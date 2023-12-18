Что нужно знать о выплате зарплаты товарами, а не деньгами?

Колбаса, тазики и холодильники. Бывают случаи, когда работодатель выдает зарплату своим сотрудникам товарами, произведенными компанией. Законно ли это? Ответ: да, выплаты зарплаты не деньгами, а в натуральной форме — не противоречат российскому законодательству.

Что нужно знать, если вам хотят выплатить зарплату товарами, а не деньгами?

Во-первых, заменить в полном объеме зарплату выпускаемой продукцией работодатель не имеет права. В ст. 131 ТК РФ закреплено, что оплата труда россиян все-таки производится в денежном эквиваленте. Однако в соответствии с коллективным договором или трудовым договором оплата может производиться в иных формах, но опять же не полностью, а только частично.

Во-вторых, доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от начисленной месячной заработной платы. Если сотрудник получает 50 000 рублей, то выдать ему часть оплаты товарами можно лишь на сумму до 10 000 рублей.

В-третьих, выплата части зарплаты в натуральной форме возможна только после письменного заявления (согласия) сотрудника. Если он не хочет получать зарплату товарами, то работодатель не вправе самостоятельно принимать такое решение за работника.

В-четвертых, ТК РФ четко регламентирует перечень товаров, которыми нельзя расплачиваться с сотрудниками. В этот список вошли:

боны (кредитные документы), купоны в форме долговых обязательств;

спиртные напитки;

наркотические вещества,

ядовитые вещества;

токсические вещества;

оружие;

боеприпасы;

другие предметы, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот.

В-пятых, зарплата, выплаченная в натуральной форме, признается доходом работника и облагается налогом на доходы физических лиц, страховыми взносами и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Что грозит работодателю за нарушение условий выплаты зарплаты в натуральной форме?

Если работодатель нарушит условия, при которых разрешена зарплата в натуральной форме, то ему, согласно ст. 5.27 КоАП РФ, грозит административная ответственность:

штраф на руководителя организации — от 1000 до 5000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1000 до 5000 рублей;

на компанию — от 30 000 до 50 000 рублей.