Чистильщик обнаружил в трубе жестяную банку с тысячами долларов

По словам владельца компании, занимавшейся чисткой трубы, в его карьере подобных находок еще не было. «Это самое безумное, что мы обнаружили на работе за последние три года, — утверждает он. — Обычно в трубах только пыль, мертвые насекомые, патроны для огнестрельного оружия и всевозможные неприятные вещи».