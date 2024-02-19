Что едят улитки, как определить их возраст и другие интересные факты о моллюсках

Улитки распространены по всему миру
Брюхоногие моллюски с наружной раковиной — это улитки. По месту обитания их классифицируют как сухопутных, пресноводных и морских. Изучены около 110 тыс. видов этих моллюсков, среди которых наиболее известны такие виды:
- Обычная садовая. Ее считают вредителем огородов.
- Виноградная — самая распространенная в Европе, употребляется в пищу как деликатес.
- Хелена — жительница Юго-Восточной Азии.
- Пестрая неретина и гигантская ахатина.
Они привлекательны для домашнего содержания. Самая крупная из улиток — брюхоногий австралийский трубач. Высота раковины достигает 91 см, а масса — до 18 кг. Самый опасный — конус географический. Он выделяет токсины в виде облака, против которых нет противоядия.
Улитки могут регенерировать даже часть головы
Моллюск имеет необычное строение: голову со щупальцами, ногу, внутренностный мешок, мантийную складку. Тело улитки очень упругое и морщинистое. У нее есть пищеварительная система, сердце.
Обычно длина ноги улитки 3,5−5 см, но может вытягиваться до 9 см. Моллюск движется с помощью подошвы путем волнообразного сокращения мышц. Скорость движения — от 3,5 до 7 см/мин. При этом она выделяет слизь для скольжения и меньшего травмирования. Это вещество — особый белок муцин, который очень ценится в косметической промышленности как омолаживающее вещество.
Мантийная складка находится между телом улитки и ногой. Ее главная функция — выделение известкового вещества для построения раковины. Раковины обычно спиралевидной формы или как колпак, часто имеют ребристую поверхность.
Моллюск не погибнет, если повредит часть тела, головы или щупальца. Улитка регенерирует поврежденные части за 2−4 недели.
Улитки — глухонемые существа
На голове улиток видны две пары рожек — это щупальца с органами чувств. Передние рожки обычно меньше — от 2,5 до 4,5 мм. Это органы обоняния для поиска пищи. Где глаза у улитки? Они расположены на верхушках задних щупальцев, длина которых 1−2 см. Глаза улиток различают только свет и темноту.
Органов слуха у моллюсков нет. Они не могут производить звуки и общаются прикосновениями. Сколько зубов у улитки? Зубы улиток расположены в несколько рядов. Число микроскопических острых и твердых шипов для перетирания пищи может достигать 25 тысяч.
Как описывает сайт Molluscs, посвященный моллюскам, зубы большинства улиток прикреплены к радуле — рашпилевидному языку. Но у ядовитых улиток-конусов есть один гарпунообразный зуб, связанный с ядовитой железой.
Зимой улитки впадают в анабиоз
Активный образ жизни улиток длится в теплое время года. В сухую погоду днем они вялые и бездеятельные, прячутся во влажных прохладных местах, спасаясь от обезвоживания, при этом даже закрывают раковину пленкой из слизи. В дождливые дни оживают, начинают активно искать пищу. Чем питаются улитки? Рацион состоит из остатков мягких и гнилых растений, листьев, фруктов, ягод, травы, мелких насекомых, червяков, падали.
С наступлением холодов сухопутные улитки зарываются в почву на глубину до 30 см. Они прячутся в свою раковину, отверстие закрывают пробкой из застывшей слизи, оставляя отдушину для поступления воздуха. Все жизненные процессы замедляются, улитки впадают в анабиоз до 3 месяцев. С наступлением тепла они съедают защитную пробку и выбираются на поверхность.
Улитки — гермафродиты
Как размножаются улитки? Половая система улиток гермафродитная, имеет мужские и женские признаки. Они осуществляют перекрестное оплодотворение. Одновременно улитки откладывают от 50 до 85 шарообразных яиц белого цвета (икру) диаметром 5−7 мм.
Созревание яиц продолжается до 28 дней. Детеныши размером 2−2,5 мм вылупляются из яиц в земле. У них есть зубы, которыми они поедают скорлупу яиц, набираются сил и примерно через 10 дней выползают на поверхность земли.
Сколько живут улитки? Большинство улиток живут около года. В природе некоторые виды могут прожить 2−4 года и даже до 10 лет. При домашнем содержании моллюски живут дольше. Возраст улиток можно определить по количеству колец на раковине. Специалисты могут определить его и по окраске: чем старше улитка, тем светлее ее раковина.
В природе жизнь улиткам укорачивают хищники. Эксперты сайта садоводов RHS перечислили врагов улиток: ежи, ящерицы, кроты, лягушки, жуки.
Улитки могут быть опасными убийцами
Большинство улиток, живущих рядом в парках и садах, безобидны. Но конус географический, который обитает в индо-тихоокеанском ареале, может убить своими токсинами до 10 человек за пару минут.
Еще большую опасность представляют собой улитки, переносящие микроскопических паразитов шистосом. Для этих паразитов моллюски — необходимая ступень жизненного цикла. Шистосомы вызывают вторую по распространенности в мире (после малярии) тропическую болезнь шистосомоз.
Проникая под кожу человека, паразиты поражают внутренние органы, при этом остаются незаметными для иммунной системы. Жертвами шистосомоза становятся миллионы людей, в основном жители Африки.
Улиток разводят как деликатесный продукт
Люди издавна употребляли в пищу улиток. Древние римляне их жарили. В Средние века люди спасались ими от голода. Мореплаватели запасали улиток бочками как свежую пищу в дальних плаваниях. В Европе самая употребляемая в пищу — бургундская бордовая улитка, которую готовят по специальным рецептам. Это ценный диетический продукт, состоящий на 70% из низкокалорийного белка. Очень ценится «белая икра» улиток, которая может быть дороже других видов.
Разведение улиток стало прибыльным бизнесом, их выращивают на специализированных фермах. Чаще для этого оборудуют открытые площадки в теплый сезон. Весь год можно разводить моллюсков в помещениях, теплицах с отоплением и вентиляцией.
Улитки адаптируются к жизни в разных условиях. Люди наблюдают за ними в природе или дома, ощущая их успокаивающее воздействие.
Татьяна Марценюк