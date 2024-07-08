Через вселенную страданий: какой получилась документалка о Селин Дион

В перерывах между дискомфортными как для самой Дион, так и для зрителя размышлениями, насколько радикально болезнь изменила прежде насыщенную жизнь, певица показывает, как справляется с симптоматикой. Почасовой прием седативных препаратов, капельницы и физиотерапия заполняют каждый день, потому что надежного лекарства от синдрома ригидного человека все еще не существует. Болезнь же прогрессирует постепенно. Певица рассказывает, что давно не может бегать, иногда с трудом передвигается и в крайнем случае ей «придется ползти». Периоды ремиссии чередуются с обострениями. Закрадывается подозрение, что зрителями пытаются манипулировать, демонстрируя подробности болезни, но это не так.