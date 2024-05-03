Что означает слово Христос

Как рассказывает журнал «Фома», в Его имени как бы соединяются два языка. «Иисус» происходит от древнегреческой формы еврейского имени «Иешуа», которое восходит к глаголу «спасать», «приходить на помощь». Поэтому «Иисус» в переводе с еврейского значит «Спаситель». Имя «Христос» происходит от древнегреческого глагола, означающего «умащивать», «смазывать», «натирать», «совершать обряд помазания». И дословно «Христос» в переводе с древнегреческого значит «помазанник», «получивший помазание». Так в иудейской традиции называли пророков, царей и первосвященников.
Христос — это Сын Божий, который, по древнему обетованию, данному Господом Адаму и Еве еще в раю, пришел на землю в образе человека. Это событие стало проявлением любви Бога к людям и положило начало празднику Рождества Христова. Он прожил на земле 33 года и добровольно принял мучительную смерть на кресте, искупив Своей кровью грехи всего человечества. На третий день Он воскрес и в Своем воскресении вернул людям возможность вечной жизни с Богом.
В Православии Христос — вторая ипостась Пресвятой Троицы. Это Бог Сын, единосущный (одной с Ним сущности) Богу Отцу, от Которого Он рождается «прежде всех веков», то есть до начала всякого времени.
Православные христиане верят, что ради спасения человеческого рода Бог Сын воплотился от Духа Святого и Девы Марии, став Человеком по имени Иисус. Он был тем Самым Мессией (Христом), о Котором говорили пророки Ветхого Завета.
Иисус Христос соединил в Себе две природы — Божественную и человеческую, поэтому Его называют Богочеловеком. В Новом Завете Он назван единым посредником между Богом и человеками (1 Тим 2:5).