Что подарить бабушке на день рождения? Примеры практичных и оригинальных подарков

Кажется, что само слово «бабушка» пропитано уютом и ассоциируется с заботой, добротой и ароматными пирожками на завтрак. Поэтому так важно поблагодарить бабушек за их труд, теплоту, заботу и позаботиться уже о них самих. День рождения — прекрасный повод для этого. С помощью подарка, подобранного с душой, можно выразить свою любовь и сделать приятно родному человеку. «Лента.ру» составила список подарков, которые порадуют любую бабушку.

Наверняка, спрашивая у бабушки, что ей подарить, все внуки хотя бы раз (а может и не один) слышали в ответ: «Да мне ничего не надо!» Возможно, она и не лукавит, но все же есть подарки, которые подкупают своей практичностью и будут полезны любому, ведь их можно использовать каждый день.

Подарки для дома и кухни

Если бабушка большую часть времени проводит дома или на даче, то эта категория подарков однозначно порадует ее. Выбор товаров для дома огромен: для любых нужд и на любой бюджет.

Какую бытовую технику можно подарить бабушке:

Электрический самовар — чтобы бабушка наслаждалась чаепитиями и угощала гостей. К ним в дополнение, кстати, отлично подойдут подарочные наборы чая и чайный сервиз;

Кухонные гаджеты (мультипекарь, мультиварка, вафельница, блендер, аэрогриль) — такие помощники наверняка облегчат бабушке жизнь, ведь благодаря им достаточно буквально нажать на одну кнопку и получить готовое блюдо. Тем более такую технику сейчас делают с довольно простым интерфейсом и большими кнопками — разобраться во всех их функциях будет не трудно;

Посудомоечная машина — не самый бюджетный, но очень полезный подарок бабушке. Отличный подарок, благодаря которому бабушка больше не будет стоять у раковины после каждого приема пищи;

Робот-пылесос и/или электровеник — еще два гаджета, которые помогут бабушке намного меньше времени уделять уборке и тратить свои силы на что-то более приятное.

Помимо этого, существует еще множество вариантов полезных подарков, которые не только позволят расслабиться, но и, возможно, поправить здоровье.

Подарки для здоровья и отдыха

Кресло-качалка — незаменимый предмет мебели для людей пожилого возраста, который позволит бабушке с удовольствием расслабиться в конце дня или подремать после обеда;

Ортопедический матрас или ортопедическая подушка — подарок довольно дорогой, но цену окупают его преимущества. Это и выравнивание осанки, и расслабление мышц, и даже избавление от бессонницы, которой страдают многие люди в возрасте;

Вибромассажер — они бывают разные: для ног, рук, спины или универсальные — отлично расслабляют мышцы и нервную систему, особенно если бабушка много трудится или, наоборот, ведет сидячий образ жизни;

Электрическая грелка — многие бабушки с течением лет начинают все чаще мерзнуть — все дело в нарушениях работы сердечно-сосудистой системы, но электрическая грелка поможет справиться с проблемой;

Солевая лампа — полезный подарок, постоянное использование которого укрепляет общее состояние здоровья и нормализует водно-солевой баланс. Приятный бонус — солевая лампа может стать оригинальным украшением интерьера;

Увлажнитель воздуха — в холодное время года воздух в квартирах обычно очень сухой, что плохо влияет на здоровье кожи и организма в целом. Кроме того, это просто неприятно. Такой гаджет решит эту проблему. А если бабушка выращивает комнатные растения, то и они скажут «спасибо».

Также отличный вариант подарка — вещи, которые добавят уюта в интерьер. Приятные мелочи позволят оживить обстановку в доме.

Вещи для интерьера

Одеяло и постельное белье — практичный подарок, который понадобится всегда. Более оригинальный вариант — вместо обычного одеяла подарить тяжелое — оно создает эффект объятий и успокаивает нервную систему;

Шторы для дома, а если бабушка — дачница, то еще и для дачи. Они сделают помещение еще более уютным;

Аромадиффузор — пусть в бабушкином доме всегда вкусно пахнет! Можно даже подобрать для бабушки диффузор с ароматом свежей выпечки или кофе, чтобы уют царил в квартире постоянно. Прекрасный вариант подарка на день рождения;

Настенные часы — хоть часы и не принято дарить в день рождения, они все же могут стать полезным презентом. Главное, уточните, не суеверна ли именинница;

Набор свечей и винтажные подсвечники — добавят атмосферу праздника в каждый день. Также можно подарить ароматические свечи, которые наполнят дом ароматами цветов, фруктов, специй или, опять же, свежей выпечки;

Шкатулка для украшений — как правило, за всю жизнь у бабушек накапливается много аксессуаров, дорогих сердцу, и такой подарок поможет сохранить их в целостности;

Дизайнерская ваза оригинальной формы — креативный подарок, который украсит любую квартиру. Кстати, в ней можно хранить не только живые цветы, но и долговечные сухоцветы.

