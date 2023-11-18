18:00 (мск), источник: Life.ru

Что такое «брачный отпуск» и почему тренд у пар становится всё популярнее

Это только звучит мило, мол, отпуск всей семьёй. Но смысл мероприятия кардинально противоположный. Разбираемся, кто, куда и зачем хочет отдохнуть от любимой второй половинки.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В последнее время в мире набирает обороты новый тренд, который называется «брачный отпуск» от английского marriage sabbatical. Только не обманывайтесь из-за названия: имеется в виду не отдых, проведённый вместе с семьёй, а наоборот — длительный перерыв в отношениях. То есть это отпуск от семьи, во время которого супруги смогут отдохнуть друг от друга и реализовать какие-то личные потребности.

Идея такого отпуска друг от друга зародилась в Америке и приобрела популярность в девяностых годах XX века благодаря писательнице Шерил Джарвис, которая ввела термин в своей книге «Путь к себе».

«Там она призывает партнёров, которые чувствуют дискомфорт и нереализованность в браке, не идти сразу на крайние меры, не спешить расставаться или разводиться, а взять тайм-аут — “брачный саббатикал”. В его период каждый из пары сможет самореализоваться независимо от другого и переосмыслить отношения», — рассказывает Лайфу социолог Олег Мальцев.

Примером такого «отдыха друг от друга» может быть переезд одного из супругов на работу в другой город, когда второй остаётся дома. Средняя продолжительность семейного тайм-аута, как рассказывает эксперт, — от пары месяцев до года.

Но надо понимать, что, находясь в брачном отпуске, супруги не должны чувствовать себя свободными от обязательств по отношению к общим детям и т. д. То есть измены под запретом.

Некоторые российские пары, по словам социолога, уже попробовали на себе семейные каникулы. Кто-то отмечает их положительное действие, а кто-то, напротив, пришёл к мысли об окончательном разрыве. Главное, осознавать, что, решив воссоединиться после продолжительных каникул, партнёры не должны вернуться в ту же точку, из которой уходили, важно привнести в отношения что-то новое.

Почему «брачный отпуск» подходит далеко не всем?

Так почему брачный отпуск становится популярным трендом в мире? Ответ прост: супруги могут видеть в нём выход из кризисной ситуации. Вот только социолог Олег Мальцев рассказывает Лайфу, что мнения психологов в этом отношении неоднозначны.

Но, с точки зрения социологии в России, мало шансов на то, что новое веяние получит широкое распространение за пределами мегаполисов типа Москвы и Санкт-Петербурга.

Олег Мальцев
социолог

Психологическая причина

Решиться на брачный отпуск могут только очень смелые и прогрессивные пары. Во всех других случаях сама идея может быть расценена вторым супругом как предательство, нежелание решать проблемы вместе и быть верными друг другу. Даже если один из пары и задумается о таком варианте, у него может не хватить смелости сказать об этом партнёру.

Материальная причина

В России пока ещё слишком насущно стоит жилищный вопрос. Брачный отпуск предполагает, что супруги должны на какое-то время разъехаться. Тем временем уезжать им может быть банально некуда.

Олег Мальцев
социолог

Эксперт продолжает, рассказывая, что, по данным Центрального Банка, сейчас в России более 10 млн выплачивающих ипотеку, а средний срок кредита превышает 20 лет. Ипотечными заёмщиками в большинстве своём становятся семейные пары, которые не имеют другого жилья. Поэтому квартирный вопрос может стать серьёзным препятствием для реализации нового тренда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Учёные услышали загадочный "пульс" в центре Млечного Пути
Как номер телефона влияет на жизнь человека
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь