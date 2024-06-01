Что делать, если ребенок съел сигарету?

Конечно, можно. Курящие родители должны (обязаны) держать сигареты в недоступном для детей месте. Не оставлять их на открытых полках или столах без присмотра даже на несколько минут. Поверьте, любопытному малышу хватит этого времени, чтобы дотянуться до пачки сигарет и снять пробу.