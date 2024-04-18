Чихать на хвостатого. Врач пояснила, какие симптомы у аллергии на кошек

Разные виды аллергии проявляют себя разными способами. Все знают, что одним из вариантов может быть реакция на кошек. Есть даже мнение, будто существуют гипоаллергенные породы животных. Однако как понять, что это действительно аллергия на кошек? Об этом aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.
Достаточно часто можно встретить информацию о той или иной породе кошек, которую называют гипоаллергенной, но таких животных на самом деле не существует. Независимо от цвета, пола, породы, длины шерсти, наличия шерсти или ее отсутствия у всех кошек есть одинаковый набор белков, способных вызывать аллергию у человека. Именно на них и происходит реакция.
Например, самый распространенный кошачий аллерген образуется слюнными и сальными железами кошки, поэтому он находится на коже и шерсти. Но есть и другие аллергенные белки, находящиеся в слюне, составе эпителия (шерсть, перхоть), в моче. Все они есть у каждого животного этого вида, но концентрация белков между разными животными даже внутри одной породы может отличаться.
При этом у человека может быть определенный порог чувствительности — он может реагировать на конкретный уровень того или иного аллергенного белка. Можно походить по питомникам, найти кота, на которого нет реакции и забрать его домой — будет свой персональный гипоаллергенный кот.
Как проявляет себя аллергия на кошек?
Клинические проявления аллергии такие же, как и при любой другой реакции:
- Ринит: заложенность носа, насморк с обильным прозрачным отделяемым, постназальное затекание слизи, чихание, зуд, першение в горле, зуд в ушах.
- Конъюнктивит: зуд в глазах, светобоязнь, слезотечение, ощущение песка в глазах, покраснение и отек кожи век.
- Крапивница и дерматит: покраснения или волдыри на коже, сопровождающиеся зудом, обострение атопического дерматита.
- Бронхиальная астма: приступообразны сухой кашель, приступы удушья, одышка, свистящее дыхание.
Для диагностики проводят следующие манипуляции — именно они помогут точно определить, является ли кошка причиной аллергопроблем:
- Фадиатоп — скрининг, который выполняют при неясной симптоматике заболеваний верхних дыхательных путей.
- Анализ крови на специфический иммуноглобулин Е к аллергенам шерсти кошки, которые можно сдавать в любое время года, можно на фоне приема препаратов, можно не натощак.
- Кожные аллергопробы вне обострения, в том числе и нативную пробу с шерстью кошки.
И есть вариант наблюдения: если реакция появляется на фоне общения с животным, то стоит сдать анализы.
Как профилактировать и лечить?
Есть три стандартные метода профилактики и купирования аллергии:
- Элиминация: следует создать препятствие для прикрепления аллергена к слизистой носа.
- Ирригация: нужно смыть со слизистой носа попавшие на нее аллергены.
- Лекарственная терапия: антигистаминные препараты, стероидные спреи или другие назначенные врачом препараты, которые можно принять заранее.
Если есть аллергия на кошек, то это не сразу означает приговор отношениям человека и кошки. Аллергию можно попытаться перевести в стойкую ремиссию и предотвратить прогрессирование аллергических проявлений. Чтобы сделать это, следует обратиться к аллергологу-иммунологу для подбора аллерген специфической терапии (АСИТ).