Если ни один из этих вариантов не подходит, но хочется, чтобы подарок все-таки был практичным, можно подарить полезные мелочи, всегда необходимые в доме.

Мелочи для дома

Кофейный набор с туркой — если бабушка предпочитает кофе, а не чай, то такой подарок точно порадует ее. Можно выбрать набор на ее вкус: с восточными мотивами или, наоборот, в исконно русском стиле;

Декоративные банки для меда и варенья — это не только красивая, но и практичная посуда, которая избавит от визуального шума на кухне;

Термокружка — если бабушка любит горячие напитки — это отличный вариант подарка. Кроме того, термокружку очень удобно брать с собой на прогулку;

Уютный халат — если день рождения у бабушки осенью или зимой, то стоит сделать выбор в пользу махровых моделей, вафельные в свою очередь прекрасно подойдут для теплого времени года;

Набор полотенец для лица и тела — отдайте предпочтения мягким тканям, приятные тактильные ощущения не только доставляют удовольствие, но и стимулируют работу мозга, что особенно важно для пожилого человека;

Футляр для очков — подойдет, если бабушка носит очки. Выберите крепкую и удобную модель. А еще можно нанести на нее гравировку, что сделает подарок уникальным;

Мыло ручной работы — можно взять ароматическое, на основе масел, оригинальной формы. Это будет и полезный, и приятный глазу подарок.

Одежда и обувь

Практичный подарок не обязательно должен быть полезен в быту. Еще один вариант — подарить что-то из одежды или обуви. Особенно актуален такой подарок будет в холодное время года — теплый шарф или свитер согреют бабушку во время прогулки или долгих зимних вечеров дома.

Этот тип подарков особенно подойдет для бабушек-модниц, но и не только им: ведь одежда и обувь — это то, без чего не может любой человек, а значит, такой презент никогда не будет лишним.

Какую одежду можно подарить бабушке:

Теплый джемпер — этот предмет одежды не только украсит вашу бабушку, но и согреет ее холодной зимой;

Шарф или шаль — станет прекрасным дополнением к любому наряду, создаст атмосферу тепла и уюта и будет напоминать о любимом внуке или внучке;

Кардиган — можно сделать выбор в пользу шерстяного, он отлично подойдет на зиму, или же выбрать ажурный летний вариант, который дополнит образ в качестве накидки;

Пальто — на большей части территории России холода держатся довольно долго, но это не повод забывать о своем внешнем виде. Элегантное пальто легко может поднять настроение, даже когда вокруг дожди или снега;

Платье — пусть бабушка вновь почувствует себя молодой и привлекательной, но главное: помнить об удобстве;

Пижама или комплект домашней одежды — многие бабушки не сильно заботятся о том, в какой одежде они ходят дома, все самое красивое, как правило, приберегается «на выход», но что, если сломать этот стереотип и показать любимой родственнице, что и дома можно выглядеть по-настоящему изысканно?

Удобные кроссовки — не думайте, что это обувь только для молодежи. Ведь создатели большинства кроссовок учитывают все необходимое для здоровья ног и позвоночника: амортизацию, защиту суставов — все это очень важно для людей в возрасте.

Средства ухода и косметика

Возраст — не повод забывать об уходе за собой, даже, наоборот, в старшем возрасте им стоит заняться особо тщательно.

Какие средства по уходу за собой можно подарить бабушке:

Электрическая зубная щетка — все знают, что правильный уход за зубами важен в любом возрасте. Такой подарок поможет бабушке сохранить здоровье полости рта надолго;

Набор кремов для рук — увлажняющие кремы anti-age — хороший вариант того, что можно подарить бабушке на день рождения;

Крем для лица — дорогой и правильно подобранный крем вернет эластичность коже, а также напитает и увлажнит ее;

Туалетная вода — если не знаете, какой именно аромат предпочитает бабушка, можно подарить набор из духов в миниатюре — точно не промахнетесь, и она сможет выбрать свой любимый аромат, а остальные будет «носить» по настроению;

Набор декоративной косметики — пусть в нем будет все необходимое, вдруг бабушка откроет в себе талант визажиста;

Ванночка для ног — видели, как бабушка ухаживает за ногами с помощью таза и пемзы? Со специальной ванночкой для ног этот процесс станет куда приятнее. Ведь в гаджете есть ребристое донышко, пузырьки с массажным эффектом и функция подогрева воды.

Подарки для увлечений и хобби

Вспомните, какие хобби предпочитает бабушка. Может быть, она вяжет или вышивает? Или, возможно, рисует и печет торты? Так или иначе, любому увлеченному чем-либо человеку всегда можно придумать хороший подарок. Кстати, если бабушка так и не обзавелась хобби, можно ей в этом помочь — как раз с помощью своего презента.

Первое, что приходит на ум при слове «бабушка» — пряжа, спицы и вязальный крючок. Так что если виновница торжества действительно увлекается рукоделием, можно подарить ей что-то для вязания, шитья и вышивания.

