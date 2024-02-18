Что изменится в порядке начисления северной надбавки?

В соответствии со ст. 317 Трудового кодекса России, северная надбавка — это выплата в процентах, которая начисляется на заработок. Ранее размер надбавки зависел от стажа работы, от длительности проживания человека на Севере, от возраста работника и от территории, на которой работает человек.
Что изменится?
До 1 марта 2024 года правительство должно разработать поправки в ТК. Доплату работодатели будут начислять с момента трудоустройства специалиста.
В настоящий момент, согласно действующему в редакции 1995 г. постановлению Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458, в регионах Крайнего Севера надбавка составляет:
- для лиц младше 30 лет, проживших не менее одного года в районах Крайнего Севера, — 20% по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев;
- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — 10% за каждые шесть месяцев работы (максимум 50%);
- в иных районах Севера максимальная надбавка может быть 30% (также прибавка 10% каждые полгода).
Какие сотрудники имеют право на северные надбавки?
Право на северную надбавку имеют сотрудники, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных территориях с особыми климатическими условиями. Это право есть также у работников-совместителей и у тех, кто периодически трудится на Севере вахтовым методом. Работникам, которых направили в северные районы в командировку, процентную надбавку не выплачивают.