Что делать, чтобы избежать солнечных ожогов

Самая важная рекомендация — избегать длительного пребывания на солнце в период самого активного солнечного излучения — примерно с 11 до 16 часов. В этот период времени лучше находиться в тени или в помещении.
Если же вам необходимо быть на солнце в самый активный период излучения, то следует носить одежду, закрывающую плечи и не забывать про защиту лица и шеи.
«Поэтому отдаем предпочтение панамам, широкополым шляпам, носим кепку», — говорит врач.
Для предотвращения солнечных ожогов важно использовать специальные солнцезащитные средства. Они должны быть с достаточно высокой степенью защиты — с SPF не менее 30. Наносить их на кожу надо довольно плотным слоем за 30−40 минут до выхода на солнце. После купания необходимо повторно нанести солнцезащитные средства.
Если вы все же получили солнечные ожоги, то самое важное, что нужно сделать — это охладить кожу.
Самым лучшим охлаждающим фактором является вода. Прохладный душ в течение 15−20 минут облегчит состояние.
Можно также делать охлаждающие водные компрессы.
После продолжительного охлаждения можно использовать противоожоговые средства, содержащие, например, пантенол.
Как подчеркивает Елена Харитонова, при солнечных ожогах нельзя использовать народные средства: сметану и другие кисломолочные продукты, растительное масло, яичный белок и другие.
«Также помните, что солнечное излучение может провоцировать рост новообразований на коже, в том числе меланомы. Защищайте себя и своих близких от солнца!», — заключила врач.