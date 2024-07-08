Через вселенную страданий: какой получилась документалка о Селин Дион

На сервисе Amazon Prime Video вышел документальный фильм «Я — Селин Дион», который проливает свет на многолетнюю борьбу певицы с синдромом ригидного человека. Из-за неизлечимой болезни Селин Дион поставила музыкальную карьеру на паузу и редко появлялась на публике. В ленте она рассказывает о своей жизни с диагнозом, попытках вернуть голос и вспоминает свой грандиозный путь.
Кинокритик Мария Ракитина считает, что портрет канадской дивы получился пронзительно честным и цепляющим, а рассказ о болезни — его важная составляющая.
Селин Дион вошла в историю как гениальная исполнительница поп-баллад. Ее сценический образ складывался из струящихся воздушных платьев и театральных жестов, на шоу обладательница мощного голоса представала в амплуа королевы драмы и пела о любви глубокой и трагической так, словно слагала легенды.
Меланхоличная страстная композиция It’s All Coming Back to Me Now была навеяна «Грозовым перевалом» Эмили Бронте и бередила душу воспоминаниями о нездоровых отношениях. Пронзительный кавер All by Myself и вовсе стал гимном одиноких женщин, грезящих о большой любви, песня окончательно утвердилась в этом статусе после выхода «Дневника Бриджит Джонс» (2001). Самая известная композиция в исполнении Дион — трепетно неистовая My Heart Will Go On, тоже посвященная любви и навечно связанная с «Титаником». В мае 2017 года в честь 20-летия кэмероновского фильма Дион исполнила песню на церемонии вручения Billboard Music Awards. Однако карьера уроженки Квебека стала феноменом задолго до записи саундтрека к «Титанику».
Родившаяся в творческой семье Селин Дион (ее родители основали музыкальную группу Dion's Family и гастролировали вместе с детьми по всей Канаде) начала выступать в 12-летнем возрасте и тогда же написала свою первую песню. Продвижением многообещающей артистки занимался 38-летний продюсер Рене Анжелил, который даже решил заложить собственный дом, чтобы спонсировать дебютный альбом Дион.
Рабочие отношения юной певицы с музыкальным менеджером, которые в итоге привели к браку, сейчас попадают под определение «груминг» («ухаживание» за детьми с целью завоевания доверия и последующего совращения, криминализовано в Австралии, Канаде, Великобритании, США, Японии, Германии и других странах. — РБК Life), но в середине 1990-х неравный союз бесконечно романтизировали в прессе.
Обладательница уникального лирического сопрано Дион с самого начала отличалась перфекционизмом, который совмещала с внушительным талантом. В конце концов она добилась звания иконы поп-баллад, за плечами которой 27 альбомов (12 англоязычных и 15 франкоязычных) и пять премий «Грэмми».
Казалось бы, биография Дион — пример оглушительного успеха, связанного в первую очередь с немыслимым трудоголизмом. Однако певица долгое время скрывала от поклонников и прессы свою борьбу с неизлечимой болезнью — синдромом ригидного человека, или синдромом Мерша — Вольтмана.
Впервые Селин Дион рассказала о ней в конце 2022 года, а затем ушла в тень, чтобы заняться восстановлением здоровья. Однако, чтобы привлечь внимание общественности к синдрому ригидного человека, певица решила выпустить документальный фильм о своей борьбе с болезнью, длящейся уже 17 лет.
Режиссером картины-исповеди «Я — Селин Дион» («I Am: Celine Dion») выступила Ирен Тейлор Бродски, номинированная на «Оскар» за короткий метр «Последний дюйм». В ее фильмографии уже присутствовала тема наблюдения за недугом: в 2019-м она привезла на фестиваль «Сандэнс» свой документальный фильм «Лунная соната: Глухота в трех актах» о своем сыне, страдающем нарушением слуха, отце с тем же нарушением и о Бетховене. Картину номинировали на «Эмми».
Дион, вокруг самочувствия которой выстраивается почти вся музыкальная документалка, в первую очередь хотела погрузить аудиторию в реалии существования с аутоиммунным неврологическим расстройством, а затем уже оглянуться назад и осмыслить свою карьеру, поставленную на паузу.
Единственным требованием Дион к режиссеру, помимо полного отказа от глянцевого изображения своей жизни, стала просьба быть единственной рассказчицей на экране. С первых кадров она берет на себя роль проводника и приглашает зрителя в свой мир, где грандиозные достижения сменяются адской болью.
Распевающаяся Дион-подросток противопоставляется уже всемирно известной поп-диве, которая плывет по сцене, словно императрица, и гипнотизирует тысячи фанатов магическим голосом, за долю секунды переходящим из шепота в рев. Кажется, что на наших глазах разворачивается классическая документалка: первые шаги в карьере певицы сменяются феерическими шоу в зрелом возрасте, на которых Селин Дион исполняет хиты «Je Sais Pas» и «It's All Coming Back to Me Now». Однако публичный образ не имеет ничего общего с тем, какой певицу видят врачи и семья (трое сыновей).
