Чихать на хвостатого. Врач пояснила, какие симптомы у аллергии на кошек

Разные виды аллергии проявляют себя разными способами. Все знают, что одним из вариантов может быть реакция на кошек. Есть даже мнение, будто существуют гипоаллергенные породы животных. Однако как понять, что это действительно аллергия на кошек? Об этом aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.