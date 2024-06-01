Что делать, если ребенок съел сигарету?

В интернете можно часто встретить сообщения озабоченных матерей, у которых дети по недосмотру наелись сигарет. Кто-то съел одну, а кто-то и все 10. Аif.ru составил перечень основных рекомендаций о том, как родителям вести себя в подобной ситуации.
Правда ли, что ребенок, съевший сигарету, рискует здоровьем?
Да, это правда. Если ребенок наелся сигарет, то существует реальная угроза отравления никотином (сильнодействующим нейротоксином), вплоть до летального исхода.
Симптомы никотинового отравления:
- тошнота;
- рвота;
- учащенный пульс;
- перепады артериального давления;
- сужение зрачков;
- спазмы и боли в животе;
- нарушение сознания;
- возможна кома.
Медики подчеркивают: чем младше ребенок, тем опаснее последствия никотинового отравления (для годовалого ребенка всего одна сигарета может стать смертельной).
Сколько никотина в одной сигарете?
Врач-нарколог Василий Шуров рассказал в беседе с Life.ru, что одна сигарета содержит до 20 миллиграмм никотина, соответственно, 8−10 сигарет — это 160−200 миллиграмм.
Что делать, если ребенок наелся сигарет?
Незамедлительно обращаться в больницу, лучше сразу в токсикологическое отделение. Там ребенку проедут необходимое обследование, промоют желудок и будут наблюдать за его состоянием.
Самостоятельное промывание желудка (в домашних условиях) может привести к еще большим осложнениям, поэтом лучше довериться специалистам.
Можно ли избежать подобных инцидентов?
Конечно, можно. Курящие родители должны (обязаны) держать сигареты в недоступном для детей месте. Не оставлять их на открытых полках или столах без присмотра даже на несколько минут. Поверьте, любопытному малышу хватит этого времени, чтобы дотянуться до пачки сигарет и снять пробу.
Источники: https://life.ru https://www.hospitalonline.org.il