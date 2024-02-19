Что едят улитки, как определить их возраст и другие интересные факты о моллюсках

Сколько живут улитки? Большинство улиток живут около года. В природе некоторые виды могут прожить 2−4 года и даже до 10 лет. При домашнем содержании моллюски живут дольше. Возраст улиток можно определить по количеству колец на раковине. Специалисты могут определить его и по окраске: чем старше улитка, тем светлее ее раковина.