100+ идей, что подарить папе на день рождения

Близкого человека в его день рождения всегда хочется поздравить по-особому. Подарок должен выражать любовь и уважение, при этом быть полезным, красивым и качественным. А еще важно выбирать то, что соответствует интересам, возрасту, жизненному этапу именинника. Мы подготовили список идей, что можно подарить папе на день рождения.

Идеальный презент для отца или отчима не так-то просто выбрать, особенно если тот утверждает, что все нужное у него уже имеется. В нашей статье собраны самые оригинальные и разнообразные варианты, что подарить папе на день рождения. Среди них обязательно найдется тот, который удивит и порадует родного человека.

Топ-20 лучших идей подарков на день рождения папе

Любой подарок, выбранный с любовью и теплотой, отец примет с удовольствием. Но если праздничный сюрприз окажется практичным, папа обрадуется вдвойне. Поэтому при выборе не забудьте прикинуть, сможет ли именинник пользоваться презентом. Так вы сможете выразить не только внимание, но и деятельную заботу о родном человеке.

1. Набор инструментов

Лучший подарок для хозяина дома. Именно к нему обращаются домочадцы, когда нужно повесить полку, покрепче закрутить кран в ванной или отремонтировать дверцу шкафа. Часто на покупку хорошего современного набора инструментов не хватает либо денег, либо времени, и папа пользуется тем, что подвернется под руку. Но закручивать гайки подходящим по размеру ключом из компактного чемоданчика и измерять расстояние лазерной рулеткой гораздо удобнее.

2. Часы

В зависимости от вкусов именинника, можно подобрать модель, которая дополнит его образ. Вот несколько вариантов:

механические наручные часы в классическом дизайне,

водонепроницаемые противоударные спортивные часы для длительных походов или экстремального спорта;

фитнес-часы, чтобы следить за здоровьем и активностью.

3. Термокружка или термос

Бюджетный, но полезный универсальный подарок. Термокружка пригодится в разных ситуациях: на природе, в офисе, в путешествии и даже дома на диване. Она долго сохраняет температуру напитка, который согреет зимой или освежит летом. Можно купить подарочную термокружку известного бренда или выбрать необычный вариант: заказать печать семейной фотографии на компактном термосе.

4. Ортопедическая подушка

Полезный подарок с заботой о папином здоровье и качестве сна. Ортопедическая подушка спроектирована, так, чтобы шея и голова находились в правильном положении, а это предотвращает боли в позвоночнике. Такой подарок поможет снять усталость после тяжелого трудового дня и восстановить силы. Важный момент: выбирайте ортопедическую подушку проверенных брендов.

5. Набор для ухода за автомобилем

Если у папы есть машина, этот подарок избавит его от поиска необходимых предметов в разных магазинах. В набор для ухода за автомобилем входят портативный пылесос с разными насадками, средства для чистки и полировки — шампуни, воски, микрофибровые салфетки, щетки. Этот подарок полезен не только автолюбителю: с его помощью можно почистить спортивное оборудование или туристическую экипировку.

Если у папы есть машина, этот подарок избавит его от поиска необходимых предметов в разных магазинах | Источник: Соцсети

6. Снаряжение для активного отдыха

Можно подобрать элемент экипировки или аксессуар, которого у именинника пока нет: например, новые лыжные палки от проверенного бренда или очки для сноуборда. Другой вариант — выбрать то, что он еще не пробовал. Это может быть сап, каяк или роликовые коньки.

7. Подписка на интересные журналы или книги

Лучший подарок, как известно — книга. А еще лучше, если у папы появится годовая подписка на любимое издание. Выберите тематику, которая интересует его больше всего. Это может быть спорт, финансы, наука, искусство, кулинария, растениеводство, информационные технологии. Сегодня подписку можно оформить не только на печатные, но и на электронные издания.

8. Электронная книга

Если папа любит читать, но ставить бумажные книги некуда, можно подарить электронную. Она вмещает сотни произведений в цифровом формате и не портит зрение. Это идеальный презент для тех, кто ценит компактность и мобильность. У современных электронных книг много полезных функций, а экран не утомляет глаза.

