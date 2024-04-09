Что такое «болезнь затмения»?

Американские пользователи соцсетей жалуются на странные физические и психические ощущения, которые появились у них накануне солнечного затмения или во время него. Они получили называние «болезнь затмения», сообщает The Daily Mail.
Напомним, в понедельник, 8 апреля, произошло солнечное затмение. Его полную фазу могли наблюдать жители Мексики, США и Канады, частные фазы были видны в Северной Америке, а также частично в Западной Европе и в Центральной Америке.
Какие симптомы у «болезни затмения»?
Пользователи пожаловались на появление бессонницы и головных болей, отсутствие аппетита, усталости, а таже сбои менструального цикла у женщин. Некоторые также отметили, что чувствовали себя психически не в своей тарелке в последние несколько дней до затмения.
В НАСА заявили об отсутствии доказательств влияния солнечных затмений на здоровье человека. Коммуникационная сеть здравоохранения сообщила на своем сайте, что физические и эмоциональные реакции, которые некоторые люди приписывают «болезни затмения» могут быть объяснены психологическими факторами, такими как возбуждение и тревога.
Доктор медицинских наук, врач-писатель Лиэнн Постон отметила, что солнечное затмение — это событие, выходящее за рамки нормы, и оно может вызывать у людей возбуждение. Это, в свою очередь, способно приводить к всплеску адреналина, норадреналина и других гормонов, что увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания, повышает кровяное давление и приток крови к мышцам, пояснила эксперт.
Необычная реакция на затмение проявилась не только у людей, но и у животных. Некоторые пользователи рассказали, что у их собак появились признаки беспокойства: они ходили взад и вперед, царапали предметы и выли. Аналогичным образом эти животные часто реагируют на грозу или фейерверк.
В НАСА отметили, что затмение может влиять на животных, в частности собак, повышая у них тревожность. Но причина, почему это происходит, до конца не известна. Ученые предполагают, что домашние животные реагируют на снижение уровня света и падение температуры, которое происходит, когда Луна закрывает Солнце. Это может нарушать циркадные ритмы собак — биологические часы, сообщающие о необходимости просыпаться или ложиться спать. Не исключено, что затмение влияет и на циркадные ритмы людей, — это могло бы объяснить, почему некоторые люди почувствовали усталость в прошедший понедельник, пишет издание.