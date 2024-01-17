100+ идей, что подарить мужу на 14 Февраля 2024

День святого Валентина — один из самых романтичных праздников, его отмечают влюбленные по всему миру. В эту дату принято дарить второй половинке подарки, устраивать романтические сюрпризы и ходить на свидания.

Если вы задумались, что подарить мужу на 14 Февраля в 2024 году, прочитайте нашу статью. Мы собрали более сотни идей разнообразных презентов: ценных и недорогих, индивидуальных и универсальных, памятных и практичных. Возьмите на заметку наши советы, чтобы порадовать любимого человека.

День святого Валентина — один из самых романтичных праздников, его отмечают влюбленные по всему миру. | Источник: AP 2023

Романтичные подарки мужу на 14 Февраля

В этот день признания в любви и необычные сюрпризы уместны как никогда. Они возвращают в отношения романтику и страсть. Вот какие подарки можно преподнести второй половинке.

1. Романтический ужин в ресторане. Заранее закажите столик в любимом заведении. Проведите вечер вместе, наслаждаясь общением и вкусными блюдами.

2. Фотокнига. Распечатывать десятки фото и вставлять их в альбом не придется: достаточно выбрать снимки и заказать книгу в фотоателье.

3. Часы с гравировкой. Говорят, что счастливые часов не наблюдают. Возможно, но стильный аксессуар с именной гравировкой ваш супруг точно оценит.

4. Обновление свадебной клятвы. Если вы женаты уже несколько лет, самое время напомнить друг другу обещания, которые давали перед алтарем. Подумайте, какие слова вы хотите сказать супругу, и произнесите их в День всех влюбленных.

5. Отпуск в романтическом месте. Мини-путешествие, даже если оно продлится всего пару дней, подарит новые впечатления и совместные воспоминания.

6. Полет на воздушном шаре. Оказаться вдвоем среди облаков и увидеть мир с высоты птичьего полета — и необычно, и романтично.

7. Письмо-признание в любви или стихи. Опишите свои чувства к супругу на бумаге. Вложите письмо в конверт и вручите его своей второй половинке в праздничный день.

8. Ужин в необычном месте. Романтический вечер точно запомнится надолго, если провести его, например, на крыше небоскреба или на палубе теплохода.

9. Торт с признанием в любви. Испеките десерт самостоятельно или закажите заранее у профессионального кондитера. Не забудьте про украшение: шоколадное сердце или надпись кремом «Я тебя люблю».

Испеките десерт самостоятельно или закажите заранее у профессионального кондитера. | Источник: Фонтанка.ру

10. Билеты в театр. Подарите себе и любимому свидание с искусством. Не забудьте вечерние костюмы, чтобы сделать эффектные фотографии.

11. Сертификат на звезду на небе. Вы знали, что именем любимого человека можно назвать одно из небесных тел в космосе? Регистрация названия официальная: вы получите сертификат, который можно проверить в международном звездном каталоге.

12. Ювелирное украшение. Остановите выбор на том подарке, который супруг точно будет носить. Одним мужчинам нравятся печатки, другие предпочитают брутальные цепочки.

13. Коробка с признаниями в любви «100 причин, почему я тебя люблю». Будет оригинально, если вы подготовите подарок самостоятельно, а не возьмете готовый набор. Признания получатся более индивидуальными и приятными.

14. Просмотр романтического фильма. Выберете новинку в кинотеатре или устройте домашний киносеанс. Неважно, где и что смотреть, важно — с кем.

15. Романтический вечер в гостиничном номере. Иногда парам нужна смена обстановки. Проведите вечер в гостинице, чтобы расслабиться и добавить в отношения романтику.

16. Сертификат на исполнение желаний. Порой придумать оригинальный подарок непросто. В этом случае вручите мужу сертификат, который позволит ему озвучить заветное желание.

17. Фотопрогулка по значимым местам. Вспомните, где вы познакомились, куда ходили на первое свидание или где случился первый поцелуй. Пригласите мужа пройтись по этим улицам и прихватите с собой фотографа.

18. Слепок рук. Памятный сувенир можно сделать из гипса с помощью специального набора. Подарок украсит ваш дом и будет напоминать о нежных чувствах.

19. Винный столик. Выбирайте деревянный столик с менажницей и отверстиями для бутылки и бокалов — это самый удобный вариант.

