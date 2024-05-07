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Чернышенко рассказал, сколько россиян слушают радио

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Еженедельная аудитория радио в России превышает 50 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления сотрудников сферы радиовещания и работников отрасли связи с Днем радио.

Источник: Reuters

«В России общая еженедельная аудитория радиослушателей превышает 50 миллионов человек. Радиоэфир по-прежнему служит важным средством массовых коммуникаций», — сказал Чернышенко, его слова привели в аппарате правительства.

Он отметил, что в России выдано более 3,5 тысячи лицензий на радиовещание. Радио динамично развивается и в новых регионах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

По его словам, в 2023—2024 годах государство оказало поддержку более 50 значимым радиопроектам и будет дальше развивать это стратегическое направление, способствовать переходу на современные технологии.

В свою очередь некоммерческие радиостанции, например «Детское радио» и радио «Вера», вносят большой вклад в патриотическое, духовно-нравственное воспитание и продвижение традиционных семейных ценностей.

«Жители нашей страны остаются верными поклонниками радио. Сотрудники радиостанций оперативно и достоверно рассказывают о главных новостях в стране и мире, не менее популярны у слушателей развлекательные и научно-познавательные программы», — добавил зампред правительства.