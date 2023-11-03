Что происходит, когда мы теряем сознание

Почти 40% людей хотя бы раз в жизни падали в обморок. Эти кратковременные потери сознания, вызванные болью, страхом, жарой, гипервентиляцией или другими причинами, составляют значительную часть обращений в отделения неотложной помощи. Тем не менее, точные причины, приводящие к этому, по большей части остаются загадкой.

Опубликовав научную работу в журнале Nature, сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего вместе с коллегами из Исследовательского института Скриппса (США) и других учреждений впервые определили генетический путь между сердцем и мозгом, связанный с обмороком. Один из их уникальных подходов исследования заключался в том, что ученые воспринимали сердце как отдельный орган чувств, а не «исполнителя указаний» мозга.

Мы обнаружили, что сердце также посылает сигналы обратно в мозг, что может изменить функцию мозга. Винет Августин старший автор статьи, доцент Школы биологических наук

Информация, полученная в результате исследования, может быть полезна для лучшего понимания и лечения различных психических и неврологических расстройств, связанных со связями между мозгом и сердцем, отмечают исследователи.

Августин вместе с коллегами изучали нервные механизмы, объяснимые рефлексом Безольд-Яриша (BJR). Десятилетиями ученые предполагали, что этот сердечный рефлекс характеризуется снижением частоты артериального давления, сердечных сокращений и дыхания, который может быть связан с обмороком. Но информации для подтверждения этой теории не хватало.

Авторы работы подчеркнули огромные перекрестные помехи между сердцем и нервной системой. Оказалось, что сердечная деятельность резко замедляется из-за стимуляции сенсорных нейронов блуждающего нерва, что, как выяснилось, вызывает обмороки. Исследователи сосредоточились на генетике сенсорного кластера (в частности, сенсорные нейроны блуждающего нерва или VSN) — части блуждающих нервов, передающих сигналы между мозгом и внутренними органами, включая сердце.

VSN передают сигналы в ствол мозга и, как и предполагали ученые, связаны с BJR и обмороками. Изучая реакции мышей, исследователи обнаружили, что стимулируя нейроны грызунов, те во время свободного передвижения теряли сознание. Во время этих эпизодов авторы работы записывали активность нейронов в мозгу животных, сердечную деятельность и фиксировали визуальные изменения в организме.

Исследователи обнаружили, что после активации нейронов у мышей наблюдалось быстрое расширение зрачков и классическое «закатывание глаз», наблюдаемое во время обморока у человека, а также снижение частоты сердечных сокращений, артериального давления и частоты дыхания. Дальнейшие испытания показали, что когда у мышей удалили часть нейронов, состояния BJR и обморока исчезли.

В результате своих выводов исследователи хотели бы продолжить отслеживать точные условия, при которых активируются сенсорные нейроны блуждающего нерва. «Мы также надеемся более внимательно изучить работу мозгового кровотока и нервных путей в мозге в момент обморока, чтобы лучше понять это состояние», — отмечают авторы исследования.

Недавно ученые сравнили активность мозга при живом общении и видеозвонках и выяснили, что мозговая активность людей, разговаривающих в Zoom, отличается от таковой у общающихся лицом к лицу.

Олеся Маевская