Через год или через три: когда лучше выходить из декрета?

По законам Российской Федерации после рождения ребенка женщина имеет право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. И несмотря на то, что мамы в декрете могут подрабатывать на условиях неполного рабочего времени, не многие женщины находят время и силы даже на это. Когда же декрет подходит к концу, перед молодыми мамами встает трудная дилемма: возвращаться на работу или продолжать заботиться о ребенке. С одной стороны, малыш нуждается в материнском внимании, с другой — хочется и дальше развиваться в профессиональной сфере.

Этот вопрос особенно актуален в России. По данным Росстата, в первом квартале 2023 года в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет находились 609 082 женщины, а от полутора до трех лет — еще 526 205. При этом исследования показывают, что молодые мамы испытывают трудности при возвращении на работу после декрета. Согласно опросу компании «СелфМама», в котором приняли участие 700 жительниц городов-миллионников от 25 до 45 лет, всего 20% женщин готовы вернуться к полной занятости после окончания отпуска, а 8% молодых мам и вовсе не собираются продолжать работать и планируют полностью сосредоточиться на воспитании ребенка.

Как декретный отпуск сказывается на карьере?

Исследования показывают, что чем дольше женщина не работает, тем меньше ее шансы на успех в профессиональной жизни: те, кто уходит в декрет больше чем на год, реже получают повышения, прибавку к зарплате или переходят на руководящие позиции. Кроме того, молодые мамы сталкиваются с большим риском увольнения и понижения в должности. При этом те женщины, которые берут долгий отпуск по уходу за ребенком, вызывают недоверие со стороны коллег и руководства (их считают менее преданными делу, чем тех, кто уходил в декрет на меньшее время).

Чтобы это проверить, специалисты из журнала Harvard Business Review провели эксперимент, в котором оценили, как работодатели в Канаде воспринимают женщин-кандидаток в зависимости от того, на какое время они уходили в декрет: на месяц или на год. Оказалось, что соискательницы, которые указывали в резюме более короткий отпуск по уходу за ребенком, чаще получали работу и казались более привлекательными потенциальными сотрудниками.

Однако даже если женщина решит вернуться на прежнюю работу после декрета, то, вероятно, столкнется с серьезными проблемами. Например, молодой маме потребуется время для того, чтобы войти в рабочий ритм и привыкнуть к прежнему графику. Кроме того, из-за долгого отсутствия некоторые знания и профессиональные навыки устаревают: женщины чувствуют недостаток компетенций для прежних позиций. Все это накладывается на необходимость продолжать заботиться о малыше: не у всех есть возможность передать его бабушке или нанять няню на время работы, чтобы ребенок не оставался один. Таким образом, перед мамами, которые хотят вернуться на прежнюю должность, встает труднейшая задача: найти баланс между «домом» и «работой» и органично интегрировать материнство в процесс восстановления прежних компетенций и уровня доверия начальства и коллег.

Как декрет отражается на здоровье матери и ребенка?

Доказано, что длительный декретный отпуск дает немало преимуществ матери, ребенку, да и всем членам семьи. Например, ученые отмечают, что он положительно сказывается на здоровье матерей. Дело в том, что организм претерпевает серьезные физические изменения после родов, среди которых нарушения тазового дна, дисфункция мочевыводящих путей и проблемы с ЖКТ. По подсчетам специалистов, на полное восстановление в среднем уходит 6−12 месяцев. Если в этот период женщина находится дома, то лучше отдыхает и, как следствие, скорее приходит в себя.

Также отпуск после родов помогает поддерживать психическое здоровье недавних рожениц, так как появление ребенка сопряжено с огромным стрессом. Женщины страдают от недостатка сна, а также сталкиваются с изменениями в динамике семейных отношений (чаще всего пары испытывают психоэмоциональное напряжение в первые месяцы после появления нового члена семьи). Исследование 2014 года показало, что длительный оплачиваемый отпуск связан со снижением послеродовой депрессии: симптомы пропадают уже через шесть месяцев. Кроме того, хороший отдых после родов положительно сказывается на психическом здоровье в пожилом возрасте. С другой стороны, если отпуск длится менее 8−12 недель, то психика матери страдает сильнее, а послеродовая депрессия длится дольше.

При этом декрет очень важен для ребенка. Если женщина перестает работать, то может без проблем сосредоточиться на заботе о новорожденном. Это способствует снижению младенческой смерти и уменьшает вероятность повторной госпитализации матери или младенца. Для малышей показатели критические: шансы попасть в больницу сокращаются на 47−51% в течение 21 месяца после рождения. Скорее всего, так происходит из-за того, что оплачиваемый отпуск способствует более частым визитам к педиатру, а также повышает вероятность того, что все прививки будут сделаны вовремя. Еще один плюс длительного декрета — увеличение продолжительности грудного вскармливания, которое оказывает существенное влияние на развитие ребенка не только в младенчестве, но и в старшем возрасте.