20. Романтические купоны. Подготовьте небольшие карточки и напишите на них названия приятных мелочей, например: пять поцелуев, ужин при свечах, массаж. Дайте любимому наугад вытянуть один или несколько купонов и исполните написанное.

21. Проектор звездного неба. Мини-планетарий покажет завораживающие космические виды и создаст романтическую атмосферу. Можно вместе любоваться звездами и заодно изучать астрономию.

22. Биокамин. Это безопасный, экологичный и удобный вариант для тех, кто любит устраивать теплые семейные вечера.

23. Газета из прошлого. Если супруг увлекается историей, ему будет интересно получить номер настоящего советского издания, вышедшего в XX веке. Дату выпуска можно выбрать особенную: например, день вашего знакомства.

24. Романтическая песня. У многих пар есть любимые треки, которые навевают приятные воспоминания. Спойте супругу песню, которая играла во время одного из ваших свиданий или в день свадьбы.

25. Настенный календарь с вашими фото. Заказать такой презент можно в фотоцентре. Календарь будет радовать супруга весь год, а не только в День всех влюбленных.

Отличным подарком станет коробка с признаниями в любви «100 причин, почему я тебя люблю».

Парные подарки мужу на 14 Февраля

Есть множество идей, как провести этот день вместе и порадовать друг друга общим подарком. Ниже — список таких сюрпризов для пары.

1. Урок танцев для двоих. Даже одно занятие поможет вам запомнить основные движения и научиться лучше чувствовать друг друга. А если урок понравится, можно записаться и вместе ходить в школу танцев.

2. Портрет на холсте. Позировать художнику часами не придется. Возьмите любимую фотографию с супругом и закажите по ней портрет в специальной мастерской.

3. Кулинарный мастер-класс. Узнайте секреты известных блюд от шеф-повара, а потом вместе приготовьте праздничный ужин.

4. Гончарный мастер-класс. В мастерской вы вместе создадите керамическое изделие, которое украсит ваш дом. Подарок позволит получить не только интересный опыт, но и памятный сувенир.

5. Билеты на концерт любимого исполнителя. Выбирайте артиста, который нравится супругу или вам обоим. Подпевайте и танцуйте под любимые песни, а после концерта попробуйте получить автограф от звезды.

6. Совместный день в спа-салоне. Обертывания, массаж и процедуры в джакузи — отличный способ отдохнуть и провести время вместе. В салоне можно оформить посещение на пару часов или на весь день.

7. Конная прогулка. Подарите супругу неспешную поездку верхом на лошадях по живописной местности. После прогулки обычно разрешают покормить животных и сделать фото на память.

8. Фотосессия для пары. Продумайте локацию и образы для съемки, которые отражают характер вашей пары.

9. Курс медитации или йоги для пары. После занятия в семье воцарится умиротворение. Медитация и простые упражнения помогут расслабиться и снять стресс.

10. Парные браслеты. На украшениях можно сделать гравировку, добавить символичные аксессуары: например, половинки сердца или знак бесконечности. Для подарка подойдут браслеты из драгоценных металлов или из нержавеющей стали.

11. Сертификат на запись песни. Почувствуйте себя звездами и запишите совместный хит в профессиональной студии звукозаписи. Петь идеально необязательно: главное — делать это от души, а остальное поправит звукорежиссер.

12. Городская экскурсия. Наверняка в вашем городе есть исторические места и легенды, которых вы не знаете. Обратитесь к профессиональному экскурсоводу и вместе с мужем отправляйтесь на увлекательную прогулку.

13. День на турбазе. Отдохните с любимым за городом в небольшом уютном коттедже. Выбирайте турбазы, где есть дополнительные развлечения: например, баня, зимняя рыбалка, аренда снегоходов.

14. Прохождение квеста. Увлекательные задания сплотят вашу пару. Отдайте предпочтение тематическим квестам, которые понравятся мужу: например, по сюжету его любимого фильма.

15. Ночник для влюбленных. Присмотритесь к моделям со светящимися 3D-фигурами, вашим фото или индивидуальными надписями.

16. Электронная фоторамка. Загрузите на устройство снимки с супругом. Поставьте рамку на полку или повесьте на стену и наслаждайтесь памятными кадрами.

17. Парные футболки. Носите их дома или надевайте на прогулку. Можно выбрать модели с милыми надписями или ограничиться простыми футболками в едином стиле.

18. Пазл. Интересное развлечение, за которым вы проведете несколько вечеров. Потребуются внимательность, усидчивость и терпение.

