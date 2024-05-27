Честный заработок. Новая налоговая система поможет зарабатывать «в белую»

Представители крупного и среднего бизнеса, предприниматели, самозанятые, депутаты и члены правительства обсудили в Госдуме, как оперативно и на благо страны изменить налоговую систему. Сразу после был утвержден список рекомендаций о том, в каких направлениях стоит двигаться правительству при разработке законопроекта.
Мнения всех участников слушаний свелись к общему знаменателю — перемены необходимы, к ним есть все предпосылки и возможности. Кроме того, изменения помогут решить множество национальных задач не только в экономике, но и в социальной сфере. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Именно под его руководством были утверждены основные рекомендации.
Человеческий фактор
Макаров поделился, что в последние три месяца самым частым вопросом к нему стал «А какой я лично буду платить подоходный налог?». И первым направлением корректировки системы будет подоходный налог — НДФЛ. Здесь начнет действовать принцип прогрессивной шкалы налогообложения на основе справедливости.
«Справедливость — это кто зарабатывает больше, должен платить больше. У нас долгое время, действительно, была плоская шкала подоходного налога, когда все платили 13%. Но давайте не будем забывать, что в этот момент у нас не было ни нормальной налоговой службы, ни возможности контролировать доходы, ни возможности увидеть уход от налогов самых разных налогоплательщиков, уже не говоря о том, что в 90-е годы отношение к уплате налогов было “ты дурак, что платишь налоги”. Что же взять за основу сегодняшнего справедливого подхода? Наверное, первое, это то, что сказал президент, — поддержать тех, кто больше всего нуждается в поддержке, это многодетные семьи», — рассказал Макаров.
По его словам, вполне естественно настроить налоговую систему таким образом, чтобы она отвечала в первую очередь запросам семей — ведь главной национальной целью президент установил в том числе развитие многодетности. А для того, чтобы родители не боялись, что после рождения второго ребенка первого придется в чем-то ущемлять, государство должно заранее предусмотреть меры поддержки.
«Родился второй ребенок, жена вынуждена уйти с работы, осталась одна зарплата мужа, даже очень хорошая, но она делится уже на четверых. Родился третий ребенок — и это колоссальные проблемы, несмотря на то, что государство оказывает поддержку. Значит, в первую очередь налоговая система, система подоходного налога должна быть настроена на поддержку именно этих лиц», — добавил Макаров.
Средняя температура
Для того чтобы разработать наиболее оптимальную ставку подоходного налога, была высчитана «средняя» зарплата по стране, рассказал парламентарий. При этом он оговорился, что прекрасно понимает, что у большого количества россиян реальный доход будет ниже среднего, а у кого-то — в разы больше.
«Вот я сейчас говорю “средняя зарплата” и прекрасно понимаю, как мне сразу будут брошены обвинения, что это “средняя температура по больнице”. Но средняя зарплата по стране сейчас где-то порядка 73−74 тыс. руб., средняя, подчеркиваю. Сейчас улыбнулись те, кто получает намного меньше. Но уверяю вас, что громко расхохотались те, у кого намного больше. Вот мы предлагаем, что ставка 13% не должна меняться в случае не менее чем двукратного превышения средней зарплаты. То есть 13%, с нашей точки зрения, не может измениться для тех, кто получает порядка 150 тыс. руб. в месяц», — рассказал он.
Сам себе шеф
«Справедливо ли будет изменять ставку 13% для людей, кто платит подоходный налог, когда рядом есть такой режим, как налог для самозанятых, у которых эти средства идут по значительно меньшей ставке, но с суммы 200 тыс. руб. в месяц? Мы считаем, что при рассмотрении этого вопроса это соображение также, безусловно, необходимо учесть», — пояснил он.
Вопросу самозанятости в обсуждении отведено было особое место. Дело в том, что при вводе этого вида оформления трудовой деятельности людям обещали зафиксировать условия на 10 лет. И сейчас сменить налоговые ставки — значит обмануть доверие граждан. В таком режиме сегодня работает свыше 10 млн человек.
«На меня очень большое впечатление произвело впечатление женщины, которая зарегистрировалась в качестве самозанятого. Ставки налога 4%, если ты работаешь с физическими лицами, 6% — если ты работаешь с юридическими лицами. А главное, никакой волокиты, никакой бюрократии. Все общение с налоговой происходит путем нажатия нескольких кнопок в собственном телефоне. Она говорила о привлекательности этого режима, что именно эта привлекательность подвигла ее зарегистрироваться в таком режиме. Вот она просила об одном: я поверила государству, а сейчас я слышу, как идут предложения о том, чтобы изменить налоговую систему. Вот я прошу вас об одном: ничего не меняйте», — добавил Макаров.
Работать проще
Другим вопросом, который чаще всего поднимается представителями малого бизнеса, является судьба упрощенной система налогообложения. Главной проблемной точкой в ней является переходный момент — когда бизнес уже достаточно вырос, чтобы перейти на общую систему, но если он в нее попадает, то просто разоряется, поскольку не в силах выдержать возросшую нагрузку.
«Малый бизнес, если он успешно развивается, может стать средним, может даже крупным, и он вынужден перейти с этого режима на общую систему налогообложения. И бизнесмены говорят о том, что происходит, наверное, неправильная вещь: мы развиваемся, а переход на общий режим налогообложения просто убивает наш бизнес. Мы не можем физически выдержать этот режим. Этих людей услышал президент, и он предложил две очень важные инициативы. Первая, это то, чтобы сделать плавный переход для тех, кто вырос, чтобы был не резкий переход с режима упрощенной системы на общий режим налогообложения, а плавный. А с другой стороны, для тех, кто уже сегодня, кто развивался, но для того, чтобы сохранить свой бизнес, начал дробить его на части, то есть, по существу, давайте назовем вещи своими именами, использовал схемы ухода от уплаты налога. Он предложил объявить “амнистию” для тех, кто это сделал, если они готовы вернуться в нормальное, легальное поле», — пояснил Макаров.
Регион региону рознь
Увеличивать доходы бюджетной системы предлагается прежде всего с помощью механизма их грамотного распределения и корректировки. Основным ориентиром в изменении базовых параметров налоговой системы должна стать справедливость, позволяющая преодолеть неравенство в доходах. Причем как между разными слоями населения страны, так и между регионами. Чтобы бедные регионы становились богаче, а богатые при этом не становились беднее.
«Давайте передадим регионам право самим подумать и установить некоторые налоговые ставки. Сегодня этого права у них нет. Но, конечно же, очень важно учесть, что прямое увеличение ставок налогов приведет к тому, что богатые регионы будут становиться богаче, а те, кто сегодня испытывает трудности, от этих изменений ничего не получит. Необходим одновременно с принятием закона механизм перераспределения вот тех дополнительных доходов, которые мы можем получить в результате изменения налоговой системы, с тем чтобы сделать эту систему более справедливой и решать эту задачу, которую я бы обозначил как выравнивание бюджетной обеспеченности всех регионов страны муниципального уровня, городов, поселений. С тем чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности по оказанию поддержки как бизнесу, так и гражданам», — пояснил Макаров.
Следовательно, важнейшая задача предлагаемых изменений — выравнивание уровня бюджетной обеспеченности всех регионов и муниципалитетов. Только так удастся исполнять важнейшую норму Конституции о равенстве возможностей всех жителей страны — где бы они ни проживали, в столице или в деревне.
«Это права на качественное здравоохранение, образование своих детей, на безопасное и благоустроенное жилье, комфортное проживание в поселках и городах, — вот именно эти задачи и поставлены во главу тех изменений, которые предлагаются в рамках нашей налоговой системы», — заключил депутат.