Что изменится в порядке начисления северной надбавки?

Право на северную надбавку имеют сотрудники, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных территориях с особыми климатическими условиями. Это право есть также у работников-совместителей и у тех, кто периодически трудится на Севере вахтовым методом. Работникам, которых направили в северные районы в командировку, процентную надбавку не выплачивают.