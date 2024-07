Через вселенную страданий: какой получилась документалка о Селин Дион

Меланхоличная страстная композиция It’s All Coming Back to Me Now была навеяна «Грозовым перевалом» Эмили Бронте и бередила душу воспоминаниями о нездоровых отношениях. Пронзительный кавер All by Myself и вовсе стал гимном одиноких женщин, грезящих о большой любви, песня окончательно утвердилась в этом статусе после выхода «Дневника Бриджит Джонс» (2001). Самая известная композиция в исполнении Дион — трепетно неистовая My Heart Will Go On, тоже посвященная любви и навечно связанная с «Титаником». В мае 2017 года в честь 20-летия кэмероновского фильма Дион исполнила песню на церемонии вручения Billboard Music Awards. Однако карьера уроженки Квебека стала феноменом задолго до записи саундтрека к «Титанику».