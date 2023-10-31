Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Ноябрь для россиян традиционно начнется с длинных выходных: в честь Дня народного единства нерабочими будут 4, 5 и 6 ноября. Предпраздничная пятница, 3 ноября, будет сокращенным рабочим днем. Другие нововведения затронут в том числе желающих приобрести жилье в некоторых районах Арктической зоны РФ, а еще тех, кто имеет непогашенные долговые обязательства. О законах, которые вступают в силу в ноябре этого года, — в традиционном материале «Известий».

Перерасчет пенсий

Индексация пенсий в ноябре 2023 года не предусмотрена, однако некоторые категории граждан получат прибавку к выплатам. Так, пересчитают доплату для пенсионеров, которые трудились членами летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Это связано со взносами организаций, использующих труд таких специалистов. Взносы идут в Социальный фонд России, где пенсия назначается при наличии определенной выслуги в должности члена летного экипажа: не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин или 20 лет у мужчин и 15 у женщин, если человек ушел с работы по состоянию здоровья.

Работавшие в организациях угольной промышленности по некоторым специальностям тоже получают доплату к пенсии. Это касается тех, кто трудился полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. Среди них — проходчики, забойщики на отбойных молотках, горнорабочие очистного забоя, машинисты горных выемочных машин. Размер доплаты к пенсии индивидуален и зависит, в частности, от среднемесячного заработка, стажа и суммы, поступившей в СФР от организации.

Увеличение пенсии затронет и граждан, которые к ноябрю достигли 80 лет или установили инвалидность. Размер доплаты по достижении возраста и инвалидам первой группы составит 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2023 году это 7567,33 рубля.

Согласно действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

В ноябре выплаты повысят и тем, кто уволился в сентябре. Решение об индексации СФР принимает в месяце, следующем за месяцем ухода с работы. Выплата пенсии в увеличенном размере производится с месяца, следующего за месяцем принятия решения о прибавке. При этом произойдет выплата недополученной пенсии за период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер прекратил работать.

Ближайший перерасчет всех страховых пенсий в России пройдет 1 января 2024 года: выплаты проиндексируют на 7,5%. Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1628 рублей и составит 23 449 рублей.

Ипотека в Арктической зоне

Государство устанавливает особые условия по ипотеке для тех, кто хочет приобрести жилье на Дальнем Востоке. С 1 ноября в рамках программы «Дальневосточная ипотека» начинает действовать распоряжение президента России Владимира Путина, которое вносит связанные с жильем в Арктической зоне РФ изменения.

Так, документ предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) для приобретения молодыми семьями до 1 января 2030 года на первичном рынке жилья в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецкого автономных округах, а также в арктических областях Карелии, Республике Коми, Красноярском крае и Архангельской области. Всего арктическую ипотеку смогут оформить жители 131 города и поселка, расположенных на северных территориях.

Получить кредит под низкий процент смогут только определенные категории граждан: молодые семьи с супругами не старше 35 лет; проработавшие в Арктической зоне не менее пяти лет врачи и учителя; переехавшие на Дальний Восток с Украины. Ограничения по возрасту распространяются только на категорию заемщиков, которые берут ипотеку как молодая семья. Предполагается, что программа будет действовать до 2030 года.

Изменения в законе о банкротстве

С 3 ноября гражданам станет проще признать банкротство вне суда, если размер долга составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. Закон № 474-ФЗ расширяет круг лиц, которые могут совершить эту процедуру через МФЦ. Раньше этим порядком могли воспользоваться россияне, имеющие непогашенные обязательства в размере 50−500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и после возвращения исполнительного документа взыскателю не возбуждено новое. Процесс длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными к взысканию.

Также документ разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, в то время как для других граждан этот срок составит семь лет. Для подтверждения обстоятельств необходимо предоставить соответствующие справки. До этого эти категории россиян не могли пройти процедуру банкротства во внесудебном порядке, поскольку из-за получения формального дохода приставы не завершали исполнительное производство.

Документ вдвое сокращает срок, после истечения которого человек может снова прибегнуть к внесудебному банкротству, с 10 до пяти лет. А вот максимально допустимый период реструктуризации долгов гражданина, который может утвердить суд при согласии на этот план кредиторов, увеличивается с трех до пяти лет.

Сельхозпродукты в нацвалюте

С 1 ноября разрешат использовать специальные рублевые и валютные счета типа З при расчетах по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции иностранным покупателям.

Открывать такие счета будет уполномоченный банк на основании заявлений иностранных покупателей, которые должны будут перевести иностранную валюту на счет З, после чего продать ее уполномоченному банку или дать поручение использовать ее на торгах. После этого средства, уже в рублях, поместят на специальный рублевый счет типа З.

Реестр малых технологических компаний

В России с 3 ноября появится реестр малых технологических компаний. Соответствующий документ определяет их как российские коммерческие организации, занимающиеся разработкой или производством продукции или оказанием услуг с использованием инновационных технологий. Реестр начнет работать в составе государственной информационной системы «Экономика», оператором которой является Минэкономразвития России.

В этот же день начнет действовать постановление правительства, согласно которому Минэкономразвития будет устанавливать порядок определения размера платы за проведение экспертизы малых технологических компаний, а также форму экспертного заключения о соответствии таких организаций установленным критериям.

Осенний призыв на Крайнем севере

Осенний призыв традиционно начинается в России с 1 октября. Однако жители отдельных районов Крайнего Севера начнут получать повестки только с 1 ноября. Это связано с погодными условиями: обеспечить транспортировку новобранцев летом сложно, поэтому набор происходит в осенне-зимний период. На службу отправятся молодые люди от 18 до 27 лет, проживающие на территории некоторых районов Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского, Пермского и Красноярского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей.

Запрет вывоза из РФ лома драгметаллов

20 сентября закончился запрет на вывоз лома драгоценных металлов, но с 1 ноября правительство может его обновить и продлить еще на полгода по 30 апреля 2024 года. Об этом говорится в проекте нормативного акта Минпромторга, опубликованном 27 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Временный запрет не распространяется на вывоз из РФ катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов. Масса одной пробы не должна превышать 500 г, а у компаний должно быть право осуществлять аффинаж драгметаллов.

Подобные меры уже действовали с 20 марта до 20 сентября 2023 года.

Новые требования для автомобилей

С начала ноября планируется вернуть обязательство по установке антиблокировочных систем (ABS) на производимые в России автомобили. Это следует из презентации доработанного пакета изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Норму могут ввести специальным постановлением правительства.

Кроме этого, изменения коснутся минимально разрешенного экологического класса двигателей выпускаемых в России автомобилей: его повысят с Евро-0 до Евро-2. Упрощенные требования к производству машин, регламентированные постановлением правительства № 855, могут продлить до февраля 2024 года.

Также 7 ноября в Москве изменятся тарифы на платных парковках. Цены будут снижены, особенно в тех местах, где загрузка платных парковок высокая. При этом максимальный тариф в размере 450 рублей в час останется без изменений. С этого же дня, по просьбам горожан, 21 участок улиц будет включен в зону платной уличной парковки, но для местных жителей стоянка останется бесплатной.