Что будет, если пить слишком мало воды в день?

О том какие последствия ждут организм при нехватке питьевой воды, рассказала тренер-нутрициолог Агата Ахметдинова в интервью «СЭ»: «Дефицит воды в организме в первую очередь приводит к проблемам со здоровьем почек, провоцирует постоянные головные боли, сухость кожи, мышечные судороги и проблемы с пищеварением. Кроме того, через некоторое время мозг начнет “отвергать” воду — у вас пропадет жажда. И вместо необходимых 1,5 — 2 л в день вы будете выпивать один стакан. Думая, что все в порядке».