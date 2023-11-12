Что такое «арабский шенген»?

ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн объявили о введении единой туристической визы. «Арабский шенген» начнет действовать уже в 2024 году. Об этом сообщил министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Тук Аль Марри.

Как пишет Arabian business, виза даст возможность туристам и резидентам перемещаться между странами, не оформляя дополнительные визы и разрешения.

Для кого вводят единую визу?

Граждане Персидского залива сейчас уже пользуются безвизовым въездом в каждую из стран, но резиденты-иностранцы должны оформлять туристические визы.

Ожидается, что единая виза будет способствовать росту количества туристов в этих шести странах благодаря тому, что ее обладатели смогут свободно между ними передвигаться.

Что изменится для россиян?

В настоящее время для российских туристов Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман являются безвизовыми. В ОАЭ россияне могут находиться без оформления визы в течение 90 дней. В Омане максимальный срок безвизового пребывания — до 14 дней. Для Катара виза не требуется на срок пребывания до 90 дней.

Для въезда в остальные страны Персидского залива нужна виза.