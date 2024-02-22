В ходе выставки, которая проходит в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», президенту России подарили бушлат ростовской компании. Черная куртка украшена надписью на спине «Бушлат из России» и традиционным российским триколором.
Что такое бушлат?
Под «бушлатом» чаще всего имеют в виду форменную верхнюю одежду военных моряков из черного сукна или жаргонное название армейской ватной куртки. Многие помнят слова известной песни про крейсер «Аврора» Михаила Матусовского —.
"Может, ты снова в тучах мохнатых.
Вспышки орудий видишь вдали?
Или, как прежде, в черных бушлатах.
Грозно шагают твои патрули?".
В конце XIX — начале XX века бушлатом именовалась зимняя рабочая одежда рядовых артиллерийских складов русской армии.
Откуда произошло название одежды?
Слово происходит от немецких слов Brust — грудь, и latte — латы, защита груди. Вплоть до 1917 года в официальных документах бушлат именовался как «полупальто на урсовой подкладке». В то же время в устной речи на флоте повсеместно употребляли название «брушлат» и в конце XIX в. брушлат стал именоваться буршлатом. В 1917—1918 годах была принята новая форма произношения — бушлат.
В английском языке для обозначения бушлата используется слово peacoat (pea coat). Согласно Оксфордоскому словарю, оно появилось в начале XVIII века и, вероятно, произошло от голландского термина pijjacker, который можно перевести на русский язык как «куртка из грубоватой ткани».
В США распространено мнение о том, что pea coat — это производное от pilots coat (сокращенно p-сoat) — куртки лоцмана, которую изготавливали из грубоватой и теплой ткани синего цвета. С 1881 года бушлат официально стал частью формы ВМС США. Но его классическая версия появилась лишь в конце 40-х годов XX века. Для бушлатов использовали большие черные бакелитовые пуговицы с рельефным изображением якоря, обмотанного тросом. До этого на пуговицах американских бушлатов были размещены 13 звезд, которые символизировали 13 штатов США. В середине 1970-х годов к бушлатам стали пришивать оловянные пуговицы. До 1970-х годов флотские бушлаты шили из 100% шерстяных тканей. Нынешние бушлаты шьют из тканей, состоящих на 80% из шерсти и на 20% из синтетики; пуговицы у них пластиковые и с изображением якоря (от оловянных отказались в 1984 году).
Со временем удобный фасон привлек внимание известных кутюрье. Ив Сен-Лоран в своей первой коллекции модного дома YSL превратил двубортное полупальто из военной экипировки моряков в must-have женского гардероба. Модели современных бушлатов есть и в коллекциях мужской одежды. По-прежнему для них в основном используется тяжелая высококачественная шерсть темно-синего или черного цвета.