полнолуния в июне. В этот день замужние женщины постятся, обвязывают нитями священное дерево баньян и молятся за здоровье и благополучие своих мужей, сообщает портал разработчиков приложения для наблюдения за звездным небом Starwalk Space.
Источники: www.5-tv.ru starwalk.space