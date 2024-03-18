Что делать до и во время измерения артериального давления?

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и контроля за общим состоянием здоровья, особенно сердечникам и людям в возрасте, необходимо регулярно измерять артериальное давление. Как это сделать правильно, читайте в справке aif.ru.
Как часто мерить давление?
На протяжении всего дня у человека меняется давление, но это не значит, что нужно хвататься за тонометр каждый час. Минздрав РФ рекомендует измерять давление не чаще двух раз в день. В идеале — утром и вечером, причем делать это нужно в одно и то же время.
Что нужно сделать до начала измерения?
Измерять давление необходимо в расслабленном состоянии. Поэтому до процедуры важно:
- побыть в состоянии покоя хотя бы пять минут;
- если же вы, например, сделали зарядку, поели, выпили крепкий чай или чашечку кофе, то обязательно нужно выждать не менее 30 минут, только тогда показания на мониторе будут более корректными.
В какой обстановке лучше измерять давление?
Обратите внимание на несколько аспектов:
- место измерения — обстановка вокруг должна быть спокойной (лучше измерять давление дома, чтобы избежать «гипертонии белого халата», когда перед измерением в медицинской организации у человека уровень давления резко поднимается);
- температура — постарайтесь, чтобы в комнате было тепло (низкая температура воздуха может вызвать повышение давления), по мнению врачей, оптимальной считается температура — около 21 градуса;
- поза — сядьте ровно, не скрещивая руки и ноги, расслабьте мышцы;
- одежда — на теле не должно быть тугой и сдавливающей одежды, особенно в зоне рук (нельзя накладывать манжету тонометра на ткань).
Как правильно мерить артериальное давление?
Как правило, тонометры продаются уже с инструкцией по применению внутри. Иногда правила пользования приборами написаны на упаковочной коробке.
Во время измерения нужно:
- положите руку на стол ладонью вверх;
- наденьте манжету тонометра на обнаженное плечо на два сантиметра выше локтевого сгиба (если манжета на запястье, то руку нужно прижимать к груди);
- трубка должна лежать ровно, без образования петель;
- не двигайтесь и не разговаривайте, пока тонометр работает;
- следует измерять давление 2−3 раза с интервалами 1−2 минуты после полного стравливания воздуха из манжеты (среднее значение трех измерений точнее, чем при однократном измерении).
Результаты измерения запишите в дневнике. Его ведение поможет отследить динамику, а врачу поставить диагноз и назначить лечение.
Какие тонометры точнее?
По данным Минздрава, среди бытовых тонометров самые точные — с манжетой, надевающейся на плечо.
«Тонометры с манжетой на запястье и на пальце менее точны», — отмечают в ведомстве.
Какое давление считается нормальным?
Нормальным считается артериальное давление в пределах от 110/70 до 130/85. Однако в зависимости от возраста, состояния здоровья и особенностей организма показатели могут незначительно отличаться, поясняет сервис «Объясняем.рф». При отклонении от указанных цифр, повышении или понижении давления без причины, лучше обратиться к врачу.