19. Настольная игра. Можно выбрать классический вариант типа «Монополии» или приобрести настолки для пар. Последние помогут лучше узнать друг друга и настроят на романтический лад.

20. Билеты на выставку. Если вы с мужем увлекаетесь искусством, проведите день в художественной галерее. На некоторых выставках после посещения можно приобрести понравившуюся картину — она станет еще одним подарком вашей семье.

21. Набор для фондю. Можно устраивать романтические ужины для двоих или дружеские вечеринки. Купите качественный сыр или шоколад и наслаждайтесь вкусным угощением.

22. Игровая ретроконсоль. Если муж любит «стрелялки» и «бродилки», его точно не оставит равнодушным такой подарок. Вспомните известные игры 90-х годов и соревнуйтесь друг с другом на джойстиках.

23. Набор чая или кофе. Подберите интересные и редкие сорта. В дополнение к напиткам возьмите сиропы, мед или корицу.

24. Картина нитями. Создайте вместе с супругом рукодельный шедевр и повесьте его на стену. В набор входят нити и подробная инструкция, как собрать картину.

25. Парные татуировки. Если супруг не против сделать тату, предложите несколько вариантов изображений, которые вы оставите на память на своих телах. Это могут быть имена, важные даты или романтические символы.

Фотосессия для пары может стать отличным подарком к празднику влюбленных. | Источник: Don24.ru

Практичные подарки мужу на 14 Февраля

Многие пары, которые давно вместе, предпочитают дарить друг другу полезные презенты. Они точно не будут лежать на полке и пригодятся в быту. Если вы любите практичность, посмотрите нашу подборку из 25 нужных для мужчины презентов.

1. Подарочный сертификат на массаж. Позаботьтесь о здоровье супруга и оплатите курс процедур. Лучше обратиться к специалисту, который ведет прием недалеко от дома или работы мужа, чтобы ему было удобно добираться.

2. Подписка на онлайн-сервис. Супруг любит играть или не представляет жизнь без музыки? Подарите ему подписку на сервисы с книгами, фильмами, песнями или играми.

3. Книга. Если муж предпочитает читать печатные издания, купите ему в подарок один из бестселлеров. Возможно, художественную новинку, мемуары или научпоп.

4. Шарф и перчатки. Зима еще не закончилась, поэтому такой подарок будет согревать мужчину и напоминать о вашей любви.

5. Портмоне. Стильный аксессуар позволит удобно хранить деньги, визитные и банковские карточки и даже документы. Выбирайте изделия из натуральной кожи: они прослужат долго.

6. Наушники. Полноразмерные модели порадуют меломанов и геймеров. А компактные беспроводные наушники удобно брать с собой и слушать музыку по пути на работу.

7. Смартфон. Этот гаджет давно стал незаменимым помощником. Если не разбираетесь в моделях, проконсультируйтесь с продавцом в магазине, чтобы подобрать лучший вариант по цене и качеству.

8. Спортивная сумка. Практичный и нужный аксессуар, особенно если муж регулярно посещает тренажерный зал или бассейн.

9. Электрический гриль. Многие мужчины любят готовить на мангале. С помощью электрогриля можно пожарить мясо и овощи не хуже, а пользоваться им удобно и просто.

10. Халат. Можно подарить классический махровый или модель с вышивкой — например, с надписью «Любимый муж».

11. Абонемент в спортзал. Полезный и практичный презент для любителей здорового образа жизни. Можно приобрести годовой абонемент или взять несколько пробных посещений на месяц.

12. Смарт-часы. Умный гаджет помогает планировать время, контролировать состояние здоровья и физическую активность, а также всегда оставаться на связи.

13. Видеорегистратор для автомобиля. Одна из удобных моделей — камера, спрятанная в зеркале. Она не занимает лишнего места и фиксирует все, что происходит на дороге.

14. Туалетная вода. Если знаете любимый парфюм супруга, смело берите его в магазине. Если такого запаха нет, попробуйте найти аромат с похожими нотками.

Если знаете любимый парфюм супруга, смело берите его в магазине. | Источник: © РИА Новости

15. Компьютерное кресло. Подойдет и любителям поиграть, и трудоголикам. Откидная спинка снимает нагрузку с позвоночника, а регулируемое сиденье подстраивается по росту.

16. Набор для пикника. Это корзина или сумка, в которой собраны все необходимые принадлежности для отдыха на природе: тарелки, чашки, столовые приборы. Если есть отделение с термоизоляционным слоем, можно положить туда еду и напитки, чтобы сохранить их температуру.

