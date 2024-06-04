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Что будет с глазами, если не защищать их от солнца

Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей на сетчатку может привести к возникновению серьезных осложнений, среди которых катаракта, временная слепота, помутнение зрения. Чтобы защитить глаза, необходимо правильно подобрать солнцезащитные очки и носить их не только при ярком солнце, но и в пасмурную погоду. Об этом рассказала врач-офтальмолог «Еврооптика на Кутузовском» Инга Жарнакова.

Источник: Unsplash

Также, по ее словам, очки — это отличная преграда от пыли, ветра и мелкого мусора.

Конечно, солнцезащитные очки — не эликсир молодости, но благодаря темным линзам мы меньше щуримся.

Таким образом очки предохраняют нежную кожу вокруг глаз от появления мимических морщин.

К сожалению, не все солнцезащитные очки оснащены фильтрами ультрафиолетового излучения. Если вы носите модель с затемненными линзами, убедитесь, что очки имеют необходимые UV-барьеры.

В противном случае расширенные зрачки начнут пропускать в разы больше ультрафиолетового излучения, соответственно, и последствия будут ощутимее.

Как правило, защита обозначается в маркировке UV и цифрой, которая определяет длину блокируемых лучей. Максимальную защиту предоставляют очки с маркировкой UV-400, именно они полностью блокируют UV-излучение, отмечает врач.

Чтобы узнать степень затемнения, необходимо также обратиться к маркировке очков: обычно для данного показателя используют буквы C, N или Cat. Степень затемнения — от 1 до 4 — указана соответствующей цифрой.

К примеру, максимально затемненная оптика, которая имеет четвертую степень светопропускания, нужна только для отдыха в горах или в открытом море, когда солнце отражается от снежной или водной поверхности и слепит глаза. По словам офтальмолога, для города эти очки не подойдут.

Врач не советует покупать солнцезащитные очки в первом попавшемся ларьке или пешеходном переходе.

«Там вы с большой долей вероятности купите очки без всякой защиты от ультрафиолетовых лучей. Они не только не принесут никакой пользы, но и могут причинить серьезный вред», — предупредила офтальмолог.