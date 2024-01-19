Что такое «болезнь X» и как она поможет подготовиться к потенциальной пандемии?

Что такое «болезнь X»?

Это страшное и опасное заболевание, вспышка которого будет сопряжена с огромным количеством человеческих жертв. Недуг вызывает неизвестный ранее патоген, поэтому человечеству придется с нуля работать над созданием вакцины. И все это в условиях пандемии. Но есть одно важное, но — никакой «болезни X» на самом деле не существует. Это условное обозначение, принятое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2018 году, которое в рамках мысленного эксперимента помогает здравоохранительным и экономическим структурам разработать контрмеры на случай появления новой «чумы» и убедиться, что существующие системы достаточно гибкие для адаптации к непредвиденной опасности по типу коронавируса.

Какой патоген может вызвать «болезнь X» в реальности?

По оценкам экспертов, вирус, который может стать причиной следующей пандемии, похож на тот, что вызывает COVID-19. Скорее всего, это будет РНК-вирус: такой тип патогенов провоцирует ряд опасных заболеваний, например, Эболу, ВИЧ и СПИД. РНК-вирусы могут размножаться у хозяев разных видов, вероятно, люди переймут опасный возбудитель у животных. Кроме того, эксперты считают, что начало эпидемии произойдет в регионах с разнообразной фауной и низким доступом к квалифицированной медицинской помощи, то есть в Азии или Африке.

Прошлый опыт поможет избежать новой трагедии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул важность тщательной подготовки к «болезни Х» и выразил надежду, что страны смогут достичь соглашения о потенциальной пандемии к маю 2024 года. Гебрейесус отметил, что для этого необходимо рассказать обо всех проблемах, которые возникли в ходе пандемии COVID-19: это поможет объединить существующий опыт, чтобы избежать распространения новой болезни по всему миру. Проблему обсудили в рамках ВЭФ, и вот к каким выводам пришли эксперты.

«Расширяющиеся» системы здравоохранения и развитие первичной помощи

Во время COVID-19 мощностей больниц и госпиталей не хватало, чтобы помочь всем пациентам. Многие люди погибли из-за того, что врачи не могли оказать им должный уход. Таким образом, система здравоохранения должна расширяться по мере необходимости, чтобы все заболевшие могли рассчитывать на выздоровление. Это касается не только привлечения дополнительных помещений и специалистов, но и производства медикаментов.

Кроме того, последние десятилетия до начала пандемии COVID-19 страны c высоким уровнем дохода предпочитали инвестировать в передовую медицину. Из-за этого пострадала первичная медицинская помощь: из-за недостатка финансирования не у всех людей была возможность получить базовый уход. Например, некоторые страны даже не могли отследить, с кем контактировали люди, чтобы приостановить распространение вируса.

Медицинские исследования и осведомленность общественности

Для того чтобы не допустить пандемии, необходимо уделять больше времени научным исследованиям и развитию медицины. В чрезвычайной ситуации это поможет сократить время на создание и разработку нового лекарства или даже заранее выявить опасный патоген и найти решение еще до возникновения проблемы. Кроме того, необходимо, чтобы население понимало, как правильно действовать в чрезвычайной ситуации, и было информировано о важности соблюдения ограничений и различных мерах предосторожности. Это поможет избежать общественного сопротивления и неприятия правительственных мероприятий по борьбе с недугом.

Верно расставленные приоритеты и четкое понимание опасности

Заместитель главы правления крупнейшей сети больниц в Индии Apollo Hospitals Прита Редди (Preetha Reddy) отметила, что медицинский персонал должен быть готов к чрезвычайной ситуации. Редди сравнила армейские структуры с системой здравоохранения, отметив, что в них работают схожие механизмы. После пандемии коронавируса стало понятно, что опасность может прийти в самый неожиданный момент, поэтому медикам, как и военным, нужно быть готовыми ко всему. Кроме того, она заявила, что правительству необходимо четкое понимание того, какие вспышки заболеваемости могут стать угрозой для мирового сообщества. Для прогнозирования и анализа можно использовать искусственный интеллект: это даст необходимое время на подготовку и планирование контрмер.

Быстрые поставки и международные базы данных

Главный исполнительный директор Philips Рой Якобс заметил, что в случае пандемии у стран должна быть возможность быстро мобилизовать международные системы поставок, чтобы обеспечить доступ медицинского персонала к ресурсам. COVID-19 показал, что передовые достижения в области здравоохранения оказываются бесполезными, если у людей нет возможности ими воспользоваться. Кроме того, Якобс отметил важность справедливого распределения ресурсов: в условиях глобальных кризисов это очень непростая задача, так как люди начинают фокусироваться на собственных нуждах и проблемах, забывая о других. Такое отношение усугубляет ситуацию и увеличивает ущерб от пандемии.

Также эксперты предложили странам создать международную библиотеку вирусов и вакцин, а также постоянно делиться результатами исследований друг с другом. Эта инициатива поможет значительно ускорить разработку лекарств и не допустить распространения гипотетического патогена. Если же доступ к такой базе данных появится у искусственного интеллекта, выявить и предотвратить потенциальную опасность будет еще проще.

Преодоление экономического разрыва и грамотное распределение бюджета

Министр здравоохранения Бразилии Низия Триндаде (Nisia Trindade Lima) отметила, насколько важно преодоление разрыва между странами в уровне медицинского обслуживания, особенно в мощностях по производству медикаментов. Она предложила создать союз, чтобы развивающиеся государства могли самостоятельно производить все необходимое на своих территориях. При должной поддержке локальные производственные и санитарно-экономические комплексы смогут выпускать импортные продукты, что приведет к сокращению неравенства и усилению национальных систем здравоохранения в странах с низким и средним доходом.

Приглашенный эксперт Мишель Демарэ и вовсе призвал страны относиться к здоровью нации как к важному экономическому активу. Он упомянул исследование, в котором подсчитали, что хорошее здоровье людей поможет увеличить мировой ВВП на трлн к 2040 году. В связи с этим Демарэ призвал относиться к распределению бюджета более внимательно. Например, среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), всего 3% средств, выделяемых на здравоохранение, приходится на профилактические мероприятия. В результате люди болеют чаще, и огромная доля бюджета уходит на медикаменты и лечение.

Какие контрмеры осуществляются уже сейчас?

ВОЗ совместно с партнерами учредили фонд по борьбе с пандемией. Некоторые страны уже воспользовались этой инициативой, чтобы улучшить внутреннюю эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, идет работа над усовершенствованием инструментов систем, которые могут помочь предотвратить международный здравоохранительный кризис. Так, в Африке организовали центр передачи технологий по созданию вакцин, чтобы местные производители могли собственными силами создавать лекарство для населения. Также ВОЗ создала систему быстрого и эффективного обмена существующими биологическими материалами, которые могут стать причиной новой пандемии или эпидемии. Необходимые данные можно будет быстро передать всем странам для разработки медицинских контрмер и сокращения смертности населения.

По словам Гебрейесуса, самое главное — международный обмен опытом в рамках соглашения по борьбе с пандемией. Благодаря этому опыт каждой страны будет доступен мировому сообществу для более эффективного преодоления кризиса.

Мария Богрянова