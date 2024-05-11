Что такое гипноз и как он работает?

Как действует гипноз
Мы заходим в небольшую комнату со стенами и мебелью кремового цвета. Гипнотизер приглушает свет.
«Я не буду кричать и вращать глазами, — говорит Михаил Николаевич Гордеев, психотерапевт, доктор медицинских наук. — Располагайтесь, как вам удобно».
Я сижу и пытаюсь отследить, в какой момент заканчивается беседа и начинается гипноз. Но ничего не получается, потому что он начинается практически сразу, как только я встречаюсь взглядом с гипнотерапевтом.
Оказывается, навести можно не только справки или резкость, но и гипноз — именно так называют процесс погружения в глубины подсознания специалисты. Голос специалиста становится все мягче, слова падают в пространство комнаты все реже. Он ничего не приказывает пациенту, лишь предлагает:
«Теперь можете протянуть руки и представить, что на одной из них лежит тяжелая книга, а к пальцам другой привязаны воздушные шарики».
Если вы уже расслабились и приготовились войти в измененное состояние сознания, то рука, на которой якобы лежит книга, под действием воображения опускается вниз, а та, что с шариками — непроизвольно поднимается вверх.
«Это поможет оценить, насколько вы готовы погрузиться в транс», — поясняет Михаил Николаевич.
Гипнотизер сдержал свое обещание и ничего не приказывал во время сеанса. Звучали только предложения обратиться к своему подсознанию и извлечь оттуда ответы на волнующие вопросы, найти ресурсы для решения проблем.
Во время гипноза тело расслабляется, вокруг «образуется» сфера, включающая в себя пространство отчетливо видимой внутренней реальности. За ее пределами — мутная, как будто плохо прописанная художником картина комнаты.
В этом состоянии фокус внимания из внешней среды смещается внутрь, остается лишь концентрация на собственных переживаниях. Со стороны это выглядит так, как будто человек отсутствует в комнате: взгляд обращен «внутрь себя», дыхание медленное, тело расслаблено.
После выхода из транса два вида реальности меняются местами, мир вокруг становится кристально чистым и необычайно четким, восприятие свежее, какое бывает только ранним утром на улице умытого росой любимого города.
Что же такое гипноз с точки зрения физиологии?
По словам Михаила Гордеева, гипноз — это обычное состояние сознания, сродни быстрой фазе сна, в которой человеческая психика перерабатывает накопленную за день информацию.
«Это состояние транса, которое фактически и является состоянием гипноза, возникает у обычного человека примерно раз в полтора часа спонтанно, само по себе. Оно совершенно естественное, ничего удивительного или фантастического в нем нет. Другое дело, что под гипнозом понимают транс, наведенный со стороны, — он возникает под воздействием другого человека, с согласия или даже без», — поясняет гипнотизер.
Точно так же считал знаменитый психотерапевт, автор одной из широко распространенных техник гипноза Милтон Эриксон. По его мнению, в транс можно ввести любого человека, даже того, кто страдает психическими расстройствами, — главное, чтобы возник контакт с гипнотизером. Эриксон считал транс естественным состоянием человека, необходимым ему для обработки внутреннего опыта.
Впадая в транс естественным образом, человек может свободно пребывать в нем примерно 15 минут. В наведенном варианте он может длиться гораздо дольше. Транс рождается из взаимодействия терапевта и клиента — именно это взаимодействие определяет время сеанса, его канву, результаты и многое другое.
По мнению Эриксона, любой из нас может научиться самостоятельно входить в транс (самогипноз) и управлять этим состоянием. Так можно исправлять свое настроение, вдохновенно писать книги или картины — каждый использует эту технику так, как ему нравится.
В медицинской практике гипноз используется для лечения болезней и решения психологических проблем пациента. Транс помогает заглянуть в темные уголки психики.
Что дает гипноз
Загипнотизировать можно даже недоверчивого человека. От внушаемости пациента зависит лишь глубина транса, в который он впадает.
«Есть разные стадии, разные уровни глубины гипноза. Вопрос лишь в том, на какой уровень человек может быть введен. Чаще всего это зависит от массы факторов; одним из главных является мотивация пациента. Другой фактор — уровень умения специалиста, который с ним работает», — считает гипнотерапевт.
Гипноз нельзя назвать психотерапевтической техникой — это лишь фон, способствующий лечению путем внушения. Во время сеанса человек расслаблен, может испытывать облегчение, но его проблемы не решаются сами по себе — должен помочь психолог.
Самые отработанные сферы применения гипноза — лечение алкоголизма и наркомании.
«У советских людей не могло быть проблем, и психотерапия была направлена на алкоголизм, а основным ее методом считался гипноз», — поясняет Михаил Николаевич.
Классическая методика, которая используется наиболее часто, — это кодирование по Довженко. Она хорошо работает благодаря подсознательным страхам.
«Кодирование — это фактически сцепление желания выпить со страхом смерти: выпьешь — умрешь. Удерживаться в психике коду помогает внушаемость. Существует достаточно много людей, которые кодируются, иногда на определенное время (чаще на год), хотя сам Довженко все-таки стремился отвращать пациентов от выпивки на всю оставшуюся жизнь», — рассказывает гипнотизер.
По словам врача, кодирование действует только на тех алкоголиков, которые твердо решили вылечиться. Некоторые могут через месяц-два после сеанса потихоньку начать пить, при этом их организм никак не отреагирует на спиртное. Но известны случаи и со смертельным исходом.
«Техника основана на психосоматических механизмах, и перед кодированием пациент дает расписку о том, что он предупрежден о летальном исходе, если ему вздумается выпить», — делится опытом врач.
Специалисты применяют гипноз при работе с множеством личных и семейных проблем, при постстрессовых и психосоматических расстройствах. Врачи начали использовать эту технику даже при реабилитации после инсульта. Как утверждают гипнотерапевты, их лечение позволяет в лучшей степени восстановить утраченные функции организма.