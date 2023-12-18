Что нужно знать о выплате зарплаты товарами, а не деньгами?
Читайте в справке аif.ru о пяти правилах выдачи зарплаты в натуральной форме.
Читайте в справке аif.ru о пяти правилах выдачи зарплаты в натуральной форме.
Колбаса, тазики и холодильники. Бывают случаи, когда работодатель выдает зарплату своим сотрудникам товарами, произведенными компанией. Законно ли это? Ответ: да, выплаты зарплаты не деньгами, а в натуральной форме — не противоречат российскому законодательству.
Во-первых, заменить в полном объеме зарплату выпускаемой продукцией работодатель не имеет права. В ст. 131 ТК РФ закреплено, что оплата труда россиян все-таки производится в денежном эквиваленте. Однако в соответствии с коллективным договором или трудовым договором оплата может производиться в иных формах, но опять же не полностью, а только частично.
Во-вторых, доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от начисленной месячной заработной платы. Если сотрудник получает 50 000 рублей, то выдать ему часть оплаты товарами можно лишь на сумму до 10 000 рублей.
В-третьих, выплата части зарплаты в натуральной форме возможна только после письменного заявления (согласия) сотрудника. Если он не хочет получать зарплату товарами, то работодатель не вправе самостоятельно принимать такое решение за работника.
В-четвертых, ТК РФ четко регламентирует перечень товаров, которыми нельзя расплачиваться с сотрудниками. В этот список вошли:
В-пятых, зарплата, выплаченная в натуральной форме, признается доходом работника и облагается налогом на доходы физических лиц, страховыми взносами и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Если работодатель нарушит условия, при которых разрешена зарплата в натуральной форме, то ему, согласно ст. 5.27 КоАП РФ, грозит административная ответственность:
При систематическом нарушении порядка выплаты зарплаты из корыстной или иной личной заинтересованности работодателя могут привлечь к уголовной ответственности (ст. 145.1 УК РФ).