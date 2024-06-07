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Что будет, если съесть грифель от карандаша?

Мифы из школьной жизни и их последствия.

Источник: Freepik

У школьников существует миф, что если съесть грифель от карандаша, то поднимется температура, а значит, появится легальная причина не ходить на занятия. Работает ли этот метод на самом деле и что будет с организмом?

«Графитный грифель из карандаша является инертным материалом и обычно не вызывает повышения температуры при случайном проглатывании. Повышение температуры чаще всего связано с инфекционными или воспалительными процессами в организме, а не с проглатыванием горючих материалов, таких как графит», — комментирует РБК Life заведующий кафедрой педиатрии СПбГУ, профессор, доктор медицинских наук Михаил Эрман.

Карандаш состоит из графита, глины и присадок. Основной компонент — природный графит, он относительно неядовит и представляет собой форму углерода. Глина придает грифелю прочность и упругость. В качестве присадок обычно используются воск, масло или специальные добавки.

«Опасность может представлять форма грифеля. Например, если он очень сильно заточен, то может в теории привести к перфорации пищевода, желудка или кишечника, хотя и вероятность такого даже в этом случае ничтожно мала. Чтобы ее еще больше снизить, нужно заесть проглоченный грифель вязкой пищей, например кашей», — советует врач-педиатр, кандидат медицинских наук, директор Центра сложных экспертиз и исследований Эльвира Низамова.

В случае возникновения у ребенка недомогания или симптомов аллергии (зуд, кожная сыпь, отек, затрудненное дыхание) специалисты рекомендуют обратиться за медицинской помощью.