Что делать, чтобы избежать солнечных ожогов

Для предотвращения солнечных ожогов важно использовать специальные солнцезащитные средства. Они должны быть с достаточно высокой степенью защиты — с SPF не менее 30. Наносить их на кожу надо довольно плотным слоем за 30−40 минут до выхода на солнце. После купания необходимо повторно нанести солнцезащитные средства.