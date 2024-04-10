Что будет, если не ответить на приветствие «Христос Воскрес»?

«Зачем вообще обращаться с таким приветствием к незнакомым людям? — удивился, общаясь с aif.ru, протоиерей настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря города Москвы Александр Ильяшенко. — Зачем ставить человека в неловкое положение? Если обращающегося не интересует, как человек будет реагировать, то это говорит о его бестактности, бесцеремонности. Это плохо. Зачем провоцировать человека? Допустим, он скажет: “А я в бога не верю”. Говорить так — это тяжкий грех, между прочим. Зачем его провоцировать на такой грех?».