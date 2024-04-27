Что почитать на майских праздниках: 9 самых интересных новинок

Майские праздники — отличный повод наконец-то заняться тем, до чего долго не доходили руки. Например, почитать что-нибудь из свежих изданий. РБК Life совместно с издательством «Эксмо» выбрал девять новых книг в самых разных жанрах — от детективов и триллеров до любовных романов и интеллектуальной прозы отечественных и зарубежных авторов.
«Ариадна Стим. Механический гений сыска», Тимур Суворкин
Альтернативная история Петербурга в эпоху Российской империи, где люди научились создавать машины для расследования преступлений. Ариадна — опытный образец, который во время экспериментов убивает нескольких человек. Несмотря на это сыщик Виктор Остроумов видит в ней потенциал. Он верит, что Ариадна не просто бездушная машина. Но будет ли оправдано его доверие? Идеальный роман для поклонников серии Виктора Дашкевича о расследованиях графа Аверина.
«День похищения», Чон Хэён
Это похищение пошло не по плану с самого начала: все-таки Ким Мёнчжун всегда был неудачником. Он решил украсть девочку из богатой семьи, чтобы решить денежные проблемы, но вместо этого заработал себе еще больше неприятностей. Похищенная им маленькая Рохи потеряла память, а затем выясняется, что некто убил ее родителей в вечер пропажи. Теперь Мёнчжун и Рохи вынуждены действовать вместе, и лидером в этой команде станет именно одаренная девочка.
«Странные игры», Майк Омер
Долгожданная новинка от знаменитого автора криминальных триллеров, ужасов и фэнтези. Восьмилетняя Кэти Стоун похищена с лужайки прямо перед своим домом более года назад, поэтому полиция уже начала терять веру, что девочка когда-нибудь вернется. Однако случается чудо: Кэти находят живой. Невероятно напуганный ребенок отказывается говорить. За работу берется детский психолог Робин Харт, которой суждено сделать страшное открытие — каждый день девочка разыгрывает в кукольном домике сцены реальных убийств, которые потом показывают в новостях.
«Женщина в огне», Лиза Барр
«Женщина в огне» — картина немецкого импрессиониста, украденная нацистами 75 лет назад. Задание отыскать ее получает молодая журналистка Джулс Роф, которая еще не догадывается, какие страсти кипят вокруг этого полотна. Перед читателем развернется схватка между справедливостью, коварством и красотой, которая выше принципов.
«Все сложно», Тара Девитт
Эту книгу можно назвать идеальной романтической комедией: она чувственная, эмоциональная, трогательная и очень смешная. Да и куда тут без юмора, если главные герои романа — комик и стендапер? Новичок в мире стендапа Фарли дождалась своего звездного часа: ее позвали в большой гастрольный тур. Есть только одно условие — найти фиктивного бойфренда для привлечения внимания прессы. Это идеальная роль для Майера, ее менеджера. Однако есть одно большое «но»: Фарли и правда влюблена в Майера по уши. Что будет, когда фиктивный роман перестанет казаться удачной шуткой для них обоих?
«Цвет счастья», Клара Мария Багус
Возможно, самый красивый роман в нашей подборке. Это книга о надежде, любви и умении верить в себя даже в самые тяжелые времена. Клара Мария Багус написала историю для всех, кто ощущает себя потерянным. Мир героев ее романа рушится, но на следах старого всегда есть шанс построить новое.
«Кадавры», Алексей Поляринов
Антиутопия, похожая на бесконечный роуд-муви. Алексей Поляринов хотел показать конец света не как стремительное явление, но как медленный процесс разложения, к которому даже можно приноровиться. В центре романа — альтернативное будущее России, где после страшной катастрофы по всей стране стали появляться застывшие фигуры мертвых детей, которых называют кадаврами. Даша и Матвей решают отправиться в путешествие по стране, чтобы изучить эту аномалию и заглянуть смерти в лицо.
«Звери малой земли», Чухе Ким
Объемный насыщенный роман о судьбе Кореи в период японской оккупации. На примере судеб двух друзей детства Чухе Ким проследит за тем, как проходил один из самых сложных периодов истории страны. Вместе с персонажами романа читатель побывает и в ярких местах Сеула, и в глухих лесах. Это роман для тех, кто не боится истории, а также верит в справедливость и силу человеческого духа.
«Смерть пахнет сандалом», Мо Янь
Китайский роман-эпопея о героической смерти, хаосе неизвестности и жизни. Романы Мо Яня похожи на фантасмагорическое путешествие в самое сердце Китая. «Смерть пахнет сандалом» — книга, которая балансирует на грани магического реализма и жестокой реальности жизни.