Что такое бушлат?

В США распространено мнение о том, что pea coat — это производное от pilots coat (сокращенно p-сoat) — куртки лоцмана, которую изготавливали из грубоватой и теплой ткани синего цвета. С 1881 года бушлат официально стал частью формы ВМС США. Но его классическая версия появилась лишь в конце 40-х годов XX века. Для бушлатов использовали большие черные бакелитовые пуговицы с рельефным изображением якоря, обмотанного тросом. До этого на пуговицах американских бушлатов были размещены 13 звезд, которые символизировали 13 штатов США. В середине 1970-х годов к бушлатам стали пришивать оловянные пуговицы. До 1970-х годов флотские бушлаты шили из 100% шерстяных тканей. Нынешние бушлаты шьют из тканей, состоящих на 80% из шерсти и на 20% из синтетики; пуговицы у них пластиковые и с изображением якоря (от оловянных отказались в 1984 году).