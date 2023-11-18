Что такое «брачный отпуск» и почему тренд у пар становится всё популярнее

В последнее время в мире набирает обороты новый тренд, который называется «брачный отпуск» от английского marriage sabbatical. Только не обманывайтесь из-за названия: имеется в виду не отдых, проведённый вместе с семьёй, а наоборот — длительный перерыв в отношениях. То есть это отпуск от семьи, во время которого супруги смогут отдохнуть друг от друга и реализовать какие-то личные потребности.

Идея такого отпуска друг от друга зародилась в Америке и приобрела популярность в девяностых годах XX века благодаря писательнице Шерил Джарвис, которая ввела термин в своей книге «Путь к себе».

«Там она призывает партнёров, которые чувствуют дискомфорт и нереализованность в браке, не идти сразу на крайние меры, не спешить расставаться или разводиться, а взять тайм-аут — “брачный саббатикал”. В его период каждый из пары сможет самореализоваться независимо от другого и переосмыслить отношения», — рассказывает Лайфу социолог Олег Мальцев.

Примером такого «отдыха друг от друга» может быть переезд одного из супругов на работу в другой город, когда второй остаётся дома. Средняя продолжительность семейного тайм-аута, как рассказывает эксперт, — от пары месяцев до года.

Но надо понимать, что, находясь в брачном отпуске, супруги не должны чувствовать себя свободными от обязательств по отношению к общим детям и т. д. То есть измены под запретом.

Некоторые российские пары, по словам социолога, уже попробовали на себе семейные каникулы. Кто-то отмечает их положительное действие, а кто-то, напротив, пришёл к мысли об окончательном разрыве. Главное, осознавать, что, решив воссоединиться после продолжительных каникул, партнёры не должны вернуться в ту же точку, из которой уходили, важно привнести в отношения что-то новое.

Почему «брачный отпуск» подходит далеко не всем?

Так почему брачный отпуск становится популярным трендом в мире? Ответ прост: супруги могут видеть в нём выход из кризисной ситуации. Вот только социолог Олег Мальцев рассказывает Лайфу, что мнения психологов в этом отношении неоднозначны.

Но, с точки зрения социологии в России, мало шансов на то, что новое веяние получит широкое распространение за пределами мегаполисов типа Москвы и Санкт-Петербурга. Олег Мальцев социолог

Психологическая причина

Решиться на брачный отпуск могут только очень смелые и прогрессивные пары. Во всех других случаях сама идея может быть расценена вторым супругом как предательство, нежелание решать проблемы вместе и быть верными друг другу. Даже если один из пары и задумается о таком варианте, у него может не хватить смелости сказать об этом партнёру.

Материальная причина

В России пока ещё слишком насущно стоит жилищный вопрос. Брачный отпуск предполагает, что супруги должны на какое-то время разъехаться. Тем временем уезжать им может быть банально некуда. Олег Мальцев социолог

Эксперт продолжает, рассказывая, что, по данным Центрального Банка, сейчас в России более 10 млн выплачивающих ипотеку, а средний срок кредита превышает 20 лет. Ипотечными заёмщиками в большинстве своём становятся семейные пары, которые не имеют другого жилья. Поэтому квартирный вопрос может стать серьёзным препятствием для реализации нового тренда.