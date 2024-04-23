Что можно и нельзя есть в течение Страстной недели?

Великая пятница. Самый строгий день на этой неделе. День, который посвящен страданиям Христа на Голгофе. В Страстную пятницу не рекомендуется употреблять никакой пищи до выноса плащаницы во время службы. Это происходит около 14 часов. После чего постящиеся могут пить воду и есть обычный постный хлеб.