Что подарить коллегам на Новый год — 2024? Список оригинальных новогодних презентов сотрудникам

Как выбрать подарок коллегам?

Для многих из нас коллеги — это те люди, которые находятся рядом даже дольше, чем члены семьи. Ведь на работе мы, как правило, проводим большую часть дня. Если отношения с коллегами складываются хорошо, то такие обстоятельства приводят к желанию порадовать сослуживцев подарками на Новый год.

Даже если особо близких отношений в коллективе никто не поддерживает, подарок — это элементарное соблюдение делового этикета, что особенно важно на руководящих должностях. Конечно, только если корпоративная культура компании не предполагает иное: так, некоторые коллеги сразу договариваются, что ничего друг другу не дарят.

Один из основных моментов, о котором стоит подумать перед выбором подарков сослуживцам, — это бюджет. Не стоит дарить коллегам слишком дорогие презенты, их лучше приберечь для родных и близких. В то же время отделаться бесполезной побрякушкой — тоже не выход. А значит, в подарках коллегам должна быть соблюдена золотая середина: они должны быть средними по стоимости и при этом практичными. Если есть возможность, то о ценовой категории тоже лучше договориться заранее. «Лента.ру» составила список идей подарков на Новый год, которые точно придутся по душе большинству работников.

Практичные подарки для рабочего места

Многие сотрудники проводят в офисе как минимум восемь часов. Конечно, все это время хочется находиться на рабочем месте, где каждая деталь подобрана для собственного удобства. Ведь это сказывается и на продуктивности, и на настроении, которое очень важно для рабочего процесса. А значит, следующие подарки точно придутся кстати.

Офисные принадлежности в новогодней тематике. Например, это могут быть ежедневники, блокноты, ручки и другие канцелярские товары. Эти предметы никогда не будут лишними в офисе.

Полезные вещи для рабочего стола. Подойдет все, что помогает правильно организовать рабочее пространство: органайзеры, настольные лампы, подставки для книг, коврик для мыши, ваза для цветов. Еще один необычный вариант — это гамак для ног, который крепится к столу и отлично снимает напряжение с мышц. Кстати, набор елочных игрушек для офиса — тоже довольно полезный подарок на Новый год.

Набор для ухода за обувью. Часто после пути из дома на работу состояние обуви оставляет желать лучшего. А такой подарок можно хранить в офисе и в течение всего дня не переживать о своем внешнем виде.

Подарочные наборы чая или кофе. Перерывы с чашечкой любимого напитка — это настоящая необходимость для любого работника. Поэтому вкусный чай или ароматный кофе точно будут приняты в качестве подарка с удовольствием.

Технические подарки

У большинства современных сотрудников работа связана с компьютером или другими гаджетами. Поэтому технические презенты на Новый год придутся как нельзя кстати. Что хорошо, использовать их можно не только в рабочее, но и в свободное время. Так, можно рассмотреть следующие варианты подарков коллегам на Новый год.

USB-устройства. Такие презенты особенно оценят те, кто работает в гибридном графике: несколько дней в офисе, несколько — на удаленке. Ведь USB-устройства, как правило, небольших размеров, а значит, их легко брать с собой. К слову, USB-устройства — это далеко не только флешки и внешний аккумулятор. Это могут быть даже кружки с подогревом, вентиляторы, пылесосы для клавиатуры или аудиоколонки.

Беспроводные наушники или гарнитуры. Они позволят отвечать на звонки, не сильно отвлекаясь от рабочего процесса, а также расслабляться с хорошей музыкой во время отдыха (и никому при этом не мешать).

Компактные гаджеты для улучшения рабочего пространства. Самый простой вариант — это увлажнитель воздуха. Во время отопительного сезона такой девайс — практически мастхэв. Он помогает глазам легче переносить нагрузку, а также положительно влияет на дыхательные пути, спасая их от сухости.

Подарки для отдыха и релаксации

Как известно, кто хорошо работает, тот должен и хорошо отдыхать. Поэтому подарки для отдыха отлично подойдут карьеристам и трудоголикам. Достигаторство — бич современности. Во всех соцсетях и частенько в СМИ мы слышим различные истории успеха и стараемся им соответствовать. Таким темпом можно быстро прийти к профессиональному выгоранию. А чтобы этого не случилось, нужно вовремя и правильно расслабляться. И в этом могут помочь следующие презенты.

Массажеры, приспособления и средства для спа-ухода. Например, отличным вариантом станет набор из массажной щетки, скраба и жесткой мочалки.

