Что такое «болезнь затмения»?

В НАСА отметили, что затмение может влиять на животных, в частности собак, повышая у них тревожность. Но причина, почему это происходит, до конца не известна. Ученые предполагают, что домашние животные реагируют на снижение уровня света и падение температуры, которое происходит, когда Луна закрывает Солнце. Это может нарушать циркадные ритмы собак — биологические часы, сообщающие о необходимости просыпаться или ложиться спать. Не исключено, что затмение влияет и на циркадные ритмы людей, — это могло бы объяснить, почему некоторые люди почувствовали усталость в прошедший понедельник, пишет издание.