Черви могут передавать знания о вредных бактериях потомству

Предыдущие эксперименты показали, что лабораторные черви, нематоды C. elegans, могут запоминать штамм бактерии Pseudomonas aeruginosa, вызывающей инфекции у людей. Несмотря на то, что поведение избегания не закодировано в генах, черви могут передавать эту информацию своему потомству в течение четырех поколений. В новом исследовании ученые подтвердили, что это возможно и для дикий нематод.