Чистильщик обнаружил в трубе жестяную банку с тысячами долларов

По словам владельца компании, занимавшейся чисткой трубы, в его карьере подобных находок еще не было. «Это самое безумное, что мы обнаружили на работе за последние три года, — утверждает он. — Обычно в трубах только пыль, мертвые насекомые, патроны для огнестрельного оружия и всевозможные неприятные вещи».
Деньги передали хозяйке дома, однако она также не смогла объяснить их происхождение. По ее мнению, банку мог спрятать прежний домовладелец. Женщина планирует потратить найденные чистильщиками средства на поездку на Филиппины.