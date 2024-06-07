Что будет, если съесть грифель от карандаша?

«Опасность может представлять форма грифеля. Например, если он очень сильно заточен, то может в теории привести к перфорации пищевода, желудка или кишечника, хотя и вероятность такого даже в этом случае ничтожно мала. Чтобы ее еще больше снизить, нужно заесть проглоченный грифель вязкой пищей, например кашей», — советует врач-педиатр, кандидат медицинских наук, директор Центра сложных экспертиз и исследований Эльвира Низамова.