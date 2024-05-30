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Что будет, если пить слишком мало воды в день?

От обезвоживания человек быстрее стареет и может умереть.

Источник: Freepik

Примерно на 70% человек состоит из воды. Вода содержится в клетках человека, это основа биохимического здоровья организма. Если человек потеряет 10% жидкости от массы своего тела, он может погибнуть.

Сколько нужно пить воды в день и зачем?

Суточная потребность в жидкости для человека составляет 30 мл на 1 кг массы тела (при высоких температурах — 40 мл).

При этом непосредственно выпиваться может от 0,8 до 1,2 литров, часть поступает с пищей, а часть (0,3— 0,4 литра) образуется в организме, объясняют специалисты Роспотребнадзора.

Воды выполняет в организме человека много важных функций:

  • доставляет питательные элементы и кислород к клеткам;
  • активизирует мозговую деятельность и предотвращает возрастное ухудшение памяти;
  • вымывает вредные бактерии из мочевого пузыря;
  • вода нужна для работы выделительной и пищеварительной систем, помогает против запоров;
  • регулирует температуру тела.

Если мало пить жидкости, что будет?

О том какие последствия ждут организм при нехватке питьевой воды, рассказала тренер-нутрициолог Агата Ахметдинова в интервью «СЭ»: «Дефицит воды в организме в первую очередь приводит к проблемам со здоровьем почек, провоцирует постоянные головные боли, сухость кожи, мышечные судороги и проблемы с пищеварением. Кроме того, через некоторое время мозг начнет “отвергать” воду — у вас пропадет жажда. И вместо необходимых 1,5 — 2 л в день вы будете выпивать один стакан. Думая, что все в порядке».

Симптомы нехватки воды в организме:

  • усталость, головные боли;
  • боль в мышцах и суставах;
  • отеки;
  • учащенное сердцебиение;
  • повышение давления и температуры тела;
  • увеличение веса;
  • сухость кожи и волос.

Эксперты отмечают, не стоит заставлять себя и детей пить насильно. Вводите привычку пить постепенно. Берите бутылки с водой на прогулку, готовьте вкусные домашние лимонады и чай, ежедневно по чуть-чуть увеличивая объем выпиваемой жидкости.