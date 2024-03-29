Что такое декантирование вина?

Декантирование красных вин в ресторанах или на дегустациях является распространенной практикой — для клиентов это выглядит как переливание вина из бутылки в графин необычной формы (декантер). Однако декантирование вина имеет свои практические преимущества, помимо эстетической составляющей. В нюансах процедуры разобрался aif.ru.
Для чего вино переливают в декантер?
Во-первых, напиток таким образом насыщают кислородом. Аэрация вина в процессе декантирования играет ключевую роль в улучшении его вкусовых качеств. Когда вино контактирует с кислородом, происходит окисление, что помогает развить более глубокие и сложные ароматы и вкусы. Кроме того, аэрация позволяет смягчить танины, уменьшить остроту и горечь вина, а также улучшить его текстуру и послевкусие. Для некоторых видов вин, особенно молодых красных вин с высоким содержанием танинов, декантирование и аэрация являются необходимыми шагами для того, чтобы напиток стал более приятным и гармоничным.
Во-вторых, для избавления от осадка. Он появляется в результате старения и может быть более заметен в некоторых видах вин, таких как марочные портвейны и старые красные вина. Хотя наличие осадка не является признаком плохого качества вина и не представляет опасности для здоровья, он действительно может повлиять на вкус и текстуру напитка, делая его менее приятным для употребления. Медленное переливание вина в декантер из бутылки поможет минимизировать перемешивание осадка с жидкостью и сохранить чистоту напитка.
В-третьих, декантирование может быстрее сделать комфортной температуру напитка. Переливание вина из бутылки в декантер позволяет увеличить контакт вина с окружающим воздухом, что способствует более быстрому прогреванию напитка.
В-четвертых, используя графин и ситечко или фильтр, можно спасти вино от частиц пробки и предотвратить их попадание в бокалы при сервировке.