100+ идей, что подарить девушке на 14 Февраля 2024

День всех влюбленных — особенный праздник, когда хочется презентовать второй половинке что-то действительно запоминающееся. Порой придумать, что подарить девушке на 14 Февраля — целая головоломка, которую не так-то просто решить. Именно поэтому мы решили облегчить вашу жизнь и составили большую подборку подарков: от романтичных и парных до практичных и недорогих.

Самые популярные цветы на День влюбленных — розы — символ любви. | Источник: AP 2023

Романтичные подарки девушке на 14 Февраля

Презент девушке можно создать как своими руками, так и купить или заказать. Полет фантазии не ограничен, главное — сделать подарок от чистого сердца и с любовью!

1. Цветы. Розы, ландыши, хризантемы, пионы — перечислять можно еще долго. Подарите любимые цветы, от которых улыбка на ее лице станет еще ярче.

2. Набор шоколада или конфет. Сладости поднимают настроение, особенно, если подарить их в оригинальной подарочной упаковке.

3. Сертификат на занятия йогой. Эта древняя практика поможет обрести душевное равновесие и укрепить здоровье.

4. Подушка в виде сердца. Такой подарок не только романтичен, но и практичен.

5. Термокружка с надписью. Дама сердца будет пить согревающий чай или кофе и вспоминать вас. На термокружке можно написать ваши имена и нарисовать сердце.

6. Ужин в ресторане. Вкусно поесть, выпить бокал игристого в заведении с видом на город под приятную музыку. Что может быть романтичнее?

7. Музыкальный инструмент. Если любимая девушка увлекается музыкой, то можно подарить ей гитару, укулеле или синтезатор.

8. Набор для рисования. Все зависит от предпочтений второй половинки. Если она творческая натура и не выпускает кисть из рук, то смело покупайте ей мольберт, акварель или альбом для рисования.

9. Ночник в форме сердца. Модель, на которой написано имя девушки и фраза I love you, перед сном будет напоминать ей о ваших чувствах.

10. Свечи с ароматом. Любимые запахи создают у человека хорошее настроение, поэтому выбирайте аромакомпозиции, которые предпочитает ваша ненаглядная.

11. Валентинка. Подарок, сделанный своими руками, для сентиментальной натуры будет ничуть не хуже брендовой вещи.

12. Подарочный набор вина и закусок. Проведите романтический вечер и вместе попробуйте разные виды напитков и вкусностей.

Проведите романтический вечер и вместе попробуйте разные виды напитков и вкусностей. | Источник: © РИА Новости

13. Картина. Можно выбрать на свое усмотрение или поинтересоваться, какие жанры, стили и техники предпочитает ваша возлюбленная.

14. Браслет. В ювелирном магазине закажите украшение с гравировкой или же выберите готовый вариант ювелирного изделия.

15. Кольцо или сережки. Серебро или золото? Красный камень или зеленый? Предварительно узнайте, к чему лежит душа вашей любимой.

16. Фотоальбом или рамка для фотографий. Трогательный подарок, где ваша вторая половинка будет хранить счастливые воспоминания.

17. Набор для создания своих украшений. Некоторые представительницы прекрасного пола любят делать все своими руками, в том числе и украшения.

18. Туалетная вода или духи. Как говорила Коко Шанель, если девушка не надушена, ее можно считать невидимкой в обществе. Подарите своей ненаглядной парфюм с чувственными нотками.

19. Бокс для украшений. Бережно хранить драгоценности и бижутерию можно именно в нем. Чем красивее будет бокс, тем приятнее будет им пользоваться.

20. Сертификат на покупку нижнего белья. Пусть ваша вторая половинка помнит, что баловать себя такими подарками нужно как можно чаще.

21. Набор для создания своего парфюма. Создать любимый аромат своими руками, подобный тем, что продается в бутиках — такой подарок оценит любительница творческих занятий.

22. Фотосессия. Девушки часто любят позировать перед камерой, а снимки сделанные профессионалом смогут подчеркнуть красоту и индивидуальность вашей девушки.

23. Набор для массажа тела. Вашей второй половинке даже не придется выходить из дома — все необходимое для релакса у нее будет под рукой.

24. Плюшевая игрушка. К примеру, это может быть мишка или зайчик. Пусть он порадует вашу избранницу.

Плюшевая игрушка порадует вашу избранницу. | Источник: Известия

25. Набор для создания своего мыла. Занятие даст возможность проявить девушке свою креативность и, возможно, станет ее новым хобби.

