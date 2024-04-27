Что почитать на майских праздниках: 9 самых интересных новинок

Эту книгу можно назвать идеальной романтической комедией: она чувственная, эмоциональная, трогательная и очень смешная. Да и куда тут без юмора, если главные герои романа — комик и стендапер? Новичок в мире стендапа Фарли дождалась своего звездного часа: ее позвали в большой гастрольный тур. Есть только одно условие — найти фиктивного бойфренда для привлечения внимания прессы. Это идеальная роль для Майера, ее менеджера. Однако есть одно большое «но»: Фарли и правда влюблена в Майера по уши. Что будет, когда фиктивный роман перестанет казаться удачной шуткой для них обоих?