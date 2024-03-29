Что такое декантирование вина?

Во-вторых, для избавления от осадка. Он появляется в результате старения и может быть более заметен в некоторых видах вин, таких как марочные портвейны и старые красные вина. Хотя наличие осадка не является признаком плохого качества вина и не представляет опасности для здоровья, он действительно может повлиять на вкус и текстуру напитка, делая его менее приятным для употребления. Медленное переливание вина в декантер из бутылки поможет минимизировать перемешивание осадка с жидкостью и сохранить чистоту напитка.