9. Одеколон

Можно купить любимый папин аромат или выбрать новый на свой вкус. Консультант в косметическом магазине поможет найти одеколон, похожий на привычную для именинника парфюмерию — классику или, наоборот, что-то эксклюзивное.

10. Сертификат на экстремальное развлечение

Самый запоминающийся подарок — впечатления. Это может быть полет на воздушном шаре, парашютный прыжок, стрельба из лука или арбалета, вождение гоночного автомобиля. Такое приключение запомнится вашему отцу надолго.

11. Качественный рюкзак

Подойдет для повседневных поездок, путешествий или активного отдыха. Правильно подобранный рюкзак не режет плечи, разгружает спину и вмещает все необходимое для работы или отдыха. От выбора материала зависит и стиль подарка. Кожаный рюкзак добавит образу официальности и прекрасно впишется в классический гардероб. А текстиль разной плотности и фактуры подойдет для более активного времяпрепровождения.

Можно подобрать элемент экипировки или аксессуар, которого у именинника пока нет | Источник: РИА "Новости"

12. Курс или мастер-класс

Папе можно подарить не только впечатления, но и новые умения. Необычным, но приятным презентом станет сертификат на кулинарный мастер-класс, урок по фотографии, занятие в гончарной мастерской или лекция по информационным технологиям. Полученные знания именинник сможет применять и дальше.

13. Коллекционный предмет

Если папа — коллекционер, можно пополнить его собрание редкостей. Изящная статуэтка, редкая монета, картина, подарочное издание книги, автограф дорогого сердцу автора, футболка с символикой любимой команды или виниловая пластинка растрогают и порадуют человека, который знает толк в таких вещах.

14. Оборудование для домашней тренировки

Медицинский мяч для физических упражнений и массажа, набор гантелей, нескользящий коврик или беговая дорожка помогут улучшить здоровье и поддержать тонус мышц. Такой подарок покажет вашу заботу о хорошем самочувствии и долголетии именинника.

15. Система «Умный дом»

Устройства для автоматизации домашних процессов, такие как умные лампы, термостаты, замки, системы безопасности облегчат жизнь и сделают процесс управления хозяйством интереснее. Не обязательно приобретать все девайсы сразу, можно начать, например, с покупки лампы с автоматическим управлением. Чтобы этот подарок быстро прижился в обиходе, не забудьте помочь папе установить систему и все протестировать.

16. Билеты на концерт или спортивное событие

Подарите папе возможность насладиться живым выступлением любимого исполнителя или команды. Приятных эмоций от такого события хватит надолго. Вы можете провести вечер на концерте вместе, разделив радостные впечатления. А мерч группы или шарф с символикой команды станет еще одним приятным напоминанием о вечере.

17. Набор гурмана

Попробовать что-то необычное — тоже праздник. Если папе интересны новые вкусы, подарите ему набор гурмана: мясные деликатесы, изысканные сыры, специи, вина или разные сорта коньяка. Однако при выборе такого подарка важно ориентироваться на предпочтения именинника.

18. Подписка на услуги потокового вещания

Популярные сервисы с фильмами и сериалами могут стать отличным подарком, если папа любит кино. Теперь он сможет быть в курсе новинок, не выходя из дома. С подпиской ему не нужно ничего скачивать или ждать, когда закончится реклама на бесплатной платформе.

19. Коллекция крафтового пива

Набор редких и необычных сортов напитков из разных стран — тоже своего рода путешествие. Здорово, если вы не только вручите подарок, но и сможете рассказать папе об истории создания и особенностях производства каждого сорта. Это позволит погрузиться в атмосферу региона, где сделан напиток. Настоящий ценитель не оставит такой подарок без внимания.

20. Кожаный ремень

Стильный аксессуар, который не будет лишним в гардеробе любого мужчины. Он дополняет образ и придает ему законченность. Можно заказать в мастерской надпись или рисунок для именинника.

