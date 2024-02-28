Читающая страна. В России вырос спрос на онлайн-книги

По итогам 2023 года самой популярной онлайн-библиотекой оказался «Литрес», его пользователи суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом этот показатель вырос на треть. На второе место вырвался сервис Bookmate, замыкает первую тройку приложение MyBook. За год потребление трафика в нем увеличилось на 10%. При этом по числу активных пользователей MyBook занимает вторую строчку, уступая лишь «Литрес».