Члены экипажа МКС сфотографировались с астронавтами миссии Starliner

Ожидается, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите 8 дней. Затем Starliner по плану должен будет совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Основная задача полета состоит в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.