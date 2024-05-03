Что означает слово Христос

Христос — это Сын Божий, который, по древнему обетованию, данному Господом Адаму и Еве еще в раю, пришел на землю в образе человека. Это событие стало проявлением любви Бога к людям и положило начало празднику Рождества Христова. Он прожил на земле 33 года и добровольно принял мучительную смерть на кресте, искупив Своей кровью грехи всего человечества. На третий день Он воскрес и в Своем воскресении вернул людям возможность вечной жизни с Богом.