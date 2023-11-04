05:16 (мск), источник: Аргументы и факты

Что делать поздней осенью и зимой со сломанными ветвями яблони?

Эксперт рассказал стоит ли тратить время на реанимацию.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной нештатных поломок могут быть и ветер, и ледяной дождь, и снег. Увы, но даже своевременная и правильная обрезка не может служить гарантией от подобных стихийных бедствий. Форс-мажор есть форс-мажор. Что же предпринять дачнику?

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Увы, но если природа решила вдруг экстремально порезвиться в вашем саду, то остается лишь ликвидировать последствия. То есть поломаны ветви аккуратно спилить или удалить секатором — в зависимости от толщины — а место облома надежно обработать садовым варом. Пытаться соединить обломки в надежде, что весной с началом сокодвижения начнется и реанимация травмированных частей — напрасный труд. Более того, таким образом вы скорее поспособствуете возникновению очага болезни и ослаблению дерева в целом, А описанный ранее процесс лечения воздастся вам сторицей: оставшаяся «в живых» часть ветви вполне способна дать новые побеги и за короткое время компенсировать потери.
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