Список 80 оригинальных и недорогих вариантов подарков папе на день рождения

Папе всегда хочется подарить что-то дорогое и по-настоящему ценное, но, к сожалению, финансовые возможности не всегда позволяют это сделать. Мы подобрали 80 оригинальных и не очень затратных вариантов подарков на день рождения. Несмотря на невысокую стоимость, они могут приятно удивить папу и пригодиться ему в хозяйстве.

Новые технологии, гаджеты или книги о достижениях науки тоже могут заинтересовать папу | Источник: Freepik

Для красоты

1. Подарочный сертификат в барбершоп.

2. Стильные очки.

3. Кожаная сумка.

4. Кожаное портмоне.

5. Набор для ухода за волосами и бородой.

6. Набор для маникюра.

7. Шарф с национальным узором.

8. Забавные носки с яркими принтами.

Для дома и комфорта

1. Удобный держатель для телефона в машину.

2. Карманная ключница.

3. Стильный брелок с открывашкой бутылок.

4. Противоударный чехол для планшета или телефона.

5. Сушилка для обуви.

6. Бутылка для воды с фильтром.

7. Мультитул.

8. Компактный зонтик.

9. Подставка для телефона с беспроводной зарядкой.

10. Робот-пылесос.

11. Стеллаж для вина.

12. Ножницы для газона.

13. Купон на сервис автомобиля.

14. Садовый инвентарь: лопата, грабли, секатор.

15. Магнитный держатель для ножей.

16. Магнитная доска для ключей.

17. USB-гаджеты: вентилятор или подогреватель для кофе.

18. Защитный чехол для паспорта с необычным узором.

19. Планер.

20. Светящаяся клавиатура для компьютера.

Новые технологии, гаджеты или книги о достижениях науки тоже могут заинтересовать папу | Источник: Freepik

Для отдыха, здоровья и спорта

1. Гамак для отдыха.

2. Набор для барбекю.

3. Аромалампа и набор масел и свечей.

4. Набор для рыбалки: удочка, наживка.

5. Набор для дайвинга.

6. Спальный мешок и палатка.

7. Набор для бокса: боксерские перчатки и груша.

8. Коврик для йоги.

9. Массажер для головы.

10. Набор для настольного тенниса.

11. Велосипедные аксессуары: свет, фляга.

12. Беспроводные наушники.

13. Сертификат на восстановительный массаж.

14. Набор для сауны: полотенца, ароматы, масло для массажа, шапочка, веник.

15. Велосипедные очки.

16. Подушка для шеи с необычным дизайном.

17. Складная магнитная шахматная доска.

Для саморазвития

1. Набор для изучения иностранного языка.

2. Набор для рисования.

3. Карта мира.

4. Коллекционная карта-пазл.

5. Метеостанция в мини-формате.

6. Набор для выращивания трав в домашних условиях.

Если отец ценит практичность, выбирайте функциональные подарки | Источник: Freepik

Для хорошего настроения

1. Кружка с гравировкой.

2. Футболка с фразой из его любимого фильма.

3. Собственная или семейная фотография в рамке.

4. Аквариум.

5. Набор для создания своего бонсая.

6. Семейная фотосессия.

7. Тематическая настольная игра.

8. Антистресс-игрушка.

9. Комплект для бильярда или покера.

10. Подарок, созданный своими руками.

11. Бонусы в любимом магазине.

12. Набор для вина с шутливыми этикетками.

13. Комплект для ковбойского гриля: шляпа, фартук, рукавицы.

14. Коврик для мыши с нестандартным дизайном.

15. Портативная колонка.

16. Магнит в виде карты мира, на котором можно отмечать страны, в которых побывал.

17. Фигурка-хранилище для монет.

18. Семена редких или необычных растений.

19. Фотокнига с воспоминаниями.

20. Сувенирная копия древнего артефакта.

21. Зажигалка в виде кредитной карты.

22. Загадочные кубики для принятия решений.

23. Закладки для книг в виде забавных животных.

Для кулинарных экспериментов

1. Набор для приготовления коктейлей безалкогольных напитков.

2. Набор для кофе.

3. Книга рецептов коктейлей.

