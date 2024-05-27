Честный заработок. Новая налоговая система поможет зарабатывать «в белую»

«Малый бизнес, если он успешно развивается, может стать средним, может даже крупным, и он вынужден перейти с этого режима на общую систему налогообложения. И бизнесмены говорят о том, что происходит, наверное, неправильная вещь: мы развиваемся, а переход на общий режим налогообложения просто убивает наш бизнес. Мы не можем физически выдержать этот режим. Этих людей услышал президент, и он предложил две очень важные инициативы. Первая, это то, чтобы сделать плавный переход для тех, кто вырос, чтобы был не резкий переход с режима упрощенной системы на общий режим налогообложения, а плавный. А с другой стороны, для тех, кто уже сегодня, кто развивался, но для того, чтобы сохранить свой бизнес, начал дробить его на части, то есть, по существу, давайте назовем вещи своими именами, использовал схемы ухода от уплаты налога. Он предложил объявить “амнистию” для тех, кто это сделал, если они готовы вернуться в нормальное, легальное поле», — пояснил Макаров.