Парные подарки девушке на 14 Февраля

Мы знаем, как устроить незабываемый сюрприз своей любимой девушке. Для этого сделайте романтический подарок для двоих. Это поможет вам почувствовать себя ближе друг к другу и еще долго вспоминать этот День всех влюбленных.

1. Картина с совместным фото. Оригинально и так романтично!

2. Сертификат на экскурсию. Это может быть какой-то интересный музей, прогулка по неизведанным местам города или секретным уголкам.

3. Сертификат на занятия йогой в паре. Так вы не только позаботитесь о здоровье, но и сможете лучше узнать друг друга, проводя вместе больше времени.

4. Поездка на снегоходе. У любителей чего-то экстремального такой вид отдыха вызовет море положительных эмоций.

5. Картинг. Если ваша любимая обожает интересные повороты в жизни, то такие скоростные отрезки ей точно понравятся.

6. Сертификат на занятия танцами в паре. Побольше страсти и вперед на танцпол!

7. Именные парные кружки. Каждое утро вы будете пить чай или кофе и вспоминать друг о друге даже на расстоянии.

8. Полет на воздушном шаре. Незабываемо и волшебно! Совсем скоро будет тепло и можно будет отправляться в ваш совместный полет.

9. Билет на концерт. Подарите второй половинке в этот день яркие эмоции под музыку любимых исполнителей!

10. Набор для творчества «Руки влюбленных». Создать картину просто: оставьте отпечатки своих рук на холсте, чтобы потом любоваться этим милым элементом в интерьере вашего дома.

11. Парные браслеты для влюбленных. Сделайте гравировку с именами и пусть украшения всегда напоминают о ваших чувствах.

12. Именной столик для завтрака в постель. На нем можно написать признание в любви на всех языках мира или просто украсить сердечками. Такой подарок легко сделать на заказ.

13. Сертификат на занятия в тренажерном зале. Не забывайте о здоровом образе жизни и вместе ходите на спортивные активности. Время, проведенное вместе, только укрепит ваши отношения.

14. Одеяло-плед с фотографиями. За просмотром фильма согревайтесь, закутавшись в уютный, наполненный теплыми воспоминаниями плед.

15. Набор «Кофе в постель». В него могут входить напиток, стаканы, шоколадки, орехи, открытка и многое другое.

16. Пазл с совместным фото. Проведите с любимой несколько часов за приятным занятием.

17. Набор для создания картины телами. Используйте ваши тела вместо кистей для рисования на холсте. Такой подарок не только подарит веселье и незабываемые эмоции, но и укрепит ваши чувства.

18. Квест-набор для влюбленных. Это могут быть печенья, шоколадки или карточки с заданиями, которые нужно выполнить.

Отличный подарок - квест-набор для влюбленных. Это могут быть печенья, шоколадки или карточки с заданиями. | Источник: Sputnik.by

19. Именные бокалы для шампанского. На них можно нанести ваши имена, стихи, фотографии или рисунки.

20. Футболки на двоих. Выход в свет в одинаковой одежде покажет окружающим, что вы настоящая пара!

21. Фотокалендарь. Проживайте со второй половинкой каждый месяц этого года и попутно вспоминайте счастливые моменты вашей личной жизни.

22. Шоколадки «n-вопросов, чтобы влюбиться». По очереди тяните сладости из коробки и отвечайте на вопросы, чтобы еще лучше узнать друга.

23. Замок любви с гравировкой. Его можно повесить на дерево любви или в специально отведенном месте для парочек.

24. Сердце из фотографий. Подарите любимой комплект квадратных фотокарточек и создайте из них сердце на стене.

25. Слепок рук для двоих. Еще один подарок для ценителей творчества. Создайте скульптуру ваших рук и любуйтесь творением долгие годы.

Подарите любимой набор из ваших совместных фотографий. | Источник: Комсомольская правда

Практичные подарки девушке на 14 Февраля

Некоторые дамы сердца предпочитают презенты, которыми можно будет пользоваться ежедневно. Речь идет о практичных подарках, полезных в быту. Забудьте про открытку или ужин в ресторане — лучше почитайте следующую подборку.

1. Набор для макияжа. Косметика для женщин — важная часть жизни. Подарите второй половинке ее любимые средства для наведения красоты.

2. Свитер. Важно не только быть красивой, но и здоровой. Пусть такой подарок напоминает вашей любимой о том, что вы о ней заботитесь.

3. Книга. Для любительниц почитать что-нибудь на досуге — это просто бесценный подарок. Предварительно узнайте, какие издания по душе вашей девушке.

