Что такое эффект незавершенного действия?

Зейгарник открыла этот эффект, когда проходила стажировку в Берлине у знаменитого психолога Курта Левина. Как-то раз в кафе Левин обратил ее внимание на то, что официант хорошо помнил все детали заказа, не прибегая к записям, но когда выполнил его, уже не мог вспомнить, что именно заказывали посетители. Это наблюдение дало толчок для проведения экспериментов, которые Зейгарник описала в своей дипломной работе. Было установлено, что незавершенные действия у здоровых участников экспериментов вспоминались на 90% лучше, чем завершенные. У больных шизофренией — на 10%, у больных эпилепсией — на 80%, а у больных с астеническим синдромом — на 20%.