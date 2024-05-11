Что такое гипноз и как он работает?

По словам Михаила Гордеева, гипноз — это обычное состояние сознания, сродни быстрой фазе сна, в которой человеческая психика перерабатывает накопленную за день информацию.

«Это состояние транса, которое фактически и является состоянием гипноза, возникает у обычного человека примерно раз в полтора часа спонтанно, само по себе. Оно совершенно естественное, ничего удивительного или фантастического в нем нет. Другое дело, что под гипнозом понимают транс, наведенный со стороны, — он возникает под воздействием другого человека, с согласия или даже без», — поясняет гипнотизер.