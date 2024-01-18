Россияне рассказали, чем занимались в новогодние каникулы-2024

Опрос показал, что 75% россиян провели праздники дома в кругу близких. 6% — в гостях у родных и близких в своем городе, 4% — на даче, по 3% — в гостях у родных, знакомых в другом регионе или во время путешествия по России, по 2% — во время поездки за границу и на работе, по 1% — в клубе, кафе, ресторане, в доме отдыха, пансионате в своем городе.

Половина респондентов за время каникул побывала в гостях у родных, друзей и близких, 27% предпочли посиделкам дома вылазки на природу. Каждый четвертый опрошенный посетил культурные мероприятия (выставки, концерты, театры) или начал год с долгих прогулок.

Каждый пятый сходил в ресторан, каждый десятый — покатался на коньках, лыжах, санках или с горки. 7% посетили праздничные службы в храмах, 2% посвятили время сноуборду и горным лыжам. 54% опрошенных успели за время новогодних каникул прочитать книгу или посмотреть сериал, 16% не успело сделать ничего из перечисленных вариантов.

После новогодних праздников 39% россиян чувствуют себя отдохнувшими. 31% не успели восстановить силы, а 19% уже успели снова устать. Почти каждый десятый респондент не смог ответить, чувствует ли он себя отдохнувшим после каникул.

Также редакция уточнила, как, по мнению читателей Новостей Mail.ru, стоит выстроить новогодний отдых, чтобы потом дольше сохранять ресурс и чувствовать себя полным сил. На этот вопрос отвечали те, кто не чувствует себя отдохнувшими или уже устал. 41% ответил, что нужно больше гулять и активнее проводить праздники. 18% россиян предлагает сократить число выходных. 12% уверены, что дело в избытке алкоголя на праздничном столе, а 11% винят в постпраздничной усталости вредную пищу.

Большинству россиян понравилось то, как прошли их каникулы. На вопрос: «Если бы у вас была возможность путешествовать во времени, вы бы хотели вернуться в прошлое и провести новогодние праздники 2023−2024 года по-другому?», 54% ответили: «Нет». 35% поменяли бы свою новогоднюю программу, а 10% затруднились с ответом.

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 12 января. В опросе приняли участие 11 тысяч человек из 50 регионов России. 51% респондентов составили женщины, 49% — мужчины.