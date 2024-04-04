Что такое эффект незавершенного действия?

Что такое эффект Зейгарник?
Согласно определению Большой психологической энциклопедии, эффект незавершенного действия (эффект Зейгарник) — явление, характеризующее влияние на процессы памяти перерывов в деятельности. Его суть заключается в том, что прерванные задачи запоминаются лучше, чем завершенные. Это происходит за счет сохранения мотивационного напряжения, которое возникает в начале действия и не разряжается полностью при неполном его завершении.
Простыми словами: человек лучше запоминает действие, которое осталось незавершенным или завершение которого было отсрочено на некоторый период времени. Если задача была поставлена и не выполнена, мозг продолжает напоминать об этом, и человек невольно вновь и вновь возвращается к ней мыслями.
Зейгарник открыла этот эффект, когда проходила стажировку в Берлине у знаменитого психолога Курта Левина. Как-то раз в кафе Левин обратил ее внимание на то, что официант хорошо помнил все детали заказа, не прибегая к записям, но когда выполнил его, уже не мог вспомнить, что именно заказывали посетители. Это наблюдение дало толчок для проведения экспериментов, которые Зейгарник описала в своей дипломной работе. Было установлено, что незавершенные действия у здоровых участников экспериментов вспоминались на 90% лучше, чем завершенные. У больных шизофренией — на 10%, у больных эпилепсией — на 80%, а у больных с астеническим синдромом — на 20%.
Выяснилось, что эффект незавершенных действий зависит и от других факторов: возраста испытуемых, отношения числа завершенных задач к числу незавершенных, времени решения каждой задачи, их относительной трудности, отношения человека к прерванной деятельности, его заинтересованности в выполнении задания и пр. В частности, оказалось, что эффект не наблюдается при очень сильной заинтересованности человека в поставленной цели — в этом случае лучше запоминаются завершенные задачи, тогда как прерванные задания откладываются в памяти при слабой мотивации. Также было установлено, что на процессы памяти оказывают влияние уровень притязаний и самооценка личности: оказалось, что при адекватной самооценке эффект Зейгарник возникает, а при повышенной или пониженной — нет.
Где проявляется эффект незавершенного действия?
Эффект незавершенного действия проявляется в нашей жизни во всевозможных ситуациях. Например, при внезапном расставании с любимым человеком становится сложнее смириться с потерей и забыть о бывшем возлюбленном. У психотерапевтов даже существуют специальные методики, позволяющие завершать такие ситуации и избавлять клиентов от душевных страданий.
Также эффект Зейгарник объясняет зависимость от сериалов, которой страдают многие люди. Часто в конце каждой серии сценаристы используют так называемый «крючок»: это некая интригующая ситуация, исход которой зритель узнает только в следующей серии.
Еще одно проявление эффекта незавершенного действия — песня, которую мы случайно услышали и которая «застряла» у нас в голове. Для человеческого мозга композиция, которая не запомнилась полностью, — это незавершенное действие, поэтому он прокручивает известный ему фрагмент в попытках «достроить» песню целиком. Сделать это невозможно, поэтому, чтобы избавиться от наваждения, требуется прослушать композицию полностью и запомнить ее — тогда мозг посчитает задачу выполненной.
Эффект Зейгарник используют в своем обучении многие бизнес-тренеры. Например, в конце первого дня тренинга они дают группе задачу. Но после того, как участники озвучивают свои варианты решения, коуч обещает дать правильный ответ только на следующей встрече. Таким образом, он мотивирует обучающихся не забывать о задаче и продолжать искать поиски правильного решения.