Что такое Черная книга и кого в нее записывают?

Черная книга или черные страницы занимают первое место в Красной книге — на них перечислены виды, которые вымерли и на сегодняшний день не существуют. В открытых источниках количество исчезнувших видов находится в районе девятисот. В 2020 году МСОП признали исчезнувшими еще 36 видов растений и животных. В 2022 году канадские ученые заявили о том, что 562 вида никто не встречал уже 50 лет, однако в список исчезнувших их пока не внесли.