17. Набор инструментов. Обратите внимание на чемоданы, в которых собраны универсальные предметы для домашнего ремонта, строительства и починки автомобиля. Или же остановите выбор на конкретных инструментах — дрели, шуруповерте или перфораторе.

18. Bluetooth-колонка. Это портативная акустическая система, которая присоединяется к планшету или смартфону. Колонка занимает мало места, ее можно слушать дома, на природе или на улице во время прогулки.

19. Набор сомелье. Специальные аксессуары позволят профессионально подавать и хранить вино. В состав набора входят разные предметы: штопор, нож для обрезания фольги, временная пробка, аэратор и другие.

20. Клавиатура с подсветкой. Есть модели с разноцветным или однотонным освещением. Первый вариант смотрится ярко, второй подойдет любителям классики.

21. Ортопедическая подушка. Неудобное положение во время сна может вызвать боли в шее и спине. Ортопедическая подушка помогает сохранить ровную осанку и снять напряжение с мышц.

22. Электробритва. Прибор подойдет и тем, кто полностью сбривает растительность с лица, и тем, кто отращивает усы и бороду. Современные модели мягко скользят, аккуратно подравнивают и удаляют волосы.

23. Косметический набор. Выбирайте профессиональные средства по уходу за волосами и телом. Например, воск для бороды или гель-скраб для умывания.

24. Набор автомобилиста. Есть наборы инструментов для ремонта, уходовой косметики или предметов на случай аварийной ситуации.

25. Кроссовки. Выбирайте классическую или яркую модель в зависимости от стиля одежды супруга.

Недорогие подарки мужу на 14 Февраля

Многие не считают День влюбленных особенным праздником, но не прочь порадовать вторую половинку. Тратить много денег в День святого Валентина необязательно. Выберете недорогой, но приятный и романтичный подарок. Например, один из нашего списка.

1. Корзина с угощениями. Заполните ее на свой вкус или приобретите готовый набор. Выбор велик: от сладостей до закусок к пиву.

2. Термокружка. Можно купить просто чашку, которая сохраняет тепло, или более продвинутый вариант с подогревом от USB. Аксессуар подойдет мужчинам, которые проводят много времени за компьютером или в автомобиле.

3. Бокал для алкоголя. Выбирайте емкость под любимый напиток супруга. Например, пузатую пивную кружку, сильный стакан для виски или утонченный бокал для вина.

4. Зонт-трость. Стильный аксессуар, который защитит супруга от непогоды. Классические модели хорошо сочетаются с костюмом, пальто или плащом.

5. Полотенце с именной вышивкой. Персональный презент, который можно использовать дома, брать в баню, бассейн или спортзал. Выбирайте махровое полотенце с качественной вышивкой, которая не испортится со временем.

6. Ежедневник. Презент для деловых мужчин. В него удобно записывать и ежедневную рутину, и глобальные цели.

7. Плед. Нужный подарок для долгих зимних вечеров. Устройтесь вместе под пледом: смотрите фильмы, пейте чай и согревайте друг друга.

8. Подушка с принтом. Декоративный подарок можно положить утром в постель или оставить на диване в гостиной. В качестве принта выберите фото с мужем или напишите слова любви.

9. Мультитул. Перочинный ножик, отвертка, плоскогубцы — эти и другие инструменты входят в складной компактный набор. На рынке можно найти модели с разным количеством приспособлений.

Подарки и приятные сюрпризы точно не навредят отношениям. | Источник: Freepik

10. Обложка на документы. Защитит паспорт или водительские права от грязи и повреждений. Выберете необычный дизайн обложки, чтобы подарок был не только полезным, но и оригинальным.

11. Фотоколлаж. Можно оформить его в фотоателье или сделать самостоятельно в простых приложениях. Останется только распечатать и вручить подарок любимому.

12. Мыло ручной работы. Выбирайте подарок с натуральным составом и приятным запахом.

13. Пижама. Уютный и недорогой подарок. Лучше всего выбирать пижамы из хлопка — материал легкий, хорошо пропускает воздух и сохраняет тепло.

14. Любимое блюдо. Приготовьте супругу праздничный ужин. А украшением стола сделайте любимое блюдо второй половинки.

15. Чехол на смартфон. Вариантов много: «книжка», «бампер», со стильным или забавным дизайном. Чехол может многое рассказать об увлечениях и характере владельца.

