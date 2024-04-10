Что будет, если не ответить на приветствие «Христос Воскрес»?

Также различные открытки и прочие картиночки с этими словами рассылаются повсеместно в соцсетях и чатах. А что будет, если по принципиальным соображениям человек не хочет произносить принятые слова в ответ «Воистину Воскресе»?
Заметим, что традиция такого приветствия пошла с первых лет после воскресения Иисуса Христа, так приветствовали друг друга апостолы. Однако никто не обязывает каждого из нас к обязательному ответу. И никаких «штрафных санкций» ожидать не стоит. Это просто традиция, не более того.
«Зачем вообще обращаться с таким приветствием к незнакомым людям? — удивился, общаясь с aif.ru, протоиерей настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря города Москвы Александр Ильяшенко. — Зачем ставить человека в неловкое положение? Если обращающегося не интересует, как человек будет реагировать, то это говорит о его бестактности, бесцеремонности. Это плохо. Зачем провоцировать человека? Допустим, он скажет: “А я в бога не верю”. Говорить так — это тяжкий грех, между прочим. Зачем его провоцировать на такой грех?».