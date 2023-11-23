Черные полосы. Стоматолог рассказал, почему темнеют края коронок

Бывают случаи, когда после протезирования у зубов, таких белых, ровных и красивых, появляется неприятный дефект. При улыбке становится заметно, что край коронки в области десны стал темным. Почему это происходит и что предпринять в таких случаях, aif.ru рассказал стоматолог Владимир Лосев.

Действительно, у некоторых пациентов, которые прошли лечение с помощью протезирования, наблюдается потемнение придесневого края в области шейки у коронки. Причем у кого-то это может происходить лишь спустя многие годы, когда после протезирования прошло и 5, и 10, и 15 лет. А у кого-то такая проблема появляется спустя даже считанные недели после постоянной фиксации коронок.

Почему так происходит?

Из-за того, что по тем или иным причинам уходит десна (поднимается на верхней челюсти либо опускается на нижней челюсти), оголяется шейка зуба в области коронки. Поэтому мы сталкиваемся с тем, что происходит потемнение. Причин может быть две.

Во-первых, так происходит, если использовалась коронка с металлическим каркасом (металлокерамическая коронка), причём, как правило, из неблагородного сплава. В этом случае можно наблюдать «просвечивание» металла, причём порой даже сквозь десну.

Вторая причина — видно шейку зуба, если коронка установлена на депульпированный, то есть мертвый зуб: эти зубы часто более темные по сравнению с живыми зубами, особенно если их когда-то давно лечили с помощью так называемого резорцин-формалинового метода, а не с помощью пломбировки канала с использованием гуттаперчи. В том числе именно по этой причине врачи никогда не удаляют нервы из зубов даже в случае покрытия их коронками.

Что делать?

В подобных случаях можно закрыть шейку зуба композитным материалом. Но тогда надо понимать, естественно, что со временем этот край будет по цвету неизбежно отличаться от керамики. И второй вариант — переделка коронки, чтобы сделать ее край более глубоким.

Также иногда применяется альтернативный вариант: можно попробовать закрыть этот дефект с помощью лоскутной парадонтологической операции, чтобы эту десну приподнять, увеличить ее объем и «подтянуть» ближе к коронке. Но этот вариант далеко не всегда работает.

Что с деснами?

Но, конечно, нужно искать первопричины убыли, рецессии десны. Если такое происходит через годы после протезирования, то удивляться не стоит: это естественный процесс, здесь коронка, в общем-то, ни при чем. Это просто говорит о том, что пришла пора делать новые коронки. Тем более они к тому моменту уже и где-то подтираются, и где-то видны сколы и трещинки. Да и ряд других проблем возникает.

Если же такая проблема появилась спустя непродолжительное время после протезирования — например, в течение года, то, как правило, причина здесь в какой-то ошибке при протезировании. Например, были травмы на этапе изготовления слепков. Либо во время препаровки зубов десна начала уходить, но при этом пациенту не дали достаточное время походить с временной коронкой, чтобы исключить этот вариант на этом этапе.