Предметы для хобби. В этом случае, конечно, желательно опираться на предпочтения получателя, но есть и универсальные подарки: например, картины по номерам, с которыми справится даже новичок, или пазлы. Также это может быть забавная настольная игра.

Наборы для приготовления напитков. И лучше, чтобы это был какой-то зимний напиток для холодных вечеров, например, глинтвейн.

Экологичные подарки

Жизнь и работу в городе тяжело назвать здоровыми и экологичными. Мы дышим выхлопными газами, нередко употребляем фастфуд, пьем из пластиковых стаканов и пользуемся одноразовой посудой, которая потом загрязняет окружающую среду. С помощью подарков из этой категории можно мотивировать коллег сделать шаг к осознанному потребительству и позаботиться об их здоровье. В качестве экологичного презента можно рассмотреть такие варианты.

Комнатные растения и наборы для выращивания зелени. За ними можно как ухаживать в офисе, так и отнести домой. В случае же наборов для выращивания можно получить еще и полезный продукт (например, петрушку, лук или рукколу), который потом можно использовать при приготовлении блюд.

Бамбуковая посуда. Ее можно использовать много раз, и она абсолютно безопасна и для здоровья, и для нашей планеты.

Экологически чистые пищевые наборы. В них входят продукты, которые не содержат ГМО, искусственных консервантов и красителей, а также выращиваются без добавления химических удобрений.

Персонализированные подарки

Подойдут тем коллегам, с которыми удалось построить более близкие и, возможно, даже дружеские отношения. А еще сослуживцам с хорошим чувством юмора, потому что эта категория подарков дает большой простор для шуточных и веселых презентов. Например, можно использовать следующие идеи.

Кружки, ручки и блокноты с именем или даже изображением коллеги. Чтобы все в коллективе знали, чья это вещь и пользовались ей лишь с разрешения хозяина.

Шарж получателя. Подобный презент точно поднимет настроение. Главное — потом не забыть повесить его на видное место.

Корпоративные подарки с логотипом компании

Это отличная категория подарков сотрудникам на Новый год, если в компании хорошо развита корпоративная культура, и если коллеги поддерживают ее ценности. Иногда атмосфера на работе может быть настолько приятной, а команда такой сплоченной, что упоминания названия компании в нерабочее время даже радует, а носить ее мерч хочется с гордостью. Если дела обстоят именно так, то хорошими презентами станут различные предметы с логотипом компании. Например:

календарь;

брелок для ключей;

визитница;

декоративная подушка;

ручка;кружка;

сумка-шоппер;

футболка или худи.

Подарочные сертификаты и карты

Если по какой-то причине все предыдущие идеи подарков не подходят или они уже были преподнесены ранее, такой презент — беспроигрышный вариант. Особенно если речь идет про сертификат, который предполагает несколько опций на выбор. Тогда получатель точно воспользуется им с удовольствием. Итак, подарить на Новый год можно сертификаты в:

спа-салоны;

книжные магазины;

рестораны.

Кроме того, не стоит забывать про подарочные карты на различные онлайн-платформы. Например, это могут быть платформы с образовательными курсами, масштабные онлайн-гипермаркеты, которые предлагают товары абсолютно разных категорий, или же небольшие нишевые интернет-магазины. Правда, при выборе последних стоит хотя бы поверхностно поинтересоваться потребностями коллег.

Упаковка подарка

На Новый год нам обычно приходится готовить далеко не один подарок, и не всегда нас хватает на оригинальную упаковку всех из них. Но если все-таки остается желание порадовать коллег креативом, то можно воспользоваться следующими идеями.

Крафтовая бумага. Стильная и экологичная замена обычной подарочной бумаге. Только вот без дополнительных украшений упаковка из крафтовой бумаги может смотреться немного блекло. Лучше декорировать ее с помощью лент, блесток, шишек и еловых веточек. Также можно прямо на ней написать пожелания — это добавит подарку душевности.

Фуросики. Так называется японский способ упаковки подарков. Его суть заключается в том, что предмет заворачивается в квадратный кусок ткани (чаще всего ярких цветов), который завязывается специальным узлом.

Корзинка. Такая упаковка хороша не только своим эстетичным внешним видом, но и тем, что ее можно использовать неоднократно, например, в бытовых целях или в качестве домашнего декора.

Свитер или носок. Необычный способ упаковки, который поднимет настроение, добавит ощущение уюта и усилит атмосферу праздника.

Как именно осуществить сам процесс дарения подарков на Новый год? Если коллектив немаленький и при этом дружный, можно организовать игру в «Тайного Санту».

Правила «Тайного Санты»