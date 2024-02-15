Что такое цугцванг?

Понятие пришло к нам из немецкого языка: zugzwang (zug — ход и zwang — принуждение), принуждение к ходу. Понятие «цугцванг» используют преимущественно в шахматах, но не только: им оперируют психологи и даже политики. Подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал цугцвангом ситуацию, в которую попали украинский президент Владимир Зеленский и глава США Джо Байден в ходе конфликта на Украине. Политолог и востоковед Елена Супонина в беседе с aif.ru описала как цугцванг положение Израиля перед ХАМАС — вести переговоры не получается и одержать победу над исламистским движением тоже шансов нет.
Что означает «цугцванг» в шахматах?
Цугцванг — это термин в шахматах, означающий ситуацию, когда любой следующий ход игрока ведет к ухудшению его позиции. То есть ни один из доступных ходов не является хорошим, и приходится делать выбор между плохим и еще худшим. В общем, цугцванг создает такое положение вещей, когда игрок вынужден делать ход, который ухудшает его ситуацию, чтобы избежать еще больших проблем. В результате возникает ситуация, когда оба игрока находятся в невыгодном положении и должны действовать с осторожностью, чтобы не сделать еще хуже.
Цугцванг часто возникает в конце игры, когда на доске остается мало фигур, и игроки пытаются создать решающую атаку или защиту. Однако даже небольшой неверный ход может привести к катастрофическим последствиям, создавая напряжение и адреналин в игре.
В других сферах значение этого понятия очень близко к шахматному — тупиковая ситуация, где игрок не видит выхода — любой ход только ухудшает его положение.
Какие бывают цугцванги?
В зависимости от последствий и для кого они наступают, выделяют несколько видов цугцвангов:
- Односторонний: ход противника создает ситуацию, после ответного хода оппонент может потерять фигуру.
- Позиционный: ход не ставит под угрозу фигуру, но все равно негативно отражается на игроке.
- Мнимый: игрок сам себя загоняет в угол, не замечая хорошие ходы, и совершает невыгодное действие.
- Взаимный: обо оппонента находятся в невыгодном положении.