Сколько же нужно сидеть в декрете?

Решение о сроках возвращения на работу после родов очень индивидуальное. К сожалению, не у всех женщин есть возможность не работать, пока малыш не подрастет. Ситуацию осложняет еще и большое финансовое давление, которое оказывается на молодых мам, ведь в декрете они получают сравнительно небольшие пособия. Те, кто работает по трудовому договору, могут рассчитывать на 40% своего прежнего ежемесячного заработка. Однако эта сумма не может превышать установленный лимит (в 2023 году максимальная сумма выплат составляет 33 281,80 рубля в месяц, а минимальная — 8 591,47 рубля). Из-за этого мамы, которые зарабатывают больше мужа, например 120 тыс. рублей, и содержат семью, принимают решение сразу выйти на работу, а отпуск по уходу за ребенком оформляет другой родственник, или о малыше заботятся бабушки и дедушки на пенсии.

К сожалению, это большой стресс как для матери, так и для малыша. Женщины сталкиваются с осуждением, а также переживают о том, что у них не получится сформировать «полноценную» связь с ребенком. Психологи рассказывают, что подростки, чьи мамы много работали, чувствуют обиду, а также отмечают, что по большей части так происходит из-за того, что родственники критикуют решение женщины при ребенке.

В такие моменты важно, чтобы у матери была возможность выстроить здоровые отношения с младенцем: быть вместе вечером, поддерживать тактильный и визуальный контакт и проводить много времени вместе на выходных. В пользу длительного декрета говорит еще и то, что разлука с матерью в первые три года жизни очень болезненна для малыша. Именно в этот период развивается способность формировать любовные и социальные отношения во взрослой жизни. Другими словами, формируется тот или иной тип привязанности (надежная, тревожная, избегающая или дезорганизованная). Таким образом, если в раннем детстве человек не получает должную материнскую заботу, то сталкивается с серьезными психоэмоциональными проблемами, когда вырастает. Например, интерпретирует даже кратковременное одиночество как покинутость и брошенность. Это не только разрушает способность общаться с другими, но и порождает ненависть к себе.

Лучше не возвращаться на работу?

В ходе эволюции у нашего вида сформировались все необходимые социально-биологические условия, которые помогают мамам продолжать работать после рождения ребенка. Так, у женщин есть возможность передать часть родительских функций бабушкам (так называемая гипотеза бабушки).

Дело в том, что человеческие самки проводят больше половины жизни без возможности воспроизводить потомство из-за менопаузы. И это очень странно, так как большинство известных науке животных остаются фертильными до конца своих дней. Кроме того, эта особенность организма кажется абсолютно невыгодной с точки зрения эволюции и естественного отбора: зачем женщинам, которые не размножаются и не несут видимой пользы для успеха вида, оставаться в живых так долго?

Ответ прост — это помогает повысить выживаемость потомства. Поддерживая своих дочерей, предыдущее поколение обеспечивает сохранение собственных генов в популяции, а также укрепляет социальные связи внутри рода. Благодаря тому, что бабушки взяли на себя часть ответственности по воспитанию и кормлению детей, повысилась выживаемость и численность Homo sapiens: внуки были под присмотром, а ловкая и сильная самка могла сосредоточиться на добыче пищи себе и ребенку. Таким образом, возможность молодых мам работать — одно из главных эволюционных преимуществ человечества, предусмотренное самой природой.

Сегодня эта тенденция сохраняется: женщины составляют более 40% рабочей силы всего мира. Это означает, что для девушек нормально возвращаться к работе после появления ребенка. Кроме того, работа обеспечивает финансовую независимость, высокую самооценку и активную социальную жизнь матери. Все это делает ее более счастливой и помогает поддерживать психическое здоровье. С другой стороны, домохозяйки находятся в более уязвимом положении: эта социальная роль сопряжена с демонстрацией пассивного, послушного и самоотверженного поведения. Навязанные обществом ожидания постоянно негативно влияют на самовосприятие и социальные отношения женщины. Зачастую девушки, которые обращаются в центры поддержки жертв домашнего насилия в РФ, сообщают о высокой степени финансовой зависимости от супруга: они не могут обеспечивать себя самостоятельно, поэтому остаются в абьюзивных отношениях и терпят жестокое обращение. Другими словами, женщина, которая отказывается от карьеры и сосредотачивается на воспитании детей, может оказаться в безвыходной ситуации из-за экономической несамостоятельности.

Таким образом, при выходе из декрета важно соблюсти баланс. Необходимо воспользоваться всеми доступными инструментами, чтобы сохранить связь с ребенком, не потеряв независимость. Главное — не переступать через себя и возвращаться к работе после того, как ментальное и физическое здоровье полностью восстановится.