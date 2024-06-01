Число случаев инфекционных заболеваний снизилось на 30% в 2023 году

Статистика приводится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году» (.pdf). Как отмечает Роспотребнадзор, в стране зафиксировано «значимое снижение» заболеваемости COVID-19 и «наметился явно выраженный тренд на снижение количества случаев острых инфекционных заболеваний и показателя заболеваемости к средним значениям периода 2010−2019 годов».
Заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 83% к 2022 году. За год зафиксировано 2,1 млн случаев заражения COVID-19. Заболеваемость детей до 17 лет была ниже в семь раз. Практически в 100% случаев преобладал вариант «омикрон». Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Санкт-Петербурге, Пензенской, Самарской областях, Москве и Удмуртии.
Наибольшее снижение заболеваемости наблюдалось по бактериальной дизентерии (в 3,8 раза по сравнению со среднемноголетними показателями), острому вирусному гепатиту В (в 3,1 раза), псевдотуберкулезу (в 2,5 раза). Превышение среднемноголетнего показателя заболеваемости больше всего фиксировалось по коклюшу (в 7,6 раза), кори (в 7 раз), вирусной внебольничной пневмонии (в 5,6 раза), гемофильной инфекции (в 2,8 раза).
Наибольший экономический ущерб приходится на острые инфекции верхних дыхательных путей (823,6 млрд руб.) и COVID-19 (154 млрд руб.). Удалось предотвратить ущерб примерно на 865,9 млрд руб. в основном за счет снижения числа случаев острых инфекций верхних дыхательных путей и коронавируса, говорится в докладе.
ВОЗ ранее сообщила, что РФ вошла в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона. Роспотребнадзор считает эту оценку некорректной.
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