Семнадцать лет назад она впервые внезапно охрипла и ощутила острую боль во всем теле. Со временем это состояние стало привычным. Синдром ригидного человека проявляется в виде скованности мышц и болезненных спазмов, иногда полностью обездвиживающих тело. В документальном фильме певица наглядно демонстрирует, как проходит ее день с проявлениями болезни. Смотреть на эти страдания порой невыносимо.
Жить с синдромом ригидного человека очень трудно. Первая сцена, подтверждающая это, документирует длительный приступ. Кто-то из команды певицы набирает 911, голос на другом конце провода спрашивает, что болит, а она в ответ может только стонать. Приступ повторится еще раз — в кульминации фильма, но до нее Дион в основном будет описывать домашнюю рутину, выстроенную вокруг болезни. Мы наблюдаем за монотонными буднями звзды в ее особнякев Лас-Вегасе, где певица фактически заперлась после падения голоса в конце 2022 года.
Сейчас 56-летняя Дион потихоньку начинает выходить в свет: недавно она посетила премьеру своего фильма. Решение уйти со сцены и позволить себе взять непрерывный отпуск далось ей тяжело и было вынужденным.
В одном из откровенных монологов певица сравнивает болезнь со смирительной рубашкой, а себя — с яблоней. Она говорит, что в прошлом «приносила людям неограниченное количество плодов». Со временем ее «ветви опустились, искривились и стали давать намного меньше яблок». Отмену тура, запланированного на 2023 год, Дион объясняет так: «Я не хочу, чтобы люди ждали в очереди, если у меня нет яблок».
В перерывах между дискомфортными как для самой Дион, так и для зрителя размышлениями, насколько радикально болезнь изменила прежде насыщенную жизнь, певица показывает, как справляется с симптоматикой. Почасовой прием седативных препаратов, капельницы и физиотерапия заполняют каждый день, потому что надежного лекарства от синдрома ригидного человека все еще не существует. Болезнь же прогрессирует постепенно. Певица рассказывает, что давно не может бегать, иногда с трудом передвигается и в крайнем случае ей «придется ползти». Периоды ремиссии чередуются с обострениями. Закрадывается подозрение, что зрителями пытаются манипулировать, демонстрируя подробности болезни, но это не так.
За все время нахождения дома в компании медиков, сыновей (Рене-Шарля, близнецов Эдди и Нельсона) и питомцев (старого лабрадора Медведя и морских свинок) Селин Дион не оставляет попыток вговь подчинить себе «расстроенный» голос, хотя иногда принимает для этого опасное количество лекарств. Сквозь слезы, хроническую усталость и череду провалов ближе к финалу она записывает саундтрек к ромкому «Люби снова» (2023), в котором сыграла саму себя. Это первая маленькая победа на пути к восстановлению способности петь, как раньше, в которое Дион продолжает верить.
В разговоре о личности знаменитости Ирен Тейлор Бродски отходит от шаблонного гламурного сторителлинга. Постановщица смотрит на героиню сквозь призму кризисов и травм, но нисколько не обесценивает профессиональные достижения певицы, которые транслируют архивные видеозаписи. Фанаты впервые видят Дион настолько естественной — не накрашенной, слегка опухшей, заплаканной, с сединой в волосах и мимическими морщинами.
Во многих сценах Дион ностальгирует по образу дивы — тоской по ее прошлому пронизан весь фильм. «Я думаю, что я была очень хороша», — говорит она, когда проводит экскурсию по своей огромной гардеробной со сценическими костюмами. Мрачный психологизм фильма касается не только борьбы с болезнью, но и проживания утраты. Дион тяжело перенесла смерть мужа в 2016 году, о чем свидетельствуют кадры с похоронной процессии.
Превратиться в полуторачасовой траур по дням минувшим фильму не позволяет редкий юмор. В одной сцене Дион перепевает сингл Sia «Chandelier» на ток-шоу, изменив припев, а в другой — пререкается с Дэдпулом в финале клипа на песню «Ashes». Легкую иронию в картину привносит и пародия на культовую сцену из «Титаника» для шоу Carpool Karaoke, разыгранная вместе с ведущим Джеймсом Корденом на макете носовой части корабля посреди искусственного озера в Лас-Вегасе.
Ирен Тейлор Бродски представила портрет легендарной певицы, сложенный из ее успехов, приступов отчаяния, теплых моментов с близкими, преодоления чудовищных спазмов и беспрерывной битвы за голос. Потому история получилась максимально честной. «Я — Селин Дион» заявляет себя как гимн отважной женщине, чье тело периодически дает сбой, но сердце продолжает биться и надеяться.