4. Часы. Важный аксессуар к гардеробу, который поможет даме вашего сердца не опаздывать на свидания.

5. Сумка. Маст-хэв для любой девушки!

6. Обувь. Порой с размером угадать тяжело, поэтому можно предложить сходить в обувной вместе.

7. Набор для маникюра. Без него не обходится ни одна девушка, так что подарку уж точно найдется применение.

8. Массажная подушка. Допустим, ваша любимая не хочет тратить средства на походы в массажные салоны. В таком случае устройство поможет сэкономить не только деньги, но и время.

9. Новый купальник. Понадобится как для бассейна, так и для предстоящего летнего сезона.

10. Шарф или платок. Эти аксессуары можно носить хоть каждый день, подарок точно пригодится любимой.

11. Набор для домашнего кинотеатра. Больше не нужно тратиться на походы в кино. Ваша вторая половинка может почувствовать себя дома, как в кинозале.

12. Новые наушники или колонки. Такой подарок оценит поклонница качественного звука.

13. Новый компьютерный стул или подставка для ноутбука. Помогут сделать работу любимой девушки намного приятнее и комфортнее.

14. Беспроводная зарядка для телефона. Все удобства под рукой — за такой презент вам точно скажут спасибо.

15. Телефон или планшет. Без гаджетов невозможно представить нашу жизнь, поэтому такой презент будет актуален всегда.

16. Кошелек. Не забудьте положить в него несколько монет или купюр.

17. Подарочный набор для сна. Пусть каждый вечер вторая половинка засыпает в комфорте.

18. Новая куртка или пальто. Зимой и весной это самые актуальные вещи, поэтому с таким сюрпризом промахнуться сложно. Главное — знать любимые цвета вашей ненаглядной.

19. Платье. Кстати, маленькое черное платье тоже подойдет.

20. Стайлер. Прибор для укладки волос и создания причесок необходим любой девушке.

21. Зонт. Пора готовиться к весне! Подарок станет отличным напоминанием о предстоящем тепле.

22. Ежедневник. В него можно записывать все важные мысли и задачи, чтобы ничего не забыть.

23. Беспроводной фен. Устройство можно использовать без подключения к сети, что понравится активной особе. Она сможет взять его с собой в бассейн или в поездку.

24. Косметическое зеркало с подсветкой. Это удобно и красиво.

25. Дорожный чемодан. Отличный презент для заядлых путешественниц.

Недорогие подарки девушке на 14 Февраля

Когда ваши финансы поют романсы, о дорогих подарках любимой девушке остается только мечтать. Но отчаиваться не стоит. Мы подготовили для вас список недорогих презентов, которые можно подарить на 14 Февраля.

Помните, что каждая девушка хочет ощущать себя желанной и любимой, поэтому при выборе подарка важно вложить в него чувства и внимание, цена – не главное. | Источник: Super.ru

1. Чехол для телефона. Универсальная вещь. Можно купить модель с оригинальным оформлением по невысокой цене, например, на маркетплейсе.

2. Настольная игра. Такой подарок пригодится как для вечернего отдыха, так и в путешествии, например, в поезде. Выберите направление — развлекательная игра или развивающая.

3. Новая косметичка. Чтобы любимая тушь, пудра и помада всегда хранились в одном месте.

4. Подарочный набор чая или кофе. Узнайте о том, какой сорт напитка нравится вашей ненаглядной и соберите нужный комплект.

5. Набор для выращивания растений. Подойдет девушке, которая давно хотела создать свой мини-огород.

6. Подарочный набор для ванной. Это могут быть бомбочки, морская соль или пена.

7. Косметические средства. Не обязательно дарить большие наборы. Выберите тушь и помаду для второй половинки. Ей точно будет приятно.

8. Набор для ухода за руками и ногами. Подарок недорогой и в то же время приятный и нежный.

9. Средства для ухода за волосами. В подарочную коробку можно положить пару флаконов. Например, шампунь и маску или лосьон и лак.

10. Дорожный набор для путешествий. Комплекты бывают разные. Например, в одном боксе могут быть футляры для мыла и зубной щетки, в другом — маска для сна и резинка для волос, в третьем — подушка для ног и для шеи.

11. Коврик для йоги или фитнеса. Недорогой и приятный подарок для спортсменки или ценительницы духовных практик.

12. Печенья с предсказаниями. Придумайте веселые или романтичные послания.

