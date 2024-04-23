Что можно и нельзя есть в течение Страстной недели?

Последняя неделя поста — Страстная. В 2024 году она приходится на 29 апреля — 4 мая. Это самая строгая и важная неделя Великого поста. Эти дни посвящены последним дням жизни Спасителя в мире земном, его распятию, страданиям, погребению. Ее называют не только Страстной, но и Великой — настолько важно ее место в сознании верующих.
Рассказываем, что можно и нельзя есть в каждый день Страстной недели.
Что нельзя есть
Как и весь Великий пост верующие должны воздерживаться от продуктов животного происхождения, таких, где содержится жир теплокровных животных: млекопитающих и птиц. Такие продукты называются скоромными. То есть нельзя употреблять в пищу:
- Мясо млекопитающих и птиц
- Молоко
- Кисло-молочные продукты (кефир, ряженку, сметану, творог и другие продукты)
- Сливочное масло
- Яйца
Кроме скоромных продуктов не доступны также продукты постные отдельных категорий:
- Рыба
- Морепродукты
- Растительное масло (почти все дни)
- Вино
Что можно есть на Страстной неделе?
Великий понедельник, вторник, среда. Первые три дня Страстной недели рекомендуется соблюдать сухоядение. То есть можно съесть только овощи и фрукты, которые не проходили термическую обработку: салаты, протертые сырые супы, коктейли из фруктов, овощей и зелени на основе воды или растительного молока.
Можно также добавлять в пищу орехи, семена.
Единственный продукт, прошедший термическую обработку и разрешенный в дни сухоядения — хлеб. Обычно едят ржаной хлеб, в составе которого нет растительного масла.
В дни сухоядения рекомендуется один прием пищи, миряне могут добавить к нему небольшой перекус второй раз за день.
Великий четверг. Также этот день называют Чистым четвергом, так как в этот день принято убирать дом, печь куличи и красить яйца. Впрочем, печь и красить можно было все предыдущие дни, важно завершить приготовление праздничных угощений к пятнице, дню, когда вспоминают страдания Спасителя на кресте.
Великая пятница. Самый строгий день на этой неделе. День, который посвящен страданиям Христа на Голгофе. В Страстную пятницу не рекомендуется употреблять никакой пищи до выноса плащаницы во время службы. Это происходит около 14 часов. После чего постящиеся могут пить воду и есть обычный постный хлеб.
Великая суббота. В этот день можно приготовить постные горячие блюда. Но не разрешается добавлять к ним растительное масло. Впрочем, иногда постящимся разрешено выпить немного красного вина, разбавленного водой, для поддержания сил в последний день Великого поста. Но если удается обойтись без него — желательно это делать.
В Великую субботу в церквях освящаются пасхальные угощения, которые поставят на столы уже утром Светлого Воскресения, когда поста уже нет и все отмечают Пасху.