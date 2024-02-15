Что такое цугцванг?

Цугцванг — это термин в шахматах, означающий ситуацию, когда любой следующий ход игрока ведет к ухудшению его позиции. То есть ни один из доступных ходов не является хорошим, и приходится делать выбор между плохим и еще худшим. В общем, цугцванг создает такое положение вещей, когда игрок вынужден делать ход, который ухудшает его ситуацию, чтобы избежать еще больших проблем. В результате возникает ситуация, когда оба игрока находятся в невыгодном положении и должны действовать с осторожностью, чтобы не сделать еще хуже.