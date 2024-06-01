Число случаев инфекционных заболеваний снизилось на 30% в 2023 году

Заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 83% к 2022 году. За год зафиксировано 2,1 млн случаев заражения COVID-19. Заболеваемость детей до 17 лет была ниже в семь раз. Практически в 100% случаев преобладал вариант «омикрон». Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Санкт-Петербурге, Пензенской, Самарской областях, Москве и Удмуртии.