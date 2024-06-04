Что будет с глазами, если не защищать их от солнца

Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей на сетчатку может привести к возникновению серьезных осложнений, среди которых катаракта, временная слепота, помутнение зрения. Чтобы защитить глаза, необходимо правильно подобрать солнцезащитные очки и носить их не только при ярком солнце, но и в пасмурную погоду. Об этом рассказала врач-офтальмолог «Еврооптика на Кутузовском» Инга Жарнакова.