13. Массажный коврик для стоп. К примеру, он может быть с эффектом морской гальки — любимая сможет почувствовать себя на берегу моря и снять мышечное напряжение.

14. Бижутерия. Выберите красивые серьги или подвески и порадуйте свою девушку новым украшением, подаренным от чистого сердца.

15. Сертификат в книжный магазин. Даже на небольшую сумму можно купить 1−2 книги любимых авторов вашей девушки.

16. Билеты в кино. Чтобы подарок настроил вашу пару на романтику, выбирайте комедию или мелодраму.

17. Набор аромасвечей. Приятный запах создаст в квартире ощущение гармонии.

18. Растение в горшке. Подойдет тем, кого вдохновляет природа.

19. Живая роза в колбе. Цветок обработан специальным веществом на основе глицерина. Он будет радовать вашу девушку несколько лет.

20. Подписка. На что? Да на что угодно! Это может быть просмотр кино на хорошем сервисе, электронная библиотека или несколько месяцев прослушивания музыки без рекламы.

21. Зеркало. Кто на свете всех милее, тот и подарки такие получает!

22. Спортивная бутылка. Подойдет девушке, которая ведет активный образ жизни.

23. Домашние тапочки или халат. Эти вещи ассоциируются с уютом и домашним теплом. Такой подарок девушка может воспринять как знак, что пора переходить на более доверительный уровень отношений.

24. Ручка с гравировкой. Нужно заранее сходить в типографию и попросить написать имя вашей любимой.

25. Компьютерная мышь. Для таких праздников продаются специальные модели — в виде сердечек или розового цвета.

При выборе подарка обратите внимание на ее привычки и характер, хобби и профессию, возраст или события в жизни. | Источник: Известия

Как выбрать подарок любимой девушке в День святого Валентина

Порой при выборе подарка главное — не переусердствовать. Некоторые вещи дарить совершенно неуместно, а без некоторых просто невозможно представить праздник. Помните, что каждая девушка хочет ощущать себя желанной и любимой, поэтому при выборе подарка важно вложить в него чувства и внимание, цена — не главное. Вот еще несколько рекомендаций, которые помогут вам сделать этот день незабываемым.

Глаза боятся, а руки делают! Выбрать подарок не так уж и сложно, как иногда кажется. Для начала определитесь с тем, что вы хотите подарить своей любимой на 14 Февраля. Здесь можно обратить внимание на ее привычки и характер, хобби и профессию, возраст или события в жизни, которые сейчас происходят. Как вариант, можно аккуратно узнать, что любит получать на праздники дама вашего сердца или чего ей сейчас не хватает. Затем приступайте к действиям. Презент можно подобрать в торговом центре, где много магазинов или же сделать онлайн-заказ на маркетплейсе.

Если не знаете, что подарить, спросите напрямую. А еще — старайтесь покупать подарок за несколько дней до события, а не «на бегу».

Презент можно подобрать в торговом центре, где много магазинов или же сделать онлайн-заказ на маркетплейсе. | Источник: Известия

Вопросы и ответы

Отвечаем на вопросы, которые возникают у многих мужчин в процессе подготовки к празднику.

Что нельзя дарить девушке на 14 Февраля?

Лучше отказаться от сюрпризов, которые девушка может расценить как намек. Например, напольные весы или кухонные принадлежности не имеют романтического подтекста. Не стоит также дарить подарки религиозного характера.

Обратите внимание, что некоторые люди суеверные, поэтому перед покупкой стоит вспомнить народные приметы. Например, выше мы писали о часах и красивых тапочках. Одна девушка обрадуется таким подаркам, а другая — сильно расстроится.

Какие цветы можно преподнести девушке 14 Февраля?

Самые популярные — розы — символ любви. Однако можно составить букет из тюльпанов, хризантем, ирисов или ромашек. Хорошим вариантом будет и микс из цветов разных оттенков. От покупки нарциссов и гвоздик лучше воздержаться.

Уместно ли сделать 14 Февраля предложение руки и сердца?

Задумав сделать предложение вашей избраннице в Валентинов день, постарайтесь заранее узнать, как она относится к этому празднику. Если она считает его самым романтичным в году, то предложение руки и сердца будет уместным. Если же любимая стремится во всем к оригинальности, то это будет выглядеть немного банально. С другой стороны, если она вас любит, то вряд ли сильно расстроится. Так что вам решать, в какой день делать предложение руки и сердца. Важна готовность двух людей к новому этапу в жизни, а не дата.

Желаем счастливого Дня всех влюбленных!