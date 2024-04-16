Что такое Черная книга и кого в нее записывают?

Красная книга — сборник редких, исчезающих или находящихся под угрозой видов животных, растений и грибов. Этот список создается с целью охраны и сохранения биоразнообразия планеты и предотвращения исчезновения уязвимых видов. В книге страницы разного цвета: белые, желтые, красные, зеленые и черные.
Что означают цвета страниц в Красной книге?
Цветовая кодировка в Красной книге имеет свои значения:
Черный цвет страниц обычно используется для видов, которые считаются вымершими или вымершими в дикой природе.
Красный цвет обозначает особо редкие и находящиеся под угрозой виды животных и растений.
Желтый цвет часто используется для быстро исчезающих видов, которые нуждаются в срочной защите.
Белый цвет может обозначать малочисленные виды, которые могут быть уязвимыми или нуждающимися в специальной охране.
Зеленый цвет относится к видам, чья популяция начала восстанавливаться благодаря проводимым мерам по охране и восстановлению их мест обитания.
Эта система помогает быстро оценить статус видов и определить необходимость принятия конкретных мер по их защите и восстановлению популяций.
Что известно о черных страницах Красной книги?
Черная книга или черные страницы занимают первое место в Красной книге — на них перечислены виды, которые вымерли и на сегодняшний день не существуют. В открытых источниках количество исчезнувших видов находится в районе девятисот. В 2020 году МСОП признали исчезнувшими еще 36 видов растений и животных. В 2022 году канадские ученые заявили о том, что 562 вида никто не встречал уже 50 лет, однако в список исчезнувших их пока не внесли.
Сколько видов внесено в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП)?
На момент публикации под угрозой исчезновения находятся более 44 тысяч видов — 28% от всех, которые оценены. В список внесены 41% земноводных, 26% млекопитающих, 34% хвойных растений; 12% птиц, 37% акул и скатов, 36% рифовых кораллов, 28% ракообразных; 21% рептилий и 70% саговников.
Почему обложка книги о редких видах красного цвета?
Красный цвет обложки привлекает внимание к проблеме уязвимых видов, является символом тревоги и борьбы за сохранение природы. Использовать именно такой цветовой код предложил английский эколог, орнитолог, художник, спортсмен, морской офицер, ветеран Второй мировой войны Питер Скотт при создании первого экземпляра издания.