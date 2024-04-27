Черная собака за 2 года стала полностью белой из-за витилиго

Через девять месяцев после постановки диагноза морда собаки начала покрываться белыми пятнами. С каждым месяцем светлых участок на шерсти Бастера становилось все больше, а спустя два года пес полностью сменил окрас с черного на белый. После того, как Смит поделился снимками питомца в соцсетях, показав его до болезни и после, зрители признались, что не поверили бы в увиденное, если бы не знали историю собаки.