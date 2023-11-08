Топ-100 идей, что подарить мужу на Новый год 2024

Идеальный подарок мужу должен быть полезным, актуальным и желательно укладываться в бюджет. Подготовили список лучших идей подарков для мужа на Новый год 2024.

Во время подготовки к Новому году суеты всегда хватает: закрыть все задачи на работе до каникул, определиться с меню в праздничную ночь, выбрать наряд для корпоратива, собрать ребенка на утренник… Список можно продолжать до бесконечности. Но есть среди всех этих дел одно важное и непростое: решить, что подарить мужу на Новый год. На первый взгляд задача кажется пустяковой: все-таки вы живете под одной крышей и более-менее в курсе его интересов. Когда же дело доходит до покупок, возникают трудности: это у него уже есть, такое собирались дарить родители, выбрать что-то из техники сложно. Разбираемся, что можно подарить мужу на Новый год и что следует учесть при выборе подарка.

Лучшие варианты подарков любимому мужу

Выбор презента — дело индивидуальное: не существует готового решения, которое подошло бы всем мужьям. Однако мы попытались составить универсальный список подарков с вау-эффектом, в котором можно почерпнуть идею на Новый год.

1. Триммер

Современные мужчины стремятся ухаживать за собой и выглядеть опрятно. Если муж щепетильно относится к своему внешнему виду или он носит усы и бороду, триммер станет для него хорошим подарком. Модели могут отличаться функционалом, количеством и типом насадок. Например, существуют варианты для ушей и бороды. Удобнее всего использовать аккумуляторное устройство без шнура.

2. Массажер для шеи

Это приспособление по достоинству оценят мужчины, которые много времени проводят за компьютером. Как правило, такие девайсы воздействуют на мышцы шеи электрическими импульсами, но есть варианты с плавающими головками, которые делают вибрационный массаж. Чем дороже массажер, тем больше в нем функций и режимов. Например, бывают модели с подогревом, регулировкой скорости, интенсивности и продолжительности массажа.

3. Умные часы

Полезная вещь не только для тех, кто активно занимается спортом. Современные модели часов умеют считать шаги и потраченные калорий, проигрывать музыку, отслеживать местоположение, также в них встроена функция приема звонков и сообщений и другой полезный функционал. Если ваш мужчина активно пользуется современными технологиями, такие часы могут стать хорошим подарком.

4. Портмоне

Несмотря на то что многие мужчины давно перешли на цифровые технологии, и все деньги и документы у них находятся в телефоне, некоторые все же предпочитают иметь портмоне или кошелек. Если ваш муж из этой категории, рассмотрите такой вариант подарка. Лучше, если в портмоне будут предусмотрены отсеки для банковских карт, автодокументов и визиток.

5. Квадрокоптер

В каждом мужчине живет ребенок. В Новый год важно его порадовать, несмотря на то что мужу уже давно за 40, у него есть дети и ипотека. Дрон или коптер станет хорошим развлечением и для взрослых, и для детей. С помощью такого летательного аппарата можно снимать захватывающие видео и делать фотографии. При покупке коптера важно знать юридические нюансы: устройство тяжелее 150 граммов нужно будет зарегистрировать в Росавиации или на Госуслугах. Если возиться с документами не хочется, можно приобрести модель попроще и полегче, — ее ставить на учет не нужно.

6. Наушники

Если муж любит слушать музыку, часто общается по видеосвязи или играет в сетевые игры, хорошим подарком для него станут наушники. В зависимости от увлечений мужчины можно рассмотреть разные варианты наушников: беспроводные, мониторные (студийные), с микрофоном. Цены на них могут сильно варьироваться. Обращайте внимание на производителя и отзывы, чтобы не купить кота в мешке.

7. Парфюм

Выбирать парфюм для другого человека сложно, но жена, как правило, знает предпочтения мужа и может точно подобрать аромат. Если есть сомнения или вы впервые покупаете туалетную воду второй половинке, можно приобрести на пробу небольшой объем. И не стесняйтесь испытывать аромат на себе: на коже запахи раскрываются по-другому, не так, как на бумажном пробнике.

8. Геймпад

Любителю поиграть на приставке можно подарить геймпад или джойстик. Они бывают разных цветов, форм и даже расписанные под заказ. Если новый геймпад мужу точно не нужен, можно купить чехол для гаджета (да, такие тоже существуют). Главное — проверьте совместимость устройства с приставкой.

9. Пылесос для машины

Автомобилисты точно оценят такой девайс, с помощью пылесоса для машины можно легко и быстро навести порядок в салоне. На рынке представлены разные модели: побольше и поменьше, с одной насадкой или несколькими, проводные и аккумуляторные, с функцией влажной уборки и без — есть из чего выбрать.

10. Настольная игра

На первый взгляд может показаться, что настольные игры в качестве подарка подойдут только молодежи, но вариантов настолок так много, что точно можно найти игру на любой возраст. Это могут быть «бродилки», квесты, фанты, викторины, колодостроительные игры. А еще это занятие может стать хорошей семейной традицией, которое соберет всю семью, включая бабушек, дедушек и детей.

11. Кофеварка или кофемашина

Полезный девайс на любой кухне. Особенно приятно пить вкусный бодрящий кофе зимним утром, когда за окном еще темно. Можно найти малогабаритную модель, чтобы сэкономить место на кухне, или взять сразу большой аппарат, который умеет делать разные напитки. Чтобы подарком сразу можно было воспользоваться, купите к прибору кофейные зерна или капсулы.

12. Умная колонка

Еще один полезный гаджет для дома — умная колонка. Она умеет проигрывать музыку, ставить будильник и напоминания, включать радио, озвучивать прогноз погоды, делать запросы в интернете и много чего еще — все зависит от модели. К колонке можно подключить и другие устройства, например, увлажнитель воздуха или лампу. В этом случае ими тоже можно будет управлять голосом.

13. Худи или свитер

Классический подарок на Рождество в голливудских фильмах — свитер с оленями. Можно интерпретировать эту традицию под себя, подарить худи с термопечатью или свитер с узорами. Причем сделать такой подарок можно самостоятельно: в сети много уроков и мастер-классов по вязанию и росписи по ткани, в том числе для новичков.

14. Премиум-подписка на онлайн-кинотеатр

Любителю хорошего кино и сериалов можно подарить возможность смотреть все новинки без ограничений. Выберите ту стриминговую платформу, которая предлагает больше всего контента, соответствующего вкусу мужа. К тому же у многих онлайн-кинотеатров есть возможность оформить подписку в подарок.

15. Беспроводная зарядка

Беспроводная станция для зарядки — удобный девайс для всех, кто активно пользуется смартфоном. Такое устройство быстро заряжает телефон, и никакие провода не нужны. Главное, чтобы смартфон поддерживал функцию беспроводной зарядки. Помимо телефона, на современных станциях можно заряжать наушники и смарт-часы.

16. Домашняя коптильня

Если ваш муж любит баловать себя и близких деликатесами вроде сала, мяса или рыбы с дымком, домашняя коптильня сможет стать неплохим подарком. Пользоваться ею можно в квартире или на даче. Большинство моделей работает и на обычной плите, и на мангале. Перед вручением презента проверьте, все ли входит в комплект. Помимо самой коптильни стоит приобрести щепу, крючки и различные насадки.

17. Очки виртуальной реальности для телефона

Интересный девайс, чтобы развлечь себя и гостей на вечеринке. К очкам подключается смартфон, а дальше приложение моделирует трехмерное изображение пространства. Таким образом можно смотреть 3D-видео или играть в игры. Гаджет совместим практически с любым смартфоном на Android и iOS.

18. Термос

Это полезный и по-настоящему зимний подарок. В современных моделях есть встроенный датчик температуры и LCD-экран. Лучше выбирать изделие из многослойной нержавеющей стали и с ударопрочным корпусом, оно более долговечно. Зимой на улице в руке приятнее держать термос с прорезиненным внешним покрытием, но имейте в виду, что такую модель нежелательно мыть в посудомоечной машине.

19. Тапочки

Такой недорогой и практичный подарок понравится мужчине, который ценит уют и удобство. Войлочные, из верблюжьей шерсти, кожаные или текстильные, закрытые, с задником или без, с твердой или мягкой подошвой — вариантов много, выбрать можно на любой вкус.

20. Инструменты

Если мужчина любит что-то мастерить, чинить или усовершенствовать, инструменты в качестве подарка он точно оценит. Необязательно покупать отвертки или гаечные ключи. Это могут быть электроинструменты, например, шуруповерт, электролобзик или перфоратор. Только предварительно убедитесь, что такого инструмента у мужа нет.

Список идей необычных подарков мужу

Если хочется удивить мужа полезным подарком, который точно пригодится, при выборе презента советуем отталкиваться от интересов своей второй половинки. Не всегда стоит выбирать очевидные подарки: любишь спорт — держи гантели, смотришь канал о рыбалке — вот тебе удочка. Есть варианты куда более изящные и интересные.

Гаджеты и полезные девайсы

Умные весы Внешний аккумулятор Смартфон Экшн-камера Проектор Телескоп Гибкая клавиатура Метеостанция Портативный увлажнитель воздуха Подставка для ноутбука Штатив Фотоаппарат мгновенной печати

Автотовары

Топливная карта Авторегистратор Держатель для смартфона Накидка для кресла с подогревом Органайзер для машины Чехлы для хранения колес Умное зеркало заднего вида

Впечатления

Конная прогулка на санях Билеты на хоккей Занятие на скалодроме Полет на вертолете Урок экстремального вождения Кулинарный мастер-класс Дегустация напитков (чая, вина) Урок стрельбы в боевом тире Картинг Поход в баню с друзьями

Аксессуары

Наручные часы Футляр для очков Кожаный браслет Перчатки и шарф Галстук Бейсболка любимой команды Хоккейное джерси Зонт Банный халат Ключница

Здоровье

Электрическая зубная щетка Ирригатор Ортопедическая подушка Утяжеленное одеяло Ролик или коврик для самомассажа Сеанс иглоукалывания Курс массажа

Спорт

Коньки Лыжи Абонемент в фитнес-клуб или бассейн Массажный ролик для МФР Боксерские перчатки и груша Спортивное питание Шейкер или бутылка для воды Турник Кроссовки для фитнес-зала Курс персональных тренировок

Отдых и хобби

Набор для бани Конструктор в виде кораблика в бутылке Бонсай Набор блесен или ящик рыбака Мангал и шампуры Чемодан с чехлом Путевка на курорт

Игры и творчество

Настольный футбол/хоккей Монополия Игровая приставка Балансборд Укулеле Дзен-пазл Шахматы из дерева или камня Губная гармошка

Кулинария и бар

Набор для коктейлей Домашний гриль Набор специй Ланч-бокс Электрошашлычница Мини-бар Пивная кружка Элитные кофейные зерна Ручная кофемолка

Как выбрать подарок на Новый год мужу

Главное правило в подборе подарка — найти то, что будет адресовано исключительно мужу. Не стоит дарить картину для дома или микроволновку, которой будет пользоваться вся семья. Важно учесть интересы мужчины: преподнести что-нибудь для хобби, работы или отдыха.

Убедитесь, что подарок качественный и исправно работает. Если это технический прибор, попросите помощи у консультанта в магазине или изучите отзывы других пользователей.

Необязательно покупать презент в магазине. Можно устроить подарок-впечатление, например, организовать полет в аэротрубе. Тут главное не перестараться. Отталкивайтесь от темперамента, возраста и увлечений мужа. Вряд ли любителю собирать модели самолетов на пенсии понравится хоррор-квест.

Еще есть вариант, который покажет, как вам дорог человек, — сделать подарок своими руками. Можно сшить бабочку или маску для сна, связать шапку, собрать фотоальбом с памятными фотографиями, испечь торт в конце концов.

Презентовать подарок тоже можно по-разному. Одно дело, когда вручают фирменный пакет из магазина, порой даже с чеком внутри, и совсем другое, когда подарок упакован в праздничную бумагу.

Вопросы и ответы

В процессе поиска подарка второй половинке у жены возникает множество вопросов. Постараемся ответить на некоторые из них.

Чего не стоит дарить мужу на Новый год?

Пожалуй, самые неудачные подарки на Новый год — несезонные: плавки для купания, велосипед, солнечные очки — то, чем муж сможет воспользоваться только летом. Даже если такой презент ему понравится, он будет не к месту, а летом, когда муж наконец достанет подарок, эмоции будут уже не такими яркими.



Какой недорогой подарок можно выбрать для мужа?

Самый простой и практичный вариант — аксессуары. Например, ремень для брюк, перчатки или шарф. В период предновогодних распродаж можно найти подходящий вариант, который уложится в любой бюджет.

Какой подарок-впечатление можно выбрать мужу?

Чтобы впечатление от подарка осталось приятным, нужно учитывать интересы мужа. Если мужчина готов к экстриму, то предложите ему полет с тарзанки или тур с восхождением на Эльбрус. Если мужу нравятся головоломки, пригласите его на игры в стиле «Что? Где? Когда?», квизы или квест на логику.

Универсальный вариант — купить билет на концерт или спектакль, организовать поход в тир или на картинг.