Что такое «арабский шенген»?
Страны Персидского залива утвердили единую туристическую визу.
Страны Персидского залива утвердили единую туристическую визу.
ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн объявили о введении единой туристической визы. «Арабский шенген» начнет действовать уже в 2024 году. Об этом сообщил министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Тук Аль Марри.
Как пишет Arabian business, виза даст возможность туристам и резидентам перемещаться между странами, не оформляя дополнительные визы и разрешения.
Для кого вводят единую визу?
Граждане Персидского залива сейчас уже пользуются безвизовым въездом в каждую из стран, но резиденты-иностранцы должны оформлять туристические визы.
Ожидается, что единая виза будет способствовать росту количества туристов в этих шести странах благодаря тому, что ее обладатели смогут свободно между ними передвигаться.
Что изменится для россиян?
В настоящее время для российских туристов Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман являются безвизовыми. В ОАЭ россияне могут находиться без оформления визы в течение 90 дней. В Омане максимальный срок безвизового пребывания — до 14 дней. Для Катара виза не требуется на срок пребывания до 90 дней.
Для въезда в остальные страны Персидского залива нужна виза.
Чтобы посетить Саудовскую Аравию, необходимо оформить электронную визу. Ее стоимость составляет 535 саудовских риалов (около 9800 ₽). Граждане РФ могут получить визу и по прибытию: она обойдется в 480 саудовских риалов (около 8 800 ₽) Визу в Бахрейн тоже можно получить по прилете. Ее стоимость составляет 15 долларов. Для получения визы в Кувейт нужно обращаться в посольство страны в России. Стоимость визы — 100 долларов.