Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делать, чтобы избежать солнечных ожогов

Солнечный ожог — это повреждение кожных покровов, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей. Такие ожоги можно получить не только после длительного пребывания на солнце, но и в результате кратковременного воздействия активных солнечных лучей. Как избежать неприятных последствий, рассказывает заведующая кафедрой основ медицинских и специальных знаний СПбГУ Елена Харитонова.

Источник: Freepik.com

Самая важная рекомендация — избегать длительного пребывания на солнце в период самого активного солнечного излучения — примерно с 11 до 16 часов. В этот период времени лучше находиться в тени или в помещении.

Если же вам необходимо быть на солнце в самый активный период излучения, то следует носить одежду, закрывающую плечи и не забывать про защиту лица и шеи.

«Поэтому отдаем предпочтение панамам, широкополым шляпам, носим кепку», — говорит врач.

Для предотвращения солнечных ожогов важно использовать специальные солнцезащитные средства. Они должны быть с достаточно высокой степенью защиты — с SPF не менее 30. Наносить их на кожу надо довольно плотным слоем за 30−40 минут до выхода на солнце. После купания необходимо повторно нанести солнцезащитные средства.

Если вы все же получили солнечные ожоги, то самое важное, что нужно сделать — это охладить кожу.

Самым лучшим охлаждающим фактором является вода. Прохладный душ в течение 15−20 минут облегчит состояние.

Елена Харитонова
заведующая кафедрой основ медицинских и специальных знаний СПбГУ

Можно также делать охлаждающие водные компрессы.

После продолжительного охлаждения можно использовать противоожоговые средства, содержащие, например, пантенол.

Как подчеркивает Елена Харитонова, при солнечных ожогах нельзя использовать народные средства: сметану и другие кисломолочные продукты, растительное масло, яичный белок и другие.

«Также помните, что солнечное излучение может провоцировать рост новообразований на коже, в том числе меланомы. Защищайте себя и своих близких от солнца!», — заключила врач.