4. Набор для пивоварения.

5. Подарочный набор с различными видами чая.

6. Стеклянная банка с медом или необычным мармеладом.

Как выбрать подарок папе на день рождения

Выбор презента зависит от интересов, хобби, возраста, потребностей и стиля жизни именинника. Дадим несколько рекомендаций, которые помогут подготовить оригинальный и практичный сюрприз папе.

Хотя букет традиционно считают женским подарком, ничего не мешает выразить любовь и внимание к отцу именно так, особенно, если он ценит природную красоту и гармонию | Источник: Freepik

Узнайте больше об интересах и увлечениях отца. Ненавязчиво расспросите его о хобби, достижениях и желаниях. Тогда вы точно сможете выбрать нужный подарок.

Учитывайте, что нужно папе именно сейчас. Может быть, у него имеются какие-то текущие потребности: например, нужно обновить бытовую технику, инструменты, одежду или аксессуары.

Не забывайте о личных предпочтениях. Обратите внимание на стиль папы. Некоторые мужчины консервативны и предпочитают классические подарки, другим больше нравятся нестандартные идеи. Если отец ценит практичность, выбирайте функциональные подарки.

Воспоминаниях тоже важны. Подарок, связанный с семейной историей может порадовать и растрогать папу. Рассмотрите такие варианты, как альбом с фотографиями, семейный пикник или вечер в ресторане в семейном кругу.

Исследуйте новинки. Новые технологии, гаджеты или книги о достижениях науки тоже могут заинтересовать папу.

Спрашивайте совета у близких. Обратитесь к членам семьи или друзьям отца, возможно, они могут предложить хорошие идеи

Дарите впечатления. Сводите папу в ресторан национальной кухни, на концерт, мастер-класс или вместе отправьтесь в путешествие.

Добавьте к подарку личное послание, напишите теплые пожелания. Можно сочинить стихотворение или спеть песню.

Определите бюджет. Установите финансовый лимит для подарка, чтобы сразу выбрать вариант, который соответствует вашим финансовым возможностям.

Убедитесь в возможности возврата. Если покупаете что-то в интернете, узнайте, получится ли вернуть товар, если он не подойдет имениннику.

Выбрать хороший подарок для папу очень важно, но не стоит забывать, что самое ценное — ваша любовь и внимание к близкому человеку.

Подарок, связанный с семейной историей может порадовать и растрогать папу

Вопросы и ответы

Выбор презента порой становится настоящим испытанием. Можно растеряться, запутаться и подарить совсем не то, что хотелось изначально. Наверняка, папа будет рад любому подарку, но хочется, чтобы эта вещь служила ему, а не пылилась на полке. Вот несколько вопросов и ответов о подарках на день рождения отцу.

Что нельзя дарить папе на день рождения?

Лучше избегать вещей, которые могут быть восприняты как неудачные или неподходящие. Например, это предметы личной гигиены — они слишком интимны. Также не стоит приобретать то, что явно не соответствует интересам или стилю жизни вашего отца. Важно учитывать индивидуальные предпочтения.

Можно ли подарить папе на день рождения цветы?

Конечно, можно! Хотя букет традиционно считают женским подарком, ничего не мешает выразить любовь и внимание к отцу именно так, особенно, если он ценит природную красоту и гармонию. Можно выбрать цветы, которые ему нравятся или добавить к букету что-то необычное: листья, еловые шишки и ветки, экзотические растения.

Как красиво упаковать подарок папе?

Упаковка — важный элемент подарка, потому что создает первое впечатление о нем. Можно завернуть презент в красивую бумагу с необычным узором, украсить лентой. Если подарок тематический (например, отражает хобби папы), стоит выбрать упаковку, связанную с ним. Иногда, чтобы добавить интриги, используют коробку с невидимым или сложным механизмом открывания. Упаковка из крафтовой бумаги или ткани придает подарку стильный вид.

Можно прикрепить к подарку открытку с личным поздравлением, фотографией или рисунком, это покажет ваше стремление порадовать папу. Такой подарок он запомнит надолго.