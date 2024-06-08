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Члены экипажа МКС сфотографировались с астронавтами миссии Starliner

Первый пилотируемый корабль Starliner корпорации Boeing пристыковался к МКС 6 июня.

Источник: AFP/NASA

МКС, 8 июня. /ТАСС/. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели совместную фотосъемку с экипажем корабля CST-100 Starliner, астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс, передает специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт поделился фотографией, сделанной на борту МКС. Первый пилотируемый корабль Starliner корпорации Boeing 6 июня пристыковался к МКС.

Ожидается, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите 8 дней. Затем Starliner по плану должен будет совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Основная задача полета состоит в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.