Подарки для рукоделия

Ткань, швейная машинка и другие принадлежности для шитья — отличный подарок, если бабушка сама шьет одежду себе и близким;

Спицы, вязальный крючок, пряжа — подойдет, если бабушка любит в свободное время вязать свитера, носки и шарфы;

Принадлежности для бисероплетения и создания украшений — такой подарок подойдет, если бабушка увлекается созданием аксессуаров из бисера и других материалов;

Наборы для вышивания крестиком, вязания и бисероплетения — если бабушка только начинает осваивать новое хобби, можно приобрести специальный набор, с помощью которого получится быстро освоить новую технику. Достаточно следовать инструкции.

Подарки для готовки

Если бабушка увлекается готовкой — печет пироги, изучает новые рецепты или придумывает свои, лучшим подарком будет что-то для кухни или кулинарная книга с интересными вариантами блюд.

Какие кулинарные подарки можно подарить бабушке:

Формы для выпечки — подойдет не только в случае, если бабушка предпочитает печь, но и если она в целом любит готовку. Ведь в форме можно запечь и мясо, и рыбу, и овощи — получится, к слову, куда полезнее, чем на сковороде;

Сковородки, кастрюли, качественная посуда — пусть не самый «романтичный», но точно полезный подарок. Тем более, дорогая, качественная посуда для готовки, изысканный столовый набор точно порадуют бабушку, которая любит проводить много времени на кухне;

Кулинарная книга — там могут быть старинные рецепты русской кухни или что-то экзотическое. Подойдет, если бабушка любит экспериментировать.

Подарки для сада и огорода

Если главное хобби бабушки — выращивать растения у себя на подоконнике или в огороде на даче, можно подарить ей что-то для садоводства, в том числе наборы для выращивания каких-нибудь интересных экзотических растений.

Какие принадлежности для садоводства можно подарить бабушке:

Набор для выращивания растений — в таком наборе собрано сразу все необходимое, чтобы вырастить необычное растение: лаванду, люпин или целый кедр. При этом достаточно просто следовать инструкции, написанной на коробке;

Инструменты по уходу за огородом или садом — в продаже существуют уже собранные комплекты, в которых есть все необходимое. Отличный вариант обновить бабушкин арсенал ухода за растениями;

Семена и саженцы растений — если знаете, что бабушка давно хотела попробовать вырастить какой-то необычный сорт помидор, или завести у себя на даче кустовые растения, которые не просто найти в магазине, можно попробовать поискать именно тот редкий сорт рассады, который она хочет больше всего;

Комнатное растение — если бабушка увлекается цветоводством, то точно будет рада такому подарку. Главное, при выборе «зеленого питомца» остановитесь на том, который наименее прихотлив, чтобы поберечь бабушкины нервы. Например, для этого отлично подойдут суккуленты. В дополнение можете приобрести и цветочный горшок, который будет украшать квартиру.

Также есть еще несколько вариантов подарков для хобби, которые подойдут, например, если бабушка пока не знает, чем хочет заниматься в свободное время.

Какие еще вещи для хобби можно подарить бабушке:

Книги для изучения новых увлечений — они помогут разобраться, какому хобби хотела бы посвятить свое время бабушка. В дополнение к ним можно презентовать и билет на мастер-класс: например, по гончарству, живописи или фотографии — чтобы бабушка сразу опробовала теорию на практике;

Картина по номерам — этот подарок подойдет даже в том случае, если бабушка никогда в жизни не рисовала, ведь все элементы картины пронумерованы, и для каждого из них заранее определен цвет краски. Так что можно быть точно уверенным, что результат будет успешным;

Палки для скандинавской ходьбы — помогут бабушке поддерживать здоровье и оставаться в форме. Возможно, ей понравится, и такой вид ходьбы станет ее новым увлечением. Только не забудьте уточнить, нет ли у бабушки противопоказаний;

Мобильный телефон — смартфоны нового поколения могут сделать жизнь бабушки по-настоящему насыщенной. Книги, фильмы, музыка, развивающие игры — все это в одном гаджете.

Подарочные сертификаты и билеты

Такой тип подарков отлично подойдет в том случае, когда кажется, что у бабушки уже есть все вышеперечисленное.

Какие сертификаты и билеты можно подарить бабушке:

Сертификат на посещение спа, массажа или косметического салона — пусть бабушка вновь ощутит, как это приятно — ухаживать за собой. Заряд позитива обеспечен на долгое время;

Путевка на индивидуальный тур — замечательный вариант для активных бабушек. Это может быть тур выходного дня в соседние города или просто прогулка на яхте. С таким подарком бабушка вновь ощутит себя бодрой и помолодевшей;

Ужин в элитном ресторане — некоторые заведения предлагают сертификаты на свои услуги, но можете и без этого устроить бабушке настоящее свидание;

Билет на концерт — какую музыку слушает бабушка? Джаз, классику, а может, и вовсе рок-н-ролл?

Ценные и символические подарки

Подарки, выбранные с душой, всегда ценятся особенно сильно.

Какие символические подарки можно вручить бабушке: