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Что такое декантирование вина?

Рассказываем о терминологии для ценителей напитка.

Источник: Freepik

Декантирование красных вин в ресторанах или на дегустациях является распространенной практикой — для клиентов это выглядит как переливание вина из бутылки в графин необычной формы (декантер). Однако декантирование вина имеет свои практические преимущества, помимо эстетической составляющей. В нюансах процедуры разобрался aif.ru.

Для чего вино переливают в декантер?

Во-первых, напиток таким образом насыщают кислородом. Аэрация вина в процессе декантирования играет ключевую роль в улучшении его вкусовых качеств. Когда вино контактирует с кислородом, происходит окисление, что помогает развить более глубокие и сложные ароматы и вкусы. Кроме того, аэрация позволяет смягчить танины, уменьшить остроту и горечь вина, а также улучшить его текстуру и послевкусие. Для некоторых видов вин, особенно молодых красных вин с высоким содержанием танинов, декантирование и аэрация являются необходимыми шагами для того, чтобы напиток стал более приятным и гармоничным.

Во-вторых, для избавления от осадка. Он появляется в результате старения и может быть более заметен в некоторых видах вин, таких как марочные портвейны и старые красные вина. Хотя наличие осадка не является признаком плохого качества вина и не представляет опасности для здоровья, он действительно может повлиять на вкус и текстуру напитка, делая его менее приятным для употребления. Медленное переливание вина в декантер из бутылки поможет минимизировать перемешивание осадка с жидкостью и сохранить чистоту напитка.

В-третьих, декантирование может быстрее сделать комфортной температуру напитка. Переливание вина из бутылки в декантер позволяет увеличить контакт вина с окружающим воздухом, что способствует более быстрому прогреванию напитка.

В-четвертых, используя графин и ситечко или фильтр, можно спасти вино от частиц пробки и предотвратить их попадание в бокалы при сервировке.