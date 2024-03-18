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Что делать до и во время измерения артериального давления?

Важно не нервничать, тогда показания будут более корректными.
Источник: Freepik

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и контроля за общим состоянием здоровья, особенно сердечникам и людям в возрасте, необходимо регулярно измерять артериальное давление. Как это сделать правильно, читайте в справке aif.ru.

Как часто мерить давление?

На протяжении всего дня у человека меняется давление, но это не значит, что нужно хвататься за тонометр каждый час. Минздрав РФ рекомендует измерять давление не чаще двух раз в день. В идеале — утром и вечером, причем делать это нужно в одно и то же время.

Что нужно сделать до начала измерения?

Измерять давление необходимо в расслабленном состоянии. Поэтому до процедуры важно:

  • побыть в состоянии покоя хотя бы пять минут;
  • если же вы, например, сделали зарядку, поели, выпили крепкий чай или чашечку кофе, то обязательно нужно выждать не менее 30 минут, только тогда показания на мониторе будут более корректными.

В какой обстановке лучше измерять давление?

Обратите внимание на несколько аспектов:

  • место измерения — обстановка вокруг должна быть спокойной (лучше измерять давление дома, чтобы избежать «гипертонии белого халата», когда перед измерением в медицинской организации у человека уровень давления резко поднимается);
  • температура — постарайтесь, чтобы в комнате было тепло (низкая температура воздуха может вызвать повышение давления), по мнению врачей, оптимальной считается температура — около 21 градуса;
  • поза — сядьте ровно, не скрещивая руки и ноги, расслабьте мышцы;
  • одежда — на теле не должно быть тугой и сдавливающей одежды, особенно в зоне рук (нельзя накладывать манжету тонометра на ткань).

Как правильно мерить артериальное давление?

Как правило, тонометры продаются уже с инструкцией по применению внутри. Иногда правила пользования приборами написаны на упаковочной коробке.

Во время измерения нужно:

  • положите руку на стол ладонью вверх;
  • наденьте манжету тонометра на обнаженное плечо на два сантиметра выше локтевого сгиба (если манжета на запястье, то руку нужно прижимать к груди);
  • трубка должна лежать ровно, без образования петель;
  • не двигайтесь и не разговаривайте, пока тонометр работает;
  • следует измерять давление 2−3 раза с интервалами 1−2 минуты после полного стравливания воздуха из манжеты (среднее значение трех измерений точнее, чем при однократном измерении).

Результаты измерения запишите в дневнике. Его ведение поможет отследить динамику, а врачу поставить диагноз и назначить лечение.

Какие тонометры точнее?

По данным Минздрава, среди бытовых тонометров самые точные — с манжетой, надевающейся на плечо.

«Тонометры с манжетой на запястье и на пальце менее точны», — отмечают в ведомстве.

Какое давление считается нормальным?

Нормальным считается артериальное давление в пределах от 110/70 до 130/85. Однако в зависимости от возраста, состояния здоровья и особенностей организма показатели могут незначительно отличаться, поясняет сервис «Объясняем.рф». При отклонении от указанных цифр, повышении или понижении давления без причины, лучше обратиться к врачу.