16. Футболка с принтом. Можно приобрести мерч с любимым исполнителем или героем фильма, вещь со спортивным, романтичным или авторским принтом.

17. Сладкая открытка. Милый презент для любителей шоколада. Правда, оставить на память и долго хранить его не получится.

18. Именной брелок. На нем можно выгравировать признание в любви и добрые пожелания. Простой подарок будет напоминать супругу о ваших чувствах.

19. Воздушные шары. Простой способ устроить любимому приятный сюрприз. Выбирайте фигурные шары с признаниями в любви, чтобы получилась красивая праздничная композиция.

20. Массажер. Массажная подушка или небольшое устройство с микротоками поможет расслабить мышцы и снять усталость, особенно если у супруга сидячая работа.

21. Автопарфюм. Если у вас с мужем есть автомобиль, этот презент будет уместным. Можно найти свежие, сладкие, пряные ароматы или выбрать запахи, похожие на туалетную воду от знаменитых брендов.

22. Беспроводная зарядка. Многие современные гаджеты работают без проводов и розеток. Если смартфон или планшет вашего мужа поддерживает функцию беспроводной зарядки, купите ему специальное устройство, чтобы подзаряжать эту технику.

23. Многофункциональная ручка. Она же фонарик, отвертка, линейка, стилус и множество других инструментов. Начинка меняется в зависимости от модели.

24. Фотомагниты. Купите специальные пластиковые заготовки и распечатайте фото с любимым. Или закажите готовые магниты в фотоцентре.

25. Камни для охлаждения напитков. В продаже есть недорогие наборы с мешочком, щипцами и контейнером для морозильной камеры. Можно найти обычные кубики или оригинальные камни в форме пуль, черепа или бочонков.

Как выбрать подарок любимому мужу в День святого Валентина

Учитывайте хобби супруга. Наверняка у вашего мужа есть увлечения, которые требуют дополнительных покупок. Например, рыбаку может пригодиться набор блесен или катушка для спиннинга. Любитель фотографировать обрадуется рюкзаку для техники, а спортсмену не обойтись без нового инвентаря.

Узнайте, какую вещь хочет супруг. Многие мужчины не любят сюрпризов и предпочитают получать только те подарки, которые выбрали сами. Заранее осторожно узнайте о его желаниях или спросите напрямую.

Обратитесь за советом. Поговорите с друзьями или родственниками. Может быть, в разговоре с ними муж упоминал, о чем мечтает, или у них на примете есть оригинальные идеи, как его порадовать.

Пройдитесь по магазинам. Изучите прилавки и пообщайтесь с консультантами. Возможно, в продаже появились оригинальные новинки, о которых вы еще не знаете, но они точно понравятся супругу.

Узнайте, какую вещь хочет супруг. Многие мужчины не любят сюрпризов и предпочитают получать только те подарки, которые выбрали сами. | Источник: Комсомольская правда

Вопросы и ответы

Собрали популярные вопросы и ответы о подарках мужу на День всех влюбленных, чтобы помочь вам определиться с выбором.

Что нельзя дарить мужу на 14 Февраля?

Самый плохой подарок — его отсутствие. Для каждого мужчины можно найти подходящий презент.

Обычно женщины стараются не покупать банальных подарков типа пены для бритья, носков или трусов. О них сложилось уже множество шуток.

Неуместными будут подарки, которые точно не понравятся и не пригодятся мужу. Если вы знаете, что супруг ненавидит слезливые фильмы, не стоит 14 февраля вести его в кинотеатр на новую мелодраму. Фанат здорового образа жизни может не оценить подарка с алкоголем, а любитель тихих семейных вечеров вряд ли обрадуется билету на праздничную дискотеку.

Какой сюрприз можно устроить мужу на 14 Февраля?

Можно просто вручить коробку с подарком, а можно сделать из этого настоящий квест. Например, подготовить валентинки с подсказками, где спрятан подарок, и разложить их по дому. Или задавать вопросы о памятных для вас датах и событиях. Правильные ответы станут ключом к отгадке.

Можно ли не отмечать 14 Февраля?

Конечно, да. Этот праздник не относится к официальным датам, которые отмечают на государственном уровне. Для многих пар 14 Февраля — еще один повод признаться друг другу в любви. Если у вас нет возможности и желания устраивать праздник, порадуйте любимого человека в любой другой день. Подарки и приятные сюрпризы точно не навредят отношениям.