Чернышенко рассказал, сколько россиян слушают радио

«В России общая еженедельная аудитория радиослушателей превышает 50 миллионов человек. Радиоэфир по-прежнему служит важным средством массовых коммуникаций», — сказал Чернышенко, его слова привели в аппарате правительства.
Он отметил, что в России выдано более 3,5 тысячи лицензий на радиовещание. Радио динамично развивается и в новых регионах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
По его словам, в 2023—2024 годах государство оказало поддержку более 50 значимым радиопроектам и будет дальше развивать это стратегическое направление, способствовать переходу на современные технологии.
В свою очередь некоммерческие радиостанции, например «Детское радио» и радио «Вера», вносят большой вклад в патриотическое, духовно-нравственное воспитание и продвижение традиционных семейных ценностей.
«Жители нашей страны остаются верными поклонниками радио. Сотрудники радиостанций оперативно и достоверно рассказывают о главных новостях в стране и мире, не менее популярны у слушателей развлекательные и научно-познавательные